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У "Дальсвязи" стало больше независимых директоров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Акционеры ОАО "Дальсвязь" на внеочередном собрании 28 сентября избрали новый состав совета директоров. В него вошли 4 менеджера ОАО "Связьинвест", владеющего контрольным пакетом акций Дальсвязи": заместители гендиректора холдинга Евгений ЧЕЧЕЛЬНИЦКИЙ и Владимир ЖЕЛОНКИН, советник гендиректора Юрий БИЛИБИН и начальник отдела департамента правового обеспечения Наталия ФЕОКТИСТОВА.

В предыдущий состав совета директоров входили также четыре представителя "Связьинвеста" - бывший первый заместитель гендиректора холдинга Сергей КУЗНЕЦОВ, в настоящее время занимающий должность советника главы компании, директор департамента информационного обеспечения Олег МИХАЙЛОВ, начальник отдела департамента экономической и тарифной политики Екатерина ЕРОФТЕЕВА и Н.Феоктистова.

С.Кузнецов на этот раз не выдвигался в совет директоров "Дальсвязи".

В совет директоров также были избраны советник министра информационных технологий и связи РФ Михаил АЛЕКСЕЕВ, гендиректор "Дальсвязи" Антон АЛЕКСЕЕВ и гендиректор ЗАО "Профессиональные телекоммуникации" Валерий ДЕГТЯРЕВ, кандидатуру которого традиционно выдвигает "Связьинвест". Все трое входили в предыдущий состав совета директоров компании.

Свои места в совете сохранили советник по макроэкономическим вопросам ЗАО "Корпорация ФНДС" Михаил КОБИЩАНОВ и директор московского представительства Prosperity Capital Management Иван МАЗАЛОВ. Эксперт ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ) Александр ШЕВЧУК сменил в совете заместителя исполнительного директора АПИ Игоря РЕПИНА. Гендиректор НП "Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций" Владимир СТАТЬИН занял в совете директоров место Виталия СЛИЗЕНЯ, покинувшего летом пост директора департамента госполитики в области инфокоммуникационных технологий Мининформсвязи. Таким образом, количество независимых директоров "Дальсвязи" увеличилось с 3 до 4.

На первом заседании совета директоров его председателем был избран Е.Чечельницкий, заместителем - А.Алексеев.

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