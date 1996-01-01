Грезы Ванинского порта

Порты Дальнего Востока продолжают бороться за выживание. Контейнерные грузы из стран АТР к нам везти не спешат. И есть вероятность, что и впредь не захотят: предпочтут маршруты через Казахстан, Монголию, северо-восточный Китай. В этой ситуации Дальнему Востоку остаются лес, уголь и железная руда. Порты Приморья в перевозке этих грузов ограничены. Положение в Хабаровском крае несколько иное - возможно, близок звездный час Ванинского-Советско-Гаваньского транспортного узла.

По оценкам специалистов, наиболее перспективным с точки зрения развития перегрузочных мощностей является порт Ванино. Его достоинства: выход на железную и автомобильную дороги, наличие примыкающих к морской акватории свободных земель, 6 км прибрежной полосы глубоководных бухт, круглогодичная навигация. Кроме того, по сравнению с другими портами Ванинский находится на самом коротком расстоянии от угольных месторождений: Ургальского - в Хабаровском крае, Нерюнгринского и Эльгинского - в Республике Саха (Якутия).

Досье По информации правительства Хабаровского края, к 2010 году ожидается увеличение грузооборота Ванинского-Советско-Гаваньского транспортного узла более чем на 48 млн тонн в год. В результате суммарный годовой грузооборот превысит 57 млн тонн. Наиболее реальным из заявленных проектов, по мнению экономистов, является строительство "Ванинского балкерного терминала (бухта Мучка)" мощностью 12 млн тонн компанией "Дальтрансуголь" (дочернее предприятие ОАО "СУЭК"). Они ведут строительство не имеющего аналогов на ДВ причала с глубинами 18 метров. Новый терминал будет оснащен высокопроизводительной техникой, складом для хранения вагонов с углем вместимостью до 1 млн тонн. Это почти в два раза больше, чем сегодня в порту Восточном. В 2008 году после ввода терминала в эксплуатацию здесь планируется перерабатывать 4 млн тонн угля в год, а через 3 года - до 12 млн тонн. Правда, для обеспечения швартовки крупнотоннажных судов ФГУП "Росморпорт" необходимо будет к тому моменту приобрести мощные (5-7 тыс. л.с.) ледокольные буксиры.

"Первое преимущество Ванинского порта в том, что здесь есть огромные свободные площади, пригодные для строительства терминалов, - рассказывает директор Ванинского филиала ФГУП "Росморпорт" Анатолий КЛИМОВ. - В Приморье такое место осталось одно - Суходолье. А в Восточном порту надо гору рядом взрывать, так как места больше нет. Преимущество второе - в Ванино у берега сразу большие глубины - до 22 метров. Это значит, что практически все типы балкеров, которые существуют в мире, могут сюда подойти. То есть уголь из Якутии можно будет даже в Европу возить, потому что это рентабельно. Ведь если от нас везти груз, например, в Индию, то чтобы была рентабельность, водоизмещение судна должно быть 150-160 тыс. тонн. Кроме того, Ванинский порт незамерзающий. "За первый квартал - январь, февраль, март - к нам приходит до 300 судов, и все самостоятельно, - замечает Анатолий Климов. - В проливе толщина льда составляет максимально 30-40 см, танкеры его даже не замечают".

Однако несмотря на то, что в настоящий момент очевидна заинтересованность действующих и потенциальных грузоотправителей в портах Татарского пролива - в первую очередь тех из них, кто занимается добычей угля и руды в регионе - терминалов для обработки таких грузов пока в Ванино нет. Впрочем, нет их и в соседнем регионе, отмечают чиновники Хабаровского края. Так, ОАО "Сибирская угольная компания" ежегодно добывает 70 млн тонн угля, а через Восточный порт экспортирует только 4 млн т. А угольщики, работающие в районе БАМа, из 12 млн тонн могут разместить в дальневосточных портах для вывоза немногим более трети своей продукции. Вскоре ситуация изменится. Первой ласточкой должен стать угольный терминал ОАО "СУЭК".

Досье Имеющиеся суммарные мощности портов Ванино и Советская Гавань сегодня позволяют перерабатывать до 13 млн тонн грузов в год. Грузооборот Ванинско-Советско-Гаваньского транспортного узла по итогам работы в 2005 году составил 9,1 млн тонн. Из них 6,2 млн тонн - грузооборот ОАО "Ванинский морской торговый порт", 2,4 млн тонн - ЗАО "Трансбункер", 0,5 млн тонн - ЗАО "Советско-Гаваньский морской торговый порт".

Правительство Хабаровского края также получило подтверждение министерства промышленности Республики Саха, что порт Ванино станет основным перевалочным пунктом для угольной продукции ОАО "Эльгауголь". В 2005 году компанией "Сахатранс" арендован сроком на 49 лет участок размером 250 га на северном берегу бухты Мучка для строительства транспортно-перегрузочного комплекса. По предварительным расчетам, мощность комплекса составит к 2010 году 24,4 млн тонн в год, к 2020 - 31,7 млн тонн угля, железной руды, леса. В настоящий момент готовится ТЭО проекта.

Значительные инвестиции в строительство новых причалов в порту Ванино ожидаются от холдинга "Базовый элемент". В настоящий момент холдинг осуществляет здесь переработку глинозема, до 600 тонн которого предприятие ежегодно импортирует из Австралии и Индии. А акционеры предприятия размышляют по поводу строительства на южной стороне бухты Ванино двух причалов для перегрузки леса с общим грузооборотом 1,3 млн тонн и перегрузочного комплекса черных и цветных металлов мощностью 1,8 млн тонн в северной части бухты. А также взвешивают все "за" и "против" относительно строительства в Ванино алюминиевого завода. К "за", в частности, относятся минимальные транспортные расходы на доставку груза в порт. К "против" - высокая себестоимость производства, в том числе из-за высоких цен на электроэнергию.

Помимо этого, в феврале нынешнего года на рассмотрение в правительство Хабаровского края декларацию о намерениях инвестировать в строительство "Специализированного угольного погрузочного терминала в бухте Мучка" представило ООО "Новованинский транспортно-перегрузочный комплекс" (дочернее предприятие ЗАО "Евразхолдинг"). Планируемая годовая мощность терминала - 10 млн тонн. Запуск первой очереди в 5,2 млн тонн в год предполагается к 2010 году. Как сообщил представитель компании в Хабаровске Владимир ШИХАЛЕВ, в настоящий момент им выделен участок площадью 50 га в бухте Мучка, однако еще около двух лет займет подготовка проекта строительства терминала.

Также известно, что в настоящий момент ЗАО "Советско-Гаваньский морской торговый порт" по поручению аффилированных компаний ОАО "Покровский рудник" рассматривает возможность финансирования строительства перегрузочного комплекса железнорудных концентратов в заливе Советская Гавань. Предполагаемые объемы перевалки концентратов железной руды, круглого леса и пиломатериалов в 2010 году - 1,6 млн тонн, в 2015 - 6,8 млн тонн.

"Хорошо" без "плохо" не бывает

Те, кто работает в Ванинском порту сегодня, отмечают его недостатки. Основной - низкая пропускная способность железной дороги. "Железная дорога может пропустить те грузы, которые сейчас у нас есть, - говорит Анатолий Климов. - Но Ванинский порт растет. В этом году мы переработаем около 9 млн тонн грузов. По сравнению с прошлым годом - прирост на 1 млн. В 2008 году, когда СУЭК достроит терминал, дополнительно надо будет перевозить 4 млн тонн угля. Плюс грузооборот других компаний вырастет. А позже СУЭК планирует отправлять 12 млн тонн в год. РЖД документ подписали, что эти 12 млн тонн провезут, но я в это не верю, потому что для этого надо реконструировать ветку на Ванино, в том числе построить Кузнецовский тоннель. А время его строительства - не меньше 5 лет". Второе ограничение, которое называют специалисты, - недостаток электроэнергии. Для строительства новых терминалов и их нормальной работы в Ванино надо прокладывать ЛЭП.

Досье По информации правительства Хабаровского края, для обеспечения заявленных объемов перевозок в Ванинский порт потребуются значительные капиталовложения в реконструкцию существующей и строительство новой железной дороги. По расчетам экономистов, максимальный поток, который сможет пропустить дорога к портам Ванино и Советская Гавань после реконструкции участка Оунэ - Высокогорная и строительства нового Кузнецовского тоннеля, - 26 млн тонн. Стоимость проекта составляет 20 млрд руб. Срок строительства - 6 лет. При предельном сокращении сроков строительства возможно его завершение к 2010 году. Сейчас железнодорожные мощности на этом участке ограничены 12 млн тонн в год.

Приморье Ванино - не конкурент

Относительно сегодняшнего положения дел в порту и конкуренции с приморскими портами все работающие в Ванино компании единодушны: жесткой конкуренции нет. "У нас своя клиентура - поставщики и грузоотправители, торговые фирмы-получатели, - рассказывает генеральный директор ООО "Трансбункер-Ванино" Юрий МИХАЛЬЧУК. - Ближайший нефтеналивной терминал расположен в Находке, но у них своя работа, у нас своя. Рассчитываем увеличить объемы перевозимых грузов в ближайшие год-два с 3 до 5 млн тонн в год".

"Грузооборот порта в прошлом году составил 6,2 млн тонн, за восемь месяцев текущего года - 4,2 млн (103% к прошлогоднему уровню), - рассказывает начальник отдела маркетинга ОАО "Ванинский морской торговый порт" Закир ВАГАПОВ. - В условиях высокой загрузки порта и физической ограниченности имеющихся складов и причалов рост показателей грузопереработки в последние годы идет за счет обновления и модернизации имеющейся портовой инфраструктуры и технических средств, а также за счет улучшения технологий работы с грузами. Ежегодный объем капитальных затрат в обеспечение текущей деятельности портового комплекса составляет 160-180 млн руб. При этом заметно увеличить пропускную способность сегодня можно только при условии строительства новых портовых объектов, но мы этим не занимаемся, поскольку объем капитальных затрат несопоставим с нашими возможностями".

"Все железнодорожные тарифы при транспортировке через Ванино меньше, чем через Приморье", - утверждает Анатолий Климов. И хотя стоимость перевозок тех или иных грузов - информация, как правило, закрытая, Анатолий Климов называет несколько цифр. Так, перевозка морем из Ванино до Шанхая кубометра леса обойдется в $28-30. В Японию - в пределах $25-28. Переработка тонны угля вместе с очисткой стоит около $5,5.

Проблемы оформления судов в Ванино, со слов Анатолия Климова, тоже нет. "Мы ее еще в 1997 году решили, - заявляет он. - Когда работает много агентских фирм, каждая тянет одеяло на себя: одна таможенника уведет, другая - пограничника, третья - санитарного врача. Так и комиссию не соберешь. А у нас уже 8 лет все сдают заявки, их ставят на очередь, и работа идет только в соответствии с ней и только в дневное время". Правда, на то, что таможня работает только днем, грузоотправители и грузополучатели "ДК" все же пожаловались. Потому что каждое судно таможенники, как положено, проверяют 6-7 часов, а рабочий день ограничен.

Какие из тех проектов, что сегодня есть на бумаге, в полном объеме будут осуществлены в Ванино, пока никто однозначно сказать не может. Однако в течение уже нескольких ближайших лет станет ясно, удастся ли Ванинскому порту стать тем, о чем мечтается.