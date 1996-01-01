Приморье продолжает воевать с нелегальным алкоголем

С 1 сентября 2006 г. на территории РФ запрещена оптовая и розничная торговля, а также хранение алкогольной продукции, маркированной старыми акцизными марками. Согласно новым правилам, все зарубежные и отечественные бутылки со спиртным должны иметь новую акцизную марку и соответствовать требованиям ГОСТа. Продукция, не вписывающаяся в эти рамки, считается нелегальной.

На перемаркировку бизнесменам давалось три месяца, с 1 июля по 1 сентября. В Приморье перемаркировкой занимались два завода. За отведенный период они "обновили" почти 500 тыс. бутылок с вином, коньяком и водкой.

Между тем, как показала практика, не все торговцы отреагировали должным образом на нововведение. На прошлой неделе сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) УВД ПК "накрыли" магазин, торгующий контрафактным "зеленым змием", обосновавшийся на улице Калинина, 29, на территории базы ОРПОК. Обычно на такие мероприятия "убэповцы" журналистов не приглашают. Сами понимаете, светиться им ни к чему. Но для "ЗР" было сделано исключение.

Сначала был спектакль, точнее, "традиционная" проверочная закупка. Около 11 часов утра двое мужчин абсолютно непримечательной наружности зашли в магазин и попросили у продавца бутылочку водки. Да такую, чтобы не сильно ударила по карману. После расчета за покупку якобы страждущие выпить не поспешили за угол, а внимательно осмотрели бутылку и... предъявили продавцу "красные" корочки. От такого поворота ситуации у торгаша аж лицо повело. И на то была причина. Как выяснилось, на только что проданной "беленькой" светились устаревшие акцизные марки, а это уже был "сигнал" для глобальной проверки .

Интересно, что у магазина была лицензия на торговлю спиртными напитками, чему проверяющие очень удивились. Как правило, торговцы контрафактным алкоголем работают без разрешительных документов, оформляя свои фирмы на подставных лиц.

- Чаще всего владельцы таких магазинов и складов - это выходцы из ближнего зарубежья, а на вывеске может быть указан частный предприниматель, к примеру Иванов. Когда мы начинаем разбираться, выясняется, что этот Иванов давно в запое и за 3 тыс. руб. отдал кому-нибудь свой паспорт, - рассказал "ЗР" зам. начальника отдела УБЭП УВД ПК Денис ЛИТВИНЕНКО.

По словам оперативников, даже если бы на бутылке были наклеены действующие акцизные марки, они все одно не оставили бы торгашей в покое. Прежде всего, спросили бы сертификаты соответствия на продукцию, которые наверняка были бы просроченными, или отыскали бы еще какую-нибудь зацепку. Наш рейд выявил 20 ящиков со спиртным со старыми акцизными марками и без каких-либо документов. Конечно, в масштабах города - это капля в море. Согласно действующему законодательству, хозяевам магазина грозит штраф всего лишь в 2 500 руб. Для бутлегеров это мизерный ущерб. Но в случае очередного прокола недобросовестных торговцев запросто могут лишить лицензии, и тогда всему бизнесу придет конец.

Кстати, изъятие нелегального товара "дети гор" восприняли мужественно, как и подобает настоящим мужчинам. Между тем, по словам Дениса Литвиненко, случаи предложения взятки сотрудникам УБЭП не редкость, особенно когда изымаются большие партии спиртного. Такой факт имел место в начале лета на этой же базе, но в другом магазине. Тогда было изъято 200 ящиков "незаконного" алкоголя.

Сегодня в крае 63 узаконенных оптовых продавца алкоголя. По новым правилам алкоголь оптом могут приобретать только коммерческие организации статусом не ниже ООО, и только имеющие на то лицензию. Реально же оптовые и мелкооптовые фирмы продают спиртное кому попало, а по документам продажа оформляется как через розничные магазины. Оперативники признаются, что такую сделку гораздо сложнее отследить, но на войну с бутлегерами эти уловки не влияют.