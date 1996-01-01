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Алюминиевая корпорация США будет по купать электроэнергию на месте

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Американская государственная корпорация ALCOA Primary Metals, ведущий мировой производитель алюминия, изучает возможность получения электроэнергии от ОАО "Хабаровскэнерго". Эти вопросы обсуждались на встрече делегации ALCOA Inc во главе с вице-президентом Джеем РЭТЬЮ и руководством ОАО "Хабаровскэнерго" во главе с Валерием ЛЕВИТОМ.

В настоящее время ALCOA выбирает площадку под строительство алюминиевого завода производительностью 340 тыс. тонн в год. Ориентировочная потребность завода в электроэнергии - 540 МВт. При этом производители алюминия заявляют о необходимости 100% резервирования электроснабжения завода.

Компания ALCOA готова вложить инвестиции в развитие генерирующих мощностей Хабаровского края. Как наиболее предпочтительные варианты, рассматриваются строительство электростанции на Ургале на базе действующего Ургальского угольного месторождения и строительство каскада Нижне-Ниманских гидроэлектростанций.

"С нового года на территории региона начнет операционную деятельность "Дальневосточная генерирующая компания", создаваемая на базе "Хабаровскэнерго", - отметили энергетики. - По мнению инвесторов, производственный и управленческий потенциал энергокомпании позволит успешно реализовать "алюминиевый" проект".

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