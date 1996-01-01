Наш покупатель - человек, который знает толк в рыбе

Плещущиеся в океане белухи, которых можно заметить, пролетая над Чукоткой на самолете, - местная достопримечательность. Рыбы в этих суровых, но экологически чистых местах еще больше. Однако заниматься рыбодобычей здесь - дело весьма экстремальное. Об особенностях национальной рыбалки в интервью "ДК" рассказал директор главного рыбодобывающего предприятия округа - ОАО "Чукотрыбпромхоз" Владимир ГОРБУНОВ.

Досье ГП ЧАО "Чукотрыбпромхоз" было создано 15 октября 2001 года распоряжением правительства Чукотского автономного округа с целью организации добычи и переработки рыбы. Поставку и строительство рыбозавода осуществляла канадская компания "Ferguson Simek Clark" с привлечением работников Чукотского АО. С 1 сентября 2006 г. "Чукотрыбпромхоз" - открытое акционерное общество. По состоянию на 01.01.06 стоимость основных фондов предприятия составила 68 млн руб. Территория завода занимает 2 га. На балансе предприятия 28 холодильных емкостей (сорокофутовых), 3 морозильные камеры глубокой заморозки, 6 офисных и жилых модулей, котельная, гараж, кузница, автотранспортные средства, рыболовный бот, БМК и лодки. Выделенные квоты на 2006 г. - 9 876,8 т (в том числе лососевые 620,5 т). Динамика освоения квот на вылов лососевых на 1.08.06 составила 527,2 т, на вылов других видов рыб - 2 234,5 т. На 15.08.06 выпущено 450 т пищевой рыбопродукции, а реализовано товарной продукции на 22,5 млн руб. Уплачено 15 млн руб. налогов (план на 2006 г. - 32 млн руб.).

- Ваше предприятие работает не так давно, но продукцию "Чукотрыбпромхоза" знают уже далеко за пределами округа. Тяжело ли было начинать бизнес?

- Действительно, "Чукотрыбпромхоз" предприятие молодое. Все началось с того, что в 2001 году на берегу Анадырского лимана был установлен модульный комплекс по переработке рыбы-сырца лососевых видов и выпуску рыбопродукции. Перерабатывающая мощность тогда составляла только 12 тонн в сутки. Тем не менее мы сразу же решили две проблемы: во-первых, обеспечили жителей с. Тавайваам и г. Анадырь работой, а во-вторых, начали снабжать округ качественной продукцией. Изначально это было, можно сказать, социальное предприятие, поскольку при такой мощности оно не могло быть рентабельным. И вскоре мы приняли решение о его расширении. Взяли 52 млн руб. в кредит, и уже в 2004 году перерабатывающие мощности завода увеличились с 12 до 40 тонн в сутки.

Надо сказать, что достигнуть этого нам было нелегко. В 2001-2002 годах отсутствовал ход рыбы, кредиты брали на свой страх и риск. Видимо, все-таки на нашем заводе работают оптимисты, которые уже тогда верили, что все получится. У нас и правда получилось. В 2005 году мы смогли начать расплачиваться с кредитами, и на сегодня полностью с ними рассчитались. Конечно, и сейчас у нас непростое финансовое положение, но в целом предприятие работает стабильно, времена кризиса остались в прошлом. Спасибо руководству округа, которое поверило в наши начинания, иначе мы бы такого завода и не построили.

За последние два года мы увеличили штат и собираемся делать это в дальнейшем. Сегодня у нас 18 штатных сотрудников, и 130-150 человек мы привлекаем летом на сезонную работу. Из них 30-40% - коренные жители, пенсионеры и студенты. Показательно, что если раньше на только открывшемся, нестабильном предприятии никто работать не хотел, то этим летом к нам обратилось в два раза больше людей, чем было нужно - во время путины мы принимаем более 100 человек. Зарплата рыбака в 100 тыс. руб. за каких-то полтора месяца и рыбообработчика в 45 тыс. руб. - здесь все-таки большие деньги.

- Вы осуществляете только первичную переработку рыбы?

- Мы могли бы производить и вяленую, и копченую рыбу около 25 наименований. И мы этим раньше занимались. Однако в силу особенностей географического положения Чукотки осуществлять глубокую переработку нам не выгодно. Мы не получаем никаких дотаций, у нас нет льгот и преференций. В тоже время мы по полной программе платим за все коммунальные услуги, а за последние 5 лет эти платежи выросли втрое, тогда как стоимость продукции - всего на 10-15%. При положенном сроке реализации в 20-25 дней пройти санитарный контроль, оформить документы, доставить и реализовать продукцию мы не успеваем. Отдаленность региона дает о себе знать, поэтому нам выгоднее производить качественную продукцию в свежемороженом виде. На сегодня это самый приемлемый вариант, который устраивает и нас, и наших покупателей.

- Кто ваш покупатель? Какова география распространения рыбопродукции?

- У нас есть свои покупатели - стабильно одни те же. Несмотря на то, что из-за транспортировки наша рыба немного дороже, чем в целом по Дальнему Востоку, у нас есть партнеры в ДВФО, которые предпочитают работать именно с нами. Основные поставки осуществляем в Сибирь, в этом году впервые отправили партию в Москву. У себя в округе реализуем до 30% продукции. "Чукотрыбпромхоз" - оптовое предприятие, у нас нет своей розничной сети, поэтому мы тесно сотрудничаем с детскими садами, колледжами, больницами, супермаркетами.

- Почему покупатели вашей продукции предпочитают работать именно с вами? Чем вы лучше других?

- Когда мы только начинали работать, прекрасно понимали, что такую же продукцию, как, например, на Камчатке и Сахалине, мы делать не можем. Нам нужно было как-то выделиться, чтобы выйти на рынок и закрепиться там. Поэтому, чтобы отличаться от других производителей, мы сразу сделали акцент на современное производство и безупречное качество. Наш покупатель - человек, который знает толк в рыбе. Если, может быть, кто-то, выбирая между горбушей по 5 руб. за кг или кетой по 25 руб., купит горбушу, потому что она дешевле, то наш покупатель делает выбор совсем по-другому.

Первое время нашу продукцию активно приобретали рестораны, супермаркеты... Сейчас людей, которые распробовали и поняли, что это то, что нужно, гораздо больше. В результате нам стало ясно, что мы движемся в правильном направлении.

- Свою розничную сеть организовывать не планируете?

- Это экономически невыгодно как у себя в округе, где живет не так много людей, так и в других регионах. Хотя в перспективе не исключено. У нас есть для этого все технические возможности.

- Расскажите, пожалуйста, о технических возможностях вашего предприятия. На каком оборудовании работаете?

- Первоначально рыбоперерабатывающее оборудование нам поставили и установили специалисты американской компании Маrine Business International. Затем, с расширением производства, стали искать и другие варианты. Вот, например, конвейер по переработке рыбы специально изготовило для нас хабаровское предприятие "Дальреммаш". Это оборудование позволило вдвое увеличить производительность труда. К тому же конвейер занимает немного места в цеху, что тоже важно. По качеству эта техника ничем не уступает импортной, а по цене - дешевле.

- Каким образом вам удается оптимизировать производство? Есть какие-то ноу-хау?

- Так получилось, что еще в 2001 году, когда о ВТО и евростандартах в России никто и не думал серьезно, мы уже стремились к этим самым стандартам. Во время рабочих визитов за границу я видел, что там сертифицируются не отдельные партии, а производство в целом. Мы решили сделать так же.

Кроме того, постоянно разрабатываем новые технологии. Недавно создали новые технические условия для мороженой глазированной анадырской кеты. По ГОСТу срок ее реализации составляет 8 месяцев. А нашу кету можно реализовывать целый год. И мы сейчас добиваемся на это разрешения.

Вышел новый ГОСТ на производство икры с применением препарата "Варекс". Мы второй год сотрудничаем с предприятием, которое испытывает "Варекс", а теперь будем использовать его сами. Он, во-первых, позволяет сократить уровень солености с 4-6% до 3%, а во-вторых, увеличить срок хранения продукции.

- Возможно ли в нынешних условиях дальнейшее расширение производства? И есть ли такая необходимость?

- Пока проблема с финансами. У нас есть резервы, чтобы увеличить рентабельность производства до 15%. Мы можем сократить материальную базу нашего завода до оптимального варианта и полнее использовать квоты, которые нам выделяются. Сегодня у нас недостаточно судов для вылова морской рыбы. А для таких видов рыб, как еж, скаты, бычки, вообще нужно специальное оборудование, которого у нас пока нет.

В сентябре предприятие было успешно приватизировано, мы стали акционерным обществом. Правда, пока находимся на правах хозяйствующего субъекта (100% имущества - окружная собственность). Контрольный пакет акций у правительства округа, и 49% планируется продать частным лицам.

Следующий этап - привлечение инвесторов, которые могли бы вложить средства в приобретение судов. Сегодня на транспортировку мы тратим около 25% от прибыли - это огромные цифры. В прошлом году транспортировали 400 тонн рыбы, на доставку которой ушло 6 млн руб. Имея собственный флот, рефрижераторные суда, можно в десятки раз сократить свои затраты.

- Тот факт, что вы не осваиваете все квоты, связан только с нехваткой судов?

- Это зависит не только от нас, но и от удачи, как и на остальных рыбодобывающих предприятиях. Получив квоту, мы не знаем - освоим мы ее или нет. В 2001-2002 году не было хода лосося, и мы, предполагая выручить 20 млн руб., вместо этого понесли 6 млн руб. убытков. Кстати, сейчас по лососю мы осваиваем научные квоты, работаем с ТИНРО. Они оказывают нам услуги по научному обоснованию объемов квот, хотя в итоге приходится платить за 1 кг сырца в два раза больше.

Недавно заключили договор с компанией "Транслайн" - они поставили нам контейнеры для вывоза рыбы за пределы округа. Эта сделка позволила нам сэкономить 1,5 млн руб. Но в случае, если бы хода рыбы не было, мы бы получили не экономию, а 5 млн руб. убытков. В этом году нам повезло.

И еще один момент - я хорошо знаю возможности наших ресурсов - можно, конечно, и тысячу тонн выловить в этом году, а на следующий год не получить ничего. Важен рациональный подход.

- Вы сказали о том, что собираетесь привлекать инвесторов. Уже есть предложения? И в связи с акционированием политика предприятия поменяется или нет?

- Первые предложения от инвесторов поступили, но озвучивать их пока преждевременно. Что касается политики предприятия, я уверен, что ничего принципиально не изменится. Мы по-прежнему заинтересованы в стабильности и планомерном развитии.