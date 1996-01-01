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Китайские обувщики перешли дорогу обувным инвесторам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В подразделение милиции по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке обратились коммерсанты, задумавшие организовать во Владивостоке сеть мастерских по ремонту обуви. Бизнесмены жаловались на то, что рынок сильно подрывают китайцы обувщики, обосновавшиеся со швейными машинками на всех людных местах города.

Сотрудники милиции решили провести рейды по китайским обувным точкам.

Вести деятельность большинству таких граждан КНР официально никто не разрешал, располагаются они в основном в неустановленных местах, примостившись прямо на голой земле на остановках, виадуках, рынках, возле дороги и т.д. Во время рейдов сотрудники милиции выявили около 50 обувных точек в Первореченском районе, 86 - в районе Второй Речки, около 20 - на Спортивном рынке. Всего в теплое время года во Владивостоке, по подсчетам правоохранительных органов, работают около 500 обувщиков. В результате у китайцев изъяли 60 швейных машинок для обуви и обязали их явиться в отделение для дачи объяснений. Однако никто в милицию не явился, а уже через некоторое время все они снова сидели на прежних местах с новыми машинками.

Бизнесмены в замешательстве.

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