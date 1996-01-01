Логика грузоперевозок

Дальний Восток и Сибирь - огромная кладовая природных богатств. Правда, здесь всегда не хватало дорог, людских ресурсов, необходимой для проживания и промышленной деятельности инфраструктуры. И все-таки ключевая проблема - отсутствие транспортной сети во всем ее многообразии. Не зря же автомобильные и железные дороги часто сравнивают с кровеносной системой. Когда слабые "артерии" не дают достаточно "крови" отдаленным территориям, те перестают чувствовать себя частью целого "экономического организма". Не построй царь в свое время Транссиб, вряд ли бы Дальний Восток остался в составе России. Да и значительная часть Сибири тоже...

Транспорт - это наше все! Расходы на него, особенно в условиях рыночной экономики, поставили крест не на одном проекте промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. Нерентабельно! Слишком большие издержки! Понимание необходимости развивать транспортную сеть на востоке страны было всегда. Вот и БАМ во времена СССР был построен поэтому. Жаль только, до ума стройку так и не довели: всегда не хватало средств, и решение откладывалось на потом. А сейчас международная конъюнктура рынка транспортных перевозок подталкивает к тому, чтобы использовать выгодное геополитическое положение России - между Европой и Азией.

Минтранс - за концентрацию ресурсов

На сайте Министерства транспорта можно ознакомиться с последней версией развития и модернизации транспортного комплекса России на период до 2010 г.

Досье Сейчас доля транспортных затрат в себестоимости продукции в России составляет 15-20% (в странах с развитой рыночной экономикой - 7-8%). Из-за несовершенства транспортных технологий Россия теряет ежегодно до 2% ВВП!

Министерство намерено концентрировать бюджетные ресурсы на приоритетных направлениях, которые помогают решать задачи развития конкретного региона и использовать обусловленные географическим положением конкурентные преимущества России. И тут возможно государственно-частное партнерство, если на вложенный государством рубль бизнес откликнется своими вливаниями.

Досье В программе обозначены ориентиры ее выполнения: к 2010 г. объемы перевалки грузов в морских портах РФ увеличатся в 1,5 раза и составят 542,2 млн тонн в год. 55-56% тоннажа контролируемого Россией торгового флота будет зарегистрировано в национальных реестрах (в 2004 г. - 49%). Транзитные грузоперевозки возрастут на 25-30%, уровень транспортных издержек в себестоимости готовой продукции снизится на 4-6%; объемы экспорта транспортных услуг увеличатся более чем вдвое и составят $13,1 млрд.

Россия как один из крупнейших экспортеров сырья заинтересована в обеспечении экспорта, а географическое положение позволяет экспортировать и транспортные услуги, но для этого нужна инфраструктура мирового уровня, так как конкуренция здесь высокая. Вот почему акцент в программе делается на развитие логистики, использование интермодальных технологий и контейнеризацию системы товародвижения, на ресурсосберегающие технологии и информатизацию транспортного процесса.

"Использование транзитного потенциала России должно стать не только приоритетом развития транспортной системы, но и самостоятельной точкой роста экономики, - говорится в программе. - Увеличение объема транзитных перевозок к 2010 г. на 25-30% (в сравнении с 2004 г.) может принести РФ дополнительно около $6 млрд". Но в борьбе за транзитные грузопотоки все чаще конкурируют не столько перевозчики и экспедиторы, сколько таможенные и транспортные технологии пересечения границ.

Логику - в грузоперевозки

Акцент на логистике не случаен: в условиях глобализации экономики интенсивно формируются международные транспортные коридоры (МТК), обеспечивающие ускоренное продвижение крупных товароматериальных потоков между странами и континентами на основе внедрения современных логистических технологий доставки грузов.

В зоне тяготения к МТК концентрируются крупные грузопотоки и осуществляется скоординированное взаимодействие различных видов транспорта, обеспечивающих ускоренные и качественные перевозки грузов с высоким уровнем обслуживания на основе единого сопроводительного документа, сквозной ставки тарифов и при полной ответственности экспедитора (оператора) за весь перевозочный процесс.

Постоянно совершенствуются технологии грузоперевозок, связанные с концентрацией транспортных потоков и ростом контейнерных перевозок по интермодальным транспортным коридорам, которые должны стать основой единой глобальной транспортной сети XXI века. Ее создание и функционирование - одна из главных задач евроазиатской транспортной политики. Если в Западной и Центральной Европе формирование базовой системы транспортных коридоров уже в основном завершилось, то в Азии оно в самом разгаре.

По мнению одного из разработчиков логистической части программы, президента ассоциации "Логинвест" Татьяны ПРОКОФЬЕВОЙ, несмотря на значительное отставание, Россия тоже вплотную подошла к созданию интермодальных систем, так как от этого в решающей степени зависит увеличение внешнеторгового и внутрироссийского грузооборота, рост экспортно-импортных грузоперевозок, повышение конкурентоспособности и вхождение транспортного комплекса России в мировую транспортную систему. Это предполагает наиболее тесную интеграцию, основанную на единстве всех звеньев транспортно-распределительной цепи, на логистической координации и кооперации всех участников, на информационном и нормативно-правовом обеспечении системы грузо- и товародвижения.

И тут первостепенное значение, наряду с развитием транспортных коммуникаций, имеет создание в крупных транспортных узлах и морских портах в зоне тяготения к МТК мультимодальных транспортно-логистических центров (МТЛЦ). Они обеспечивают координацию и взаимодействие всех видов транспорта, погрузо-разгрузочные работы и перевалку грузов, краткосрочное и длительное хранение, грузопереработку, выполняют необходимые таможенные процедуры, экспедирование и переадресовку грузов, доставку их клиентам по технологии "от двери до двери" и "точно в срок", полный комплекс услуг, включая производственно-техническое, банковское, информационное, консалтингово-аналитическое обслуживание и другие виды логистического сервиса. При этом за счет интеграции товароматериальных, информационных, финансовых и сервисных потоков достигается максимальный синергический эффект.

Специалисты считают, что в крупных мультимодальных транспортных узлах федерального уровня целесообразно создать сеть региональных терминалов и логистических центров, объединенных в региональные логистические транспортно-распределительные системы. И процесс этот идет полным ходом.

В стадии формирования находятся региональные транспортно-логистические системы (РТЛС) в Северо-Западном (Санкт-Петербург), Центральном (Москва и Московская область), Южном (Ростов-на-Дону и Краснодар), Поволжском (Нижний Новгород, Самара и Астрахань) и Уральском (Екатеринбург) федеральных округах. Что касается регионов Сибири и Дальнего Востока, тут, честно признаются логистики, учитывая их геополитическое значение как естественного транспортного моста между Европой, странами АТР и Северной Америкой, пока только большие перспективы.

В качестве первоочередных мест дислокации крупных МТЛЦ они предлагают Новосибирский, Омский, Красноярский, Иркутский, Читинский, Хабаровский и Владивостокский транспортные узлы. Ближе всего к реализации на сегодняшний день - проект развития Новосибирского мультимодального транспортного узла и концепция создания в Иркутской области 15 транспортно-логистических центров мощностью грузопереработки 6,75 млн тонн в год с формированием на их основе Иркутской региональной транспортно-логистической системы.

На самом деле ничего удивительного в таком отставании от центра нет: логистика - это уже более высокий уровень организации транспорта, а на Дальнем Востоке и дороги-то не везде есть.

Направления заасфальтируют

Устойчивая связь западных регионов России с Дальним Востоком имеет важное стратегическое и оборонное значение. В 2006 г. государство выделило на завершение строительства автомобильной дороги Чита - Хабаровск (с выходом на Ванино) 7 млрд руб. - около 18% средств бюджета на строительство и реконструкцию федеральных дорог в России! В этом году будет введено около 200 км дороги с асфальтобетонным покрытием, а все 2097 км трассы построят к 2009 г., и завершится, наконец, создание самой протяженной в мире национальной автомагистрали Москва-Владивосток (10 тыс. км), которая свяжет дорожную сеть Дальневосточного региона с опорной сетью дорог страны.

Досье В 2006 г. из федерального бюджета выделены средства на следующие объекты: автодорога Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре (ввод в экспуатацию 11,3 км); в Амурской области - на строительство моста через р. Медведка на 149 км дороги Введеновка - Февральск - Экимчан; в Магаданской области - на реконструкцию дороги Палатка - Кулу - Нексикан и строительство мостов через реку Мукульчан, р. Поисковый и р. Смородинный автодороги Герба - Омсукчан. Выделены средства на реконструкцию автодорог Южно-Сахалинск - Оха и Биробиджан - Амурзет.

К сожалению, объемы финансирования дорожного хозяйства остаются невысокими, отмечают в Минтрансе: в развитых странах выделяемые на дороги средства составляют 3-4% ВВП, а в России этот показатель находится на уровне 1 1,5%. Отсюда и результат!

Железная дорога потянулась на север

ДВостЖД осуществляет более трети объемов перевозок экспортно-импортных грузов России и свыше четверти транзитных зарубежных грузов. Тем не менее мощности ее используются, как сообщил в одном из интервью начальник ДВостЖД Михаил ЗАИЧЕНКО, в пределах 80%. Увеличение грузопотока требует усиления железнодорожных подходов к морским портам на побережье Тихого океана (Восточный, ВМТП, Находка, Ванино), а также к сухопутным погранпереходам на границе с Китаем (Гродеково - Суйфэньхэ, Махалино - Хуньчунь) и КНДР (Хасан - Туманган и Барановский - Хасан).

Досье В 2000-2005 г. РЖД инвестировала в это направление более $2,5 млрд. В рамках комплексной реконструкции Находкинского транспортного узла, объединяющего 6 станций, в ближайшие 2 года более чем на четверть (до 26 млн тонн) вырастет переработка грузов. А завершение реконструкции припортовой станции "Владивосток" к 2007 г. повысит ее перерабатывающие способности на 35% - до 9,5 млн тонн.

А самый короткий железнодорожный путь на восток - БАМ - планируется в ближайшие годы усилить, проведя реконструкцию участка Комсомольск-на-Амуре - Ванино, так как в скором времени Ванинско-Совгаванский транспортный узел увеличит грузооборот с сегодняшних 7 до 50 млн тонн. СУЭК достраивает здесь терминал для экспорта угля мощностью 12 млн тонн. Республика Саха (Якутия) ведет подготовку ТЭО мощного грузового терминала для перевалки угля, леса и руды.

Кстати, Якутия - одна из самых труднодоступных в транспортном отношении территорий, что сдерживает ее экономическое развитие. Стержнем республиканского транспортного проекта является железная дорога Томмот - Якутск. Первый пусковой комплекс дороги Томмот - Кердем финансируется в объеме 15 млрд руб.: из бюджета республики выделено 9 млрд руб., из средств РЖД - 4 млрд руб., и 2 млрд руб. добавил федеральный центр. Строительство ведется ускоренными темпами, и в 2008 г. железнодорожная нитка соединит центр республики с БАМом. В дальнейших планах - строительство железнодорожных линий Лена - Витим - Ленск и Хани - Олекминск.

Строительство автомобильно-железнодорожного моста через Лену в районе станции Кердем должно начаться в 2008 г., а завершиться в 2012 г. И хотя стоимость проекта практически равна стоимости ветки Томмот - Якутск, мост нужен, чтобы связать левобережную и правобережную Якутию. Вот тогда-то в зоне действия основных железнодорожных и автомобильных магистралей появятся условия для создания новых и возобновления старых пока нерентабельных производств. Так, освоение лесных ресурсов сегодня нерентабельно из-за отдаленности лесозаготовок от пунктов переработки.

Проблемы портов Дальнего Востока

Если говорить о морских выходах России во внешний мир, то Дальневосточный транспортный узел более чем вдвое уступает по грузообороту лидеру - Новороссийскому порту. В 2005 г. порты и портпункты Дальнего Востока переработали около 64,77 млн тонн грузов (78,8% - доля Приморья, 15,7% - порты Хабаровского края - Ванино и Советская Гавань, 4,9% - порты Сахалина).

Наша специфика - географическая "размазанность". В отличие от компактного размещения транспортных узлов европейской части России Дальневосточный, по сути, состоит из группы узловых точек - в Приморье (Восточный порт - станция Находка-Восточная - порты Находки и Владивостокский транспортный узел) и в Хабаровском крае (Ванино и Совгавань).

Как говорит министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН: "мы до сих пор расплачиваемся за ошибки советских времен, когда считали, что везде, где есть выход к морю, должны быть порты. А между тем в порту должна быть сконцентрирована логистика перевозок - автомобильная и железная дороги, крупный аэропорт поблизости. Думаю, будущее - за специализированными портами. Если мы создадим в России десяток современных крупных портов, они станут более конкурентоспособными. А пока в России мало действующих всепогодных глубоководных портов, способных принимать суда с осадкой более 12 м и дедвейтом более 100 тыс. тонн, - Новороссийск, Мурманск, Туапсе, Санкт-Петербург и порт Восточный. На Дальнем Востоке в процессе реализации - проекты в Ванино и Де-Кастри (терминал для транспортировки сжиженного природного газа в рамках проекта "Сахалин-2")".

При этом в последние годы мы наблюдаем возрастающую конкуренцию между портами Приморья и Хабаровского края.

По мнению директора ООО "Восточный логистический контейнерный терминал" Германа ЗВЕРЕВА, динамично развивающийся транспортный узел в Хабаровском крае создает "опасность" для Приморья, перетягивая на себя часть традиционных для края грузов - уголь и лес, а на сегодняшний день их доля достаточно весома - 18 млн тонн.

Но есть и противоположное мнение. "Ванино вместе с Советской Гаванью вышли на грузооборот 9 млн тонн, а железная дорога может перевезти только 10-12 млн тонн. То есть фактически еще немного, и наступит предел возможностей... А рядом строится терминал в бухте Мучка - на 12 млн тонн с вводом в действие в первом квартале 2008 г. Чтобы соответствовать возможностям портов, железная дорога должна перевозить 20-23 млн тонн грузов. Для этого нужно сделать расшивку узкого места в районе Кузнецовского перевала, построить еще одну ветку и реконструировать все станции, сделав несколько развязок. А эта программа рассчитана лет на шесть, что не дает шансов для нормальной работы портов, а ведь к Ванино "тяготеют" еще до 50 млн тонн массовых грузов (вместе с углями Эльгинского месторождения), то есть, там видится грузооборот около 50-70 млн тонн. Без железной дороги это - пустая фантазия", - считает заместитель директора ОАО "ДНИИМФ" Евгений НОВОСЕЛЬЦЕВ.

По его мнению, России действительно нужна эта развязка, открывающая БАМ. Тогда Хабаровск может стать крупной логистической "развилкой" в регионе в дополнение к логистической системе Приморья. Здесь нет конфликта интересов, а есть стремление к гармоничному развитию транспортно-логистической системы Дальнего Востока. Без этого Хабаровск будет просто станцией на пути товародвижения из центра в Приморье и обратно.

Кого выберет Инвестфонд?

В Минтрансе сейчас рассматривается 40 проектов, претендующих на софинансирование из Инвестиционного фонда. Интерес со стороны бизнеса - огромный. За счет реализации семи уже отобранных для финансирования проектов, магистральная железнодорожная сеть вырастет на 500 км и на 1000 км увеличится протяженность автомобильных трасс.

И Хабаровский, и Приморский края намерены бороться за средства Инвестиционного фонда для развития своих транспортно-логистических узлов.

Так, в Приморье в активном режиме идет корректировка транспортной программы, чтобы представить проект, в котором правительство увидит государственный масштаб. Увязать все краевые проекты в сфере транспорта в единый региональный проект по созданию транспортно-логистической системы южного Приморья предложили ОАО "ДНИИМФ" и ОАО "ВМТП". Поставленная задача полностью вписывается в современную политику Минтранса РФ, которая уже реализуется во многих транспортных узлах на западе страны. Если не вписаться в эту систему, можно остаться на вторых ролях, обслуживая "чужие" транспортные узлы.

Наши конкуренты в Северо-Восточной Азии - Япония, Китай и Южная Корея. Именно они сегодня формируют и определяют структуру международных перевозок в регионе, предлагая маршруты движения грузов и определяя тарифную политику. И они сегодня не видят эффективных результатов развития транспортного потенциала России. Как пишут в аналитической записке эксперты из ДНИИМФ и ВМТП, их "не впечатляет пропускная способность Транссиба и работа транспортного комплекса Приморья, который в основном занят обслуживанием российских грузопотоков, а существующий транзитный грузопоток мал и пока не способен стать основой для интеграции".

Сейчас происходит формирование интегрированной транспортной системы СВА АТР, и в рамках этого - формирование транспортных узлов (хабов) сети. Приморью нужно успеть "завязать" здесь свой узелок, ведь кто распределяет, тот и имеет доходы. Вот почему оттягивать с созданием транспортно-логистической системы южного Приморья уже нельзя, и это важнее простого участия в транспортных коридорах "Транссиб", "Приморье-1" и "Приморье-2", подытоживают эксперты.

Вот пример, подтверждающий, что логистика стучится в наши двери: Хабаровск станет одним из 15 российских городов, где будет создан крупный логистический центр в рамках проекта Международной ассамблеи столиц и крупных городов "МАГ - логистика". Об этом шел разговор на недавней встрече и.о. мэра Хабаровска Валерия КАЗАЧЕНКО с генеральным директором МАГ Михаилом СОКОЛОВЫМ и руководством британской компании Raven Mount. Общая площадь центров превысит 1 млн кв. м, а инвестиции составят около $1 млрд. В числе счастливчиков - Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург и Хабаровск. Реализация проекта будет осуществляться группой компаний "Авалон" (Россия) и финансово-инвестиционным фондом Raven Russia Holding. В Хабаровске планируется построить логистический центр площадью 50 тыс. кв. м (инвестиции - около $30 млн). Уже подбирается площадка под строительство. В I квартале 2008 г. объект планируется сдать в эксплуатацию.