От недобросовестных партнеров мы сразу отказываемся

Каждый, кто впервые приезжает в Анадырь, обращает внимание на то, в какие жизнерадостные цвета окрашены здешние дома. Такое многоцветье - белый, голубой, желтый - современный стиль северных городов, в которых солнце не частый гость.

Новый облик столицы Чукотского автономного округа - это качественные бетонированные дороги, полный порядок в коммунальном хозяйстве и обилие новостроек. Детские сады, поликлинику, школы, профтехучилище здесь отремонтировали так, что они смотрятся как новые. Построили спортивный комплекс, дворец культуры, кинотеатр. Возвели жилые дома и офисы, используя самые современные технологии и строительные материалы.

Собственно, в последние пять лет Чукотка стала большой строительной площадкой. Не только ее столица, но и отдаленные села преобразились до неузнаваемости. Для реализации мощного проекта по преобразованию северной российской территории были привлечены тысячи специалистов из России, Дальнего Востока, из-за рубежа. Получается, что за столь короткий срок Чукотский автономный округ практически отстроили заново. По темпам строительства эта северо-восточная окраина страны побила все советские и тем более российские рекорды. Все это происходило при непосредственном участии главного правительственного заказчика почти всех строящихся, ремонтируемых и реконструируемых объектов - ГП ЧАО "Чукотстройзаказчик". Подробнее об этом рассказал в интервью "ДК" генеральный директор предприятия Александр КУДЕЛЯ.

- Александр Алексеевич, вы северянин с большим стажем. Знали Чукотку в самые разные ее времена - и в хорошие, и в плохие, когда, казалось, никаких перспектив у территории не осталось и нужно уезжать на материк, как, собственно, и сделали тысячи ваших земляков.

- Кое-кто, кстати, в последнее время на Чукотку вернулся. Здесь есть работа, нормальные заработки, созданы условия для нормальной жизни.

- И результаты вашей работы, ГП "Чукотстройзаказчик", наиболее зримы.

- Конечно, мы строили и раньше, но в конце прошлого столетия на Чукотке практически все предприятия остановились. Если вспомнить, то округ к тому времени был самым настоящим банкротом. Благодаря команде управленцев, пришедшей в округ вместе с губернатором Романом АБРАМОВИЧЕМ в 2001 году, долги округа были реструктуризированы, увеличились инвестиции в основной капитал. Были частично возрождены строительные предприятия округа, а те, которые были привлечены сюда на работу из других регионов России, зарегистрировали в округе свои филиалы.

На Чукотке все эти годы работают специалисты из Турции, Югославии, Белоруссии, европейских регионов России, из Хабаровска, Владивостока, Находки. Получается, что наши стройки дали работу тысячам строителей. Причем нередко это была работа, которая требовала уникальных инженерных решений. Строить на Чукотке вообще не просто - здесь тяжелые геологические и климатические условия. Поэтому тем, что сделано здесь за последние пять лет, можно гордиться.

- Стройка - отрасль, которая требует четкого планирования. В условиях Чукотки тем более. Здесь короткие сроки навигации - а завозится сюда практически все. Отсутствие дорог внутри округа далеко не всегда позволяет своевременно доставить на объект стройматериалы, и т.д. Сотрудники вашего предприятия помогают решать строительным организациям и данные проблемы. Насколько велик управленческий аппарат "Чукотстройзаказчика"?

- Был такой период, когда на нашем предприятии осталось всего 12 человек. Сейчас работает 55. И то, что нам все это время удавалось и удается держать под контролем большое количество стройплощадок, результат как раз четкого планирования работы. При этом я не могу сказать, что в округе создавались какие-то глобальные программы, просто был проведен тщательный анализ потребностей Чукотки в ремонтных работах и строительстве новых объектов. Эти потребности были оптимизированы. Например, где-то не было смысла в восстановлении объектов ЖКХ, а выгоднее было создать условия в одном населенном пункте и переселить людей в комфортабельный район, где вся коммуналка обустроена практически заново, а жилье отремонтировано и т.д. Важно, что администрацией округа была четко сформулирована задача - в первую очередь восстановить, построить заново инженерные сети (все это было практически разрушено), реконструировать энергоснабжение. То есть приоритет был отдан объектам, которые в первую очередь необходимы для нормального жизнеобеспечения населения. Сегодня большая часть из намеченного уже выполнена.

- Какие объекты, построенные за эти пять лет, вы бы выделили особо?

- К наиболее значимым объектам можно отнести введенный в эксплуатацию в июне 2005 года в Анадыре единственный в округе Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы. По нашим меркам это грандиозное сооружение, построенное на вечной мерзлоте. Этот объект потребовал действительно нестандартных решений. И сегодня православные люди Чукотки обрели свой храм, купола которого видны практически со всех концов города.

Не многие территории Дальнего Востока могут похвастать тем, что в последние годы у них появилось такое количество объектов культуры, спорта, образования. В Анадыре возведен современный Дворец культуры - красивое просторное здание с музеем и выставочным залом. Осуществилась мечта местных жителей - теперь у нас есть "Ледовый каток". Это хорошее дополнение к построенному раньше спортивному комплексу, который, кстати, оборудован самыми современными тренажерами и никогда не пустует. Заниматься спортом на Чукотке стало модным.

Я бы особо выделил практически построенный заново комплекс профтехучилища в Анадыре. Для нас это объект принципиальной важности - у молодежи есть возможность, не выезжая в центральные районы страны, получить профессионально-техническое образование. И это, действительно, комплекс, в который входят не только хорошо оснащенные учебные корпуса, но и комфортное общежитие со всеми удобствами, спортивный зал и т.д.

В соответствии с программой строительства школ и детских садов, которая была принята в округе на 2001-2010 годы, построены и введены в эксплуатацию 7 школ с интернатами и детскими садами, проведена реконструкция и капитальный ремонт школ практически во всех населенных пунктах Чукотского АО. Очень много сделано в сфере здравоохранения - проведена реконструкция и благоустройство больничного комплекса в окружной столице, построен кожно-венерологический диспансер в Анадыре и больница в селе Лаврентия.

Если говорить о жилищном строительстве, то за 5 лет на территории Чукотского автономного округа было введено 104 831 кв. м жилья, а это не много не мало 5541,4 млн руб. капитальных вложений. В округе появились практически заново отстроенные села.

Очень важный объект - аэропорт "Анадырь". Мы заново отстроили здание аэровокзала, командно-диспетчерский пункт, ангар для самолетов, теплый склад, линии электропередач и трансформаторные станции, провели реконструкцию гостиницы с международным сектором, взлетно-посадочной полосы.

- Обращает на себя внимание и ваш собственный "газовый проект". Пока другие дальневосточные регионы только планируют совместно с Газпромом осуществить газификацию, Чукотка достаточно быстро решила этот вопрос самостоятельно.

- Это тоже вопрос для нашей территории принципиальный. В короткие сроки построен газопровод от разведанного в нескольких сотнях километров от Анадыря газового месторождения, а в ноябре 2005 года в Анадыре введена в эксплуатацию газомоторная ТЭЦ - единственная ТЭЦ на Чукотке, которая работает на газе. Это позволит снизить себестоимость кВт/часа и решить проблему энергетического снабжения аэропорта, п. Угольные Копи и других близлежащих поселков. От газомоторной ТЭЦ уже проложено 16 км магистральных инженерных сетей.

Вообще по программе развития энергетики выполнены значительные объемы работ. В частности, введены участок КЛ-35 кВ Анадырь - Угольные Копи - Аэропорт протяженностью 24 км и ВЛ - 110 кВ Эгвекинотская ГРЭС - Валунистый протяженностью 178,6 км. Построена ЛЭП - 35 кВ п. Комсомольский - Рыткучи протяженностью 94 км. Введена в эксплуатацию котельная на 30 МВт с тепловыми сетями протяженностью 15 км в п. Угольные Копи.

- Очевидно, что при строительстве на Чукотке огромные издержки возникают из-за отсутствия дорог. Насколько удается оптимизировать схему доставки строительных материалов?

- У нас здесь практически ничего своего не производится, за исключением разве что песка, щебня и грунта. Все завозится с материка - либо с Дальнего Востока, либо из центральной России. Основной объем строительной продукции завозится в летний навигационный период. Но, учитывая, что по морю можно зайти не везде, во многие районы Чукотки материалы приходится везти вездеходом или вертолетом, а в зимний период доставлять по автозимникам. В конечной стоимости материалов транспортные расходы составляют порядка 30-35%. В результате цена квадратного метра жилья складывается около 57 тыс. руб.

Сейчас можно сказать, что все схемы доставки грузов отлажены, и форс-мажорные обстоятельства - большая редкость. Даже если бывает, что привозим кое-какие материалы с небольшим опозданием (при наших погодных условиях этого избежать не удается), то в результате все равно сдаем все по плану. К погодным условиям давно приспособились: непосредственно строительством занимаемся с мая по декабрь, когда более-менее тепло, а в остальное время идет подготовка, проектирование. Кстати, до 1990 года строили и зимой, но это были очень большие затраты, которые себя не оправдывали. Теперь за 5-6 месяцев подрядчики успевают строить гораздо больше, чем если бы работали круглый год, без всякого ущерба для качества объектов. Летом строители у нас работают круглые сутки.

- Какие новые технологии используете в строительстве? Как долго простоят объекты, возведенные в столь сжатые сроки?

- В городском жилищном строительстве мы используем монолитный железобетонный каркас с последующим заполнением легкими газобетонными блоками и утеплением жесткой минеральной ватой снаружи. Фасады как штукатурим, так и облицовываем различными современными материалами. Необычную яркую раскраску фасадов предложила одна московская фирма, нам понравилось и жителям тоже, так как у нас очень долгие и серые зимы. А яркая окраска приятно радует глаз. В селах применяем тоже каркасное строение, но в основе дерево и утеплители из жесткой минеральной ваты, отделка гипсокартоном или влагостойкой фанерой с последующей облицовкой сайдингом. Мы осуществляем жесткий контроль за качеством применяемых материалов и выполняемыми работами.

Вероятно, потому, что изначально планка у нас высокая, спрос с подрядчиков жесткий, от недобросовестных партнеров мы сразу отказываемся, так как потери из-за чьей-то неисполнительности или брака на Севере во много раз выше, чем где-либо. Сегодня в Чукотском АО работают десятки компаний, которым мы доверяем. Самый крупный наш подрядчик - "Чукотская торговая компания", они в основном ведут строительство в селах.

- Какие объекты намечено сдать в этом году?

- В 2006 году наиболее значимыми объектами станут детский сад на 90 мест в Анадыре, здание администрации муниципального образования г. Анадырь, котельные со складом угля в селах Хатырка, Новое Чаплино, больницы на 10 коек в селах Канчалан, Усть-Белая, Хатырка, школы с детскими садами в селах Янракыннот, Энмелен, комплекс жилых индивидуальных домов на 92 квартиры в селе Хатырка. В эксплуатацию будет введено 8,4 тыс. кв. м жилья. Всего в этом году в стройки округа будет вложено 4,5 млрд руб.

- Очевидно, что в последний год объемы строительства как жилья, так и других объектов резко сократились. Много ли еще объектов в инвестиционном портфеле "Чукотстройзаказчика"?

- Действительно, сейчас такими темпами, как в 2003-2004 году, уже не строим. В Анадыре жилья уже достаточно, объемы строительства упали в 3 раза. На селе же строить меньше не стали - там мы меняем около 90% жилья. Взять, например, село Канчалан, где уже 80% жилья - новое, в этом году заканчиваем там благоустройство. Если еще лет пять будем так же активно строить, то в дальнейшем останется только заниматься эксплуатацией, поддерживать все, что создано в эти годы, в рабочем состоянии.