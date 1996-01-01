Патриотизм плюс тарификация

Власть, наконец, признала, что без организаций, объединяющих предпринимательство, невозможно эффективное управление социально-экономическим развитием региона, муниципальных образований. Сегодня наиболее полно интересы бизнес-сообщества в крае представляет Хабаровское краевое объединение промышленников и предпринимателей под руководством председателя правления Евгения ШУЛЕПОВА.

На днях завершила свою работу 16-я конференция ХКОПП, где были определены задачи на 2006 год, внесены дополнения и изменения в Устав, принято обращение к избирателям края, поддержаны члены объединения - кандидаты в депутаты Законодательной думы Хабаровского края и представительные органы власти местного самоуправления. Приоритетными в своей работе правление считает снижение налогового бремени в отношении дальневосточного бизнеса, предоставление налоговых льгот для предприятий Сибири и Дальнего Востока.

- Также необходимо направлять усилия на формирование регионального экономического патриотизма, смысл которого заложен в лозунге: "Покупай хабаровское". А правительству края предлагаем реализовать предложения ХКОПП о единых для всех потребителей энерготарифах, тарифах на услуг и коммунальщиков, - отметил Евгений Шулепов.

Проблемы у предпринимателей, что называется, на поверхности. Это тарифный популизм, поборы на "пруды и бани" и, как следствие, рост издержек краевой экономики. По мнению ХКОПП, нужна краевая промышленная политика, снимающая барьеры в привлечении инвесторов и, прежде всего, из населения. Необходимы меры по снижению НДС и ЕСН (до 13% и 18% соответственно), толкающих предприятия в долговую яму. Нужны жесткие ограничения интересов монополистов, особенно в сфере технических условий и тарифов, помноженных на полную прозрачность закупок ими товаров и услуг.

В этом году исполнительные органы власти, общественные объединения активизировали борьбу за "осветление" выплачиваемой зарплаты. Особенно в сфере торговли движимым и недвижимым имуществом, ремонтно-строительных и транспортных услуг, предоставляемых населению, оказавшихся в безналоговой зоне.

- Считаем, быть теневиком невозможно без "зонтика" административного ресурса и соучастия самого населения, пользующегося социальными благами, оплаченными налогоплательщиком, - бескомпромиссно заявил Евгений Шулепов. - Мы призываем краевые власти активнее размежевывать предпринимательство на "светлое" и "черное", а социально ответственному - сплотиться в Хабаровском краевом объединении промышленников и предпринимателей. Иначе в теневом болоте увязнет даже намерение вести бизнес цивилизованно, лишая его перспектив развития.

- Благодаря высокому уровню публичности в деятельности объединения за последний год конструктивно изменился характер диалога с правительством края, администрациями местного самоуправления. На каждое обращение ХКОПП получает развернутый и мотивированный ответ, дающий основание сделать вывод, что власть признала нашу общественную организацию, за плечами у которой 12-летний опыт работы, - подчеркнул председатель правления.

Сегодня местные СМИ знакомят деловую общественность с позицией ХКОПП, точкой зрения по проблемным вопросам организации экономики, предпринимательской жизни. Господин Шулепов особо отметил газету "Золотой Рог" в Хабаровске", ее роль в защите интересов предпринимателей края, и призвал активно подписываться на наше издание.