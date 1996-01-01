Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Патриотизм плюс тарификация
Власть, наконец, признала, что без организаций, объединяющих предпринимательство, невозможно эффективное управление социально-экономическим развитием региона, муниципальных образований. Сегодня наиболее полно интересы бизнес-сообщества в крае представляет Хабаровское краевое объединение промышленников и предпринимателей под руководством председателя правления Евгения ШУЛЕПОВА.
На днях завершила свою работу 16-я конференция ХКОПП, где были определены задачи на 2006 год, внесены дополнения и изменения в Устав, принято обращение к избирателям края, поддержаны члены объединения - кандидаты в депутаты Законодательной думы Хабаровского края и представительные органы власти местного самоуправления. Приоритетными в своей работе правление считает снижение налогового бремени в отношении дальневосточного бизнеса, предоставление налоговых льгот для предприятий Сибири и Дальнего Востока.
- Также необходимо направлять усилия на формирование регионального экономического патриотизма, смысл которого заложен в лозунге: "Покупай хабаровское". А правительству края предлагаем реализовать предложения ХКОПП о единых для всех потребителей энерготарифах, тарифах на услуг и коммунальщиков, - отметил Евгений Шулепов.
Проблемы у предпринимателей, что называется, на поверхности. Это тарифный популизм, поборы на "пруды и бани" и, как следствие, рост издержек краевой экономики. По мнению ХКОПП, нужна краевая промышленная политика, снимающая барьеры в привлечении инвесторов и, прежде всего, из населения. Необходимы меры по снижению НДС и ЕСН (до 13% и 18% соответственно), толкающих предприятия в долговую яму. Нужны жесткие ограничения интересов монополистов, особенно в сфере технических условий и тарифов, помноженных на полную прозрачность закупок ими товаров и услуг.
В этом году исполнительные органы власти, общественные объединения активизировали борьбу за "осветление" выплачиваемой зарплаты. Особенно в сфере торговли движимым и недвижимым имуществом, ремонтно-строительных и транспортных услуг, предоставляемых населению, оказавшихся в безналоговой зоне.
- Считаем, быть теневиком невозможно без "зонтика" административного ресурса и соучастия самого населения, пользующегося социальными благами, оплаченными налогоплательщиком, - бескомпромиссно заявил Евгений Шулепов. - Мы призываем краевые власти активнее размежевывать предпринимательство на "светлое" и "черное", а социально ответственному - сплотиться в Хабаровском краевом объединении промышленников и предпринимателей. Иначе в теневом болоте увязнет даже намерение вести бизнес цивилизованно, лишая его перспектив развития.
- Благодаря высокому уровню публичности в деятельности объединения за последний год конструктивно изменился характер диалога с правительством края, администрациями местного самоуправления. На каждое обращение ХКОПП получает развернутый и мотивированный ответ, дающий основание сделать вывод, что власть признала нашу общественную организацию, за плечами у которой 12-летний опыт работы, - подчеркнул председатель правления.
Сегодня местные СМИ знакомят деловую общественность с позицией ХКОПП, точкой зрения по проблемным вопросам организации экономики, предпринимательской жизни. Господин Шулепов особо отметил газету "Золотой Рог" в Хабаровске", ее роль в защите интересов предпринимателей края, и призвал активно подписываться на наше издание.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда