Алюминиевая корпорация США будет по купать электроэнергию на месте

Американская государственная корпорация ALCOA Primary Metals, ведущий мировой производитель алюминия, изучает возможность получения электроэнергии от ОАО "Хабаровскэнерго". Эти вопросы обсуждались на встрече делегации ALCOA Inc во главе с вице-президентом Джеем РЭТЬЮ и руководством ОАО "Хабаровскэнерго" во главе с Валерием ЛЕВИТОМ.

В настоящее время ALCOA выбирает площадку под строительство алюминиевого завода производительностью 340 тыс. тонн в год. Ориентировочная потребность завода в электроэнергии - 540 МВт. При этом производители алюминия заявляют о необходимости 100% резервирования электроснабжения завода.

Компания ALCOA готова вложить инвестиции в развитие генерирующих мощностей Хабаровского края. Как наиболее предпочтительные варианты, рассматриваются строительство электростанции на Ургале на базе действующего Ургальского угольного месторождения и строительство каскада Нижне-Ниманских гидроэлектростанций.

"С нового года на территории региона начнет операционную деятельность "Дальневосточная генерирующая компания", создаваемая на базе "Хабаровскэнерго", - отметили энергетики. - По мнению инвесторов, производственный и управленческий потенциал энергокомпании позволит успешно реализовать "алюминиевый" проект".