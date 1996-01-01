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Гарантом поставок электроэнергии в Приморье выступает "Дальэнерго"
Правительство РФ до конца года примет специально для Дальнего Востока изменения и дополнения к уже действующим Правилам оптового и розничного рынков электроэнергии, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора ОАО "ДВЭУК" - директор Дальэнергосбыта ОАО "Дальэнерго" Сергей ХИТУН.
Напомним, что с 1 сентября 2006 г. в России запущена новая модель рынка электроэнергии. 31 августа премьер-министр Михаил ФРАДКОВ подписал постановление № 530 "Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики". В соответствии с этим правительственным документом предусматривается, что в большинстве регионов России уже с 2006 г. часть электроэнергии будет продаваться потребителям (за исключением населения) по нерегулируемым государством свободным ценам, которые будут определяться исходя из спроса и предложения на рынке.
"С каждым годом доля электроэнергии, торгуемой по свободным ценам, будет увеличиваться. Однако для Дальнего Востока правительство сделало исключение", - сказал С.Хитун.
По его словам, на Дальнем Востоке будет единый закупщик и единый гарантирующий поставщик электроэнергии. Этот статус будет закреплен за ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), которая образуется в результате слияния ОАО "Дальэнерго" с ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и ОАО "Южное Якутскэнерго".
"В чем специфика региона? Дальний Восток (Приморский край, Хабаровский край, Амурская область и юг Якутии) входит в число так называемых "неценовых зон" оптового рынка, то есть конкуренция на оптовом рынке среди генерирующих станций здесь невозможна, так как с Нового года в регионе будут действовать только два производителя электроэнергии - ГидроОГК (Бурейская ГЭС и Зейская ГЭС) и Дальневосточная генерирующая компания (включающая в себя тепловые электростанции). Покупкой у них электроэнергии на оптовом рынке будет заниматься ОАО "ДЭК" - отсюда и название "единый закупщик". ДЭК, в свою очередь, будет поставлять электроэнергию конечным потребителям на розничном рынке - населению, предприятиям и организациям. Поскольку свободных цен не будет на оптовом рынке Дальнего Востока, то не будет их и на розничных рынках", - говорит С.Хитун.
По его словам, в соответствии с положениями Правил гарантирующим поставщиком для большинства потребителей электроэнергии в Приморском крае является ОАО "Дальэнерго". С 1 сентября 2006 г. ОАО "Дальэнерго" приобрело статус гарантирующего поставщика на всех территориях края, где до этого за энергокомпанией официально был закреплен сбыт электрической энергии. С 2007 г. функции гарантирующего поставщика на территории Приморья перейдут к ОАО "ДЭК".
Подробнее о новых Правилах - в ближайших номерах "ЗР".
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