Восточный попал в госпрограмму

Транспортная система России ежегодно теряет $800 млн из-за отсутствия современных логистических центров. Треть российских контейнеров обрабатываются не в отечественных портах, а в Германии, Финляндии и Южной Корее. Выход - в создании общенациональной сети современных логистических центров, позволяющих повысить конкурентоспособность транспортной системы России. Только так мы сможем выстоять в глобальной конкурентной борьбе. Конкурентной борьбе не между компаниями, а между национальными транспортными системами.

В 2006 г. Министерство экономического развития и торговли и Министерство транспорта РФ сложили между собой "пазлы" мощного двигателя, способного вывести транспортную систему России в высшую лигу мирового рынка перевозок. Государственно-частное партнерство плюс особые экономические зоны - вот формула успеха в глобальной конкуренции. Именно эта идеология заложена в уже утвержденную подпрограмму "Развитие экспорта транспортных услуг" ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002-2010)" и в готовящийся закон об особых экономических зонах портового типа.

Единственным дальневосточным проектом, который отвечает новой идеологии развития транспортной системы страны, признан проект "Развитие транспортного узла "Восточный - Находка". Проект включен в подпрограмму "Развитие экспорта транспортных услуг" и в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2006 год. Минэкономразвития и Минтранс РФ приняли решение о выделении из федерального бюджета 53 млн руб. на обоснование инвестиций по проекту.

Речь идет о комплексном развитии инфраструктуры транспортного узла, строительстве автодорог, расширении и модернизации железнодорожных путей и станций, развитии перегрузочных мощностей портов. Почему выбран именно этот участок транспортной системы России? Здесь обрабатывается 79% лесных грузов, 55% металлопродукции, 46% нефтеналивных грузов, 68% контейнеров Дальнего Востока. Здесь располагается одна из крупнейших перевалочных баз российского экспорта - 37% угля, 11% лесных грузов, более 15% металлопродукции обрабатываются в портах Находка и Восточный.

Комментирует директор ООО "Восточный логистический контейнерный терминал", вице-президент Российской логистической ассоциации Герман ЗВЕРЕВ:

- Мы хотим использовать глубины и пространственную свободу порта Восточный, чтобы увеличить объем терминального оборудования, подвести к нему четырехрядную автодорогу и расширить железнодорожную станцию Находка - Восточная. Здесь инвестиции дадут быстрый эффект, ведь усиление дальневосточного направления в развитии транспортной инфраструктуры назрело. Без этого единую логистическую систему в России не построить.

Современная концепция развития морских портов предусматривает фокусирование стивидоров на выполнении своей основной функции - грузовой обработке судов. Все остальные операции выносятся за пределы порта на тыловые логистические мощности.

Это позволяет избежать столь актуальных для порта Восточный проблем: заторы подвижного состава на подъездных путях, несогласованность действий железнодорожников и портовиков при подаче вагонов под погрузку. Создается новое качество логистического обслуживания грузов, сокращаются издержки грузоотправителей, растет привлекательность транспортной системы для транзитных и внешнеторговых грузов.

Досье Проект развития транспортного узла "Восточный-Находка" предусматривает строительство припортового контейнерного терминала с функциями международного логистического центра в 18 км от порта Восточный, вблизи железнодорожного разъезда Хмыловский. Здесь будет оказываться полный комплекс услуг по терминальной обработке и хранению контейнеров, экспедиторское и таможенно-брокерское обслуживание, услуги склада временного хранения и консигнационного склада, комплексное логистическое обслуживание на складах класса "А" и "В". Проектная мощность контейнерного терминала составит 1,2 млн TEU.

Ориентировочная потребность в инвестициях оценивается в размере 7 млрд руб. Часть этих средств планируется привлечь из Инвестиционного фонда РФ, остальные вложат частные инвесторы. Уже сейчас инвестиционный интерес к участию в проекте проявили ряд крупнейших азиатских финансовых групп, а также мировые транспортные игроки из Южной Кореи и Сингапура.

Этому проекту суждено "прорубить окно" на логистический рынок АТР и обеспечить России достойное место в процессе интеграции в мировую транспортную систему. Поэтому инициатор проекта - администрация Приморского края - представляет его на Международном экономическом форуме "Кубань - 2006" и на встрече министров транспорта Организации Черноморского экономического сотрудничества.

ООО "Восточный логистический контейнерный терминал". Тел. (4232) 20-71-96, тел./факс (4232) 20-71-94.