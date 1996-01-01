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Бухгалтерам повысили профессиональный уровень
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Бухгалтеры и аудиторы со всего Хабаровского края 3 дня проходили обучение на Дальневосточной научной практической конференции "Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит". Всего в конференции приняли участие 400 человек, еще 180 желающих были записаны во вторую очередь на будущий год.
Инициаторами проведения конференции выступили Дальневосточная региональная палата аудиторов, Территориальный институт профессиональных бухгалтеров, Хабаровская государственная академия экономики и права. Мероприятие было организовано с целью повысить профессиональный уровень бухгалтеров и аудиторов, из первых уст донести до них информацию о последних изменениях в налоговом, трудовом законодательстве.
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