Чубайс играет на повышение

Как стало известно РБК daily из источников на фондовом рынке, РАО "ЕЭС России" заключило негласные партнерские соглашения с несколькими инвесткомпаниями по поддержке котировок своих акций. Таким образом, энергохолдинг хочет сократить до минимума число акционеров, намеренных предъявить их к выкупу.

После собрания акционеров РАО, которое состоится 6 декабря, те из них, кто не принимал участия в голосовании или голосовал против реорганизации энергохолдинга, смогут предъявить акции к выкупу по цене оценщика - на 14% ниже рынка. По данным источника в компании, в РАО "ЕЭС России" ожидают, что количество "несогласных" может составить до 3,8%. Цена этого пакета, исходя из котировок на прошлой неделе, составляет около 26 млрд руб., и РАО не хочет отвлекать на это имеющиеся финансовые ресурсы.

Последний совет директоров РАО "ЕЭС России", который прошел 30 августа, утвердил цену выкупа акций на случай, если кто-то из держателей ценных бумаг на внеочередном собрании акционеров 6 декабря проголосует против реорганизации или не примет участия в голосовании (дата закрытия реестра 5 октября). Аудиторско-консалтинговая фирма Delloitte & Touche оценила одну обыкновенную акцию РАО "ЕЭС России" в 16,41 руб., привилегированную - в 14,54 руб. Оценка производилась по состоянию на 1 апреля 2006 г. Примечательно, что в тот день обыкновенные акции РАО "ЕЭС" стоили 18,89 руб., "префы" - 15,85 руб. Эксперты говорят, что такая оценка весьма выгодна холдингу, так как фактически исключает возможность того, что акции будут предъявлены к выкупу. А РАО "ЕЭС" не хочет отвлекать на это ресурсы.

Позже начальник департамента стратегии Центра управления реформой РАО "ЕЭС России" Дмитрий АХАНОВ сказал журналистам, что холдинг не ожидает большого числа "недовольных" акционеров. "Учитывая колоссальную работу, проведенную менеджментом РАО, поддержку со стороны всех групп акционеров, считаем, что если акции и будут предъявлены к выкупу, то это не будет сколько-нибудь значимая величина", - сказали в пресс-службе энергохолдинга.

Однако, как стало известно РБК daily, в РАО "ЕЭС" все же прогнозируют приблизительное число тех, кто решится избавиться от бумаг. По данным источника, знакомого с ситуацией, в энергохолдинге ожидают, что к выкупу будет предъявлено не более 3,8% акций. По текущим котировкам этот пакет стоит 25,6 млрд руб.

По мнению источника, свои бумаги может предъявить ряд крупных миноритариев. Свое намерение предъявить бумаги энергохолдинга к выкупу подтвердил бывший менеджер компании Виктор КУДРЯВЫЙ. "Я не вижу никаких перспектив реформы электроэнергии, - сказал он. - А все колебания котировок акций РАО "ЕЭС" носят исключительно спекулятивный характер". Виктор Кудрявый не стал раскрывать объем своей доли в энергохолдинге.

Ситуация с возможным выкупом акций беспокоит менеджмент РАО "ЕЭС". Как сказал представитель энергохолдинга, в настоящее время "реализуется ряд мероприятий по повышению ликвидности ценных бумаг как головной компании, так и ее дочерних обществ - ТГК и ОГК". Конкретизировать эти мероприятия представитель не стал.

Однако, как отметил РБК daily источник, знакомый с ситуацией, РАО "ЕЭС" заключило партнерские соглашения с инвестиционными компаниями о поддержании своих котировок. Сейчас в аналитических отчетах ряда из них по бумагам РАО "ЕЭС" содержатся рекомендации "покупать". Источник утверждает, во многом вследствие этого в минувший вторник акции энергохолдинга выросли в РТС на 5%, через день - почти на 2%. Если версия о поддержке котировок верна, то с 6 декабря котировки акций РАО начнут снижаться.

Станислав КЛЕЩЕВ из "Внешторгбанка Розничные услуги" уверен, что, учитывая устойчивость акций энергохолдинга, перспективы их роста, а также установленную цену выкупа, можно утверждать, что предъявлять акции к выкупу вряд ли кто будет. Александр КОРНИЛОВ из Альфа-Банка также полагает, что процент акционеров, предъявивших акции к выкупу, будет минимален.