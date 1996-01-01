"Больное место" - цена вопроса

То, что соседи России - Китай, Корея, Япония нуждаются в нефти и газе, стало известно не вчера. Однако какие объемы они готовы закупать у нас, что этому мешает, а также что именно и к какому году им смогли бы предложить Восточная Сибирь, Якутия и Дальний Восток, об этом говорили ученые и политики на прошедшем в Хабаровске 15-м экономическом форуме стран Северо-восточной Азии.

Досье В 2005 году в России было добыто 470 млн тонн нефти. Из них около 333 млн тонн в Западной Сибири и более 130 млн тонн в европейской части. На долю Восточной Сибири и Дальнего Востока пришлось менее 1% от общего объема добычи. Из 470 млн тонн нефти 248 млн тонн остались на переработку в стране, 222 млн тонн было отправлено на экспорт. Из продуктов переработки нефти еще почти 100 млн тонн отправлено на экспорт. Из добытых в 2005 году в России 641 млрд кубометров газа более 90% было добыто в Западной Сибири. Из них на экспорт отправлено 171 млрд куб. м, 472 млрд куб. м газа пошло на внутреннее потребление.

"Еще до войны в России была разработана европейская нефтегазовая провинция, а в 50-60 годы - западносибирская. Сейчас вектор развития смещается на восток, в Восточную Сибирь, Республику Саха (Якутия), в Охотское море. Затем на очереди освоение акваторий арктических морей", - заявил директор Института геологии нефти и геофизики СибО РАН, академик Алексей КОНТОРОВИЧ. По уровню запасов нефтегазовых ресурсов на первом месте стоят Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия), на втором - Сахалинский шельф. И освоение этих территорий, по мнению ученого, должно идти синхронно.

Без госпрограммы - тупик

Однако несмотря на то что развитие новых центров нефте- и газодобычи соответствуют интересам России с точки зрения обеспечения экономической безопасности (стране нужна диверсификация поставок нефти и газа), этот процесс замедляется. Главная проблема, которую называют ученые, - отсутствие единой государственной программы, где бы были прописаны задачи и решения, связанные с разработкой восточносибирских месторождений.

В ней, во-первых, должна быть учтена их уникальность. "В Восточной Сибири мы имеем нефть с конденсатом, а газ, богатый гелием. Надо строить предприятия по переработке гелия и гелиевые хранилища, а также создавать центры нефте- и газохимии", - подчеркнул Алексей Конторович. Во-вторых, нужно предусмотреть вложение средств в геологоразведку. В-третьих, необходимо создать транспортную инфраструктуру. "Новые месторождения будут капитало- и ресурсоемкими. И нам крайне важно рационально разметить новые центры добычи и переработки нефти и газа".

Досье Оценки ученых показывают, для того чтобы обеспечить устойчивую добычу нефти и газа в Восточной Сибири и на шельфе Охотского моря, к 2020 году надо разведать около 3 млрд тонн новых запасов нефти и около 7 трлн кубометров газа. Для чего потребуется около $20 млрд инвестиций. Стоимость разведки одной тонны нефти в ближайшие годы в Западной Сибири составит примерно $2,5, а 1000 куб. м газа - $0,85. В Восточной Сибири и Якутии разведка одной тонны газа будет стоить $4, а 1000 куб. м газа - $1,3. На Сахалине разведка одной тонны нефти обойдется в $5,6, а 1000 куб. м газа - $1,9. При этом даже при ценах в $26 за баррель нефти западные компании считают возможным приобретать запасы по $7-8 за тонну.

По оценке ученых, требуемый объем инвестиций для создания восточносибирского нефтегазового комплекса до 2020 года - $86-90 млрд. При этом академики убеждены, что Россия располагает этими средствами. В 2005 году выручка нефтяных компаний страны составила $194 млрд, а чистая прибыль - $70 млрд. Выручка Газмпрома при очень низких ценах на газ на внутреннем рынке (а эта ситуация будет меняться) равнялась $26 млрд. Из них чистая прибыль была больше $7 млрд. Вложение хотя бы 30% прибыли нефтяных и газовых компаний позволит решить проблему развития восточносибирских месторождений за три-четыре года.

Формирование газового комплекса в Восточной Сибири помимо внутренних проблем (отсутствие анализа газового рынка и рынка продуктов газохимии, необходимость решить проблему баланса энергоносителей и определиться с созданием центров газохимии, а также переработки гелия) сдерживают и проблемы международные. Такие как отсутствие официальных данных от правительств стран АТР относительно объемов российского газа, который они готовы закупать. Наличие противоречий относительно закупочной формулы цены. И, наконец, отсутствие четкой позиции относительно сроков закупки российского газа.

"Если все названные проблемы будут решены, то к 2030 году Россия может добывать до 630 млн тонн нефти и конденсата. Из них 100-130 млн тонн - в Восточной Сибири и Якутии. И точно так же может к 2030 году в 1,5 раза увеличить добычу газа. Довести до 900 млрд кубометров в год, из которых в Восточной Сибири и Якутии будут добываться 115-120 млрд куб. м", - сделал вывод Конторович.

Досье Первоочередными нефтетранспортными проектами, по мнению новосибирских ученых, являются: строящийся магистральный нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан с отводом на Китай в районе Сковородино; подводящий нефтепровод Юрубчено - Тохомская зона нефтегазонакопления - Пойма; нефтепроводные ветки к ВСТО с месторождений Талакан - Вехнечонской зоны нефтегазонакопления. Для экспорта нефти в западные районы Китая необходимо провести реконструкцию с увеличением пропускной способности действующего нефтепровода Омск - Павлодар - Атасу.

Досье Развитие системы транспорта газа предполагает строительство газопроводов: Ковыктинское месторождение - Саянск - Ангарск, Иркутск - Улан-Удэ - Чита; Чаяндинское месторождение - Ковыктинское месторождение; Ковыктинское месторождение - Иркутск - Проскоково. После 2010 года - строительство экспортного газопровода Чита - Забайкальск - Харбин - Далянь - Пекин, Пьёнтек - Сеул. В результате поставки трубопроводного газа в западные районы Китая можно будет осуществлять с 2012-2015 годов через территорию Алтайского края и Республики Алтай с подключением к транскитайскому газопроводу Запад - Восток. Это предполагает продолжение строящегося газопровода Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск в направлении Кош-Агач - Канас - Бурчун - Карамай - Урумчи. В дальнейшем по мере наращивания поставок необходимо строительство дополнительных ниток газопровода в транспортном коридоре Уренгой - Сургут - Кузбасс - Алтай - Китай.

"Больное место" - цена поставок

Оптимистичные прогнозы новосибирских ученых впечатлили азиатских соседей. Как сообщил руководитель отдела международного регионального сотрудничества Института международных экономических исследований КНР Чжан ЦЗЯНПИН, потребность Китая в нефти ежегодно увеличивается на 16%, при этом на импорт из стран Ближнего Востока и Африки приходится до 70% закупаемой нефти, в то время как из России поступает менее 5%.

Досье В 2003 году Китай импортировал 2 млн тонн нефти из России, что составило менее чем 2% от общего импортируемого КНР объема нефти. При этом в России на экспорт в Китай приходилась доля менее 1%. По заключенным соглашениям в 2005 и 2006 годах Россия в Китай должна была экспортировать 10 и 15 млн тонн нефти соответственно. Однако фактически в 2005 году было поставлено только 7,7 млн тонн. Основная причина, по словам китайского ученого, - нехватка цистерн на Сибирской железной дороге. По оценкам китайских специалистов, объем поставок нефти в КНР в 2006 году достигнет 12 млн тонн. Этому будут способствовать улучшение ситуации на железной дороге и переход на импорт российской нефти по казахскому нефтепроводу.

К препятствиям в сфере российско-китайского сотрудничества в нефтяной области, кроме слабой транспортной инфраструктуры, Чжан Цзянпин отнес преграды на пути инвестирования китайских компаний в российскую энергетику. Также к сложностям, по мнению китайцев, относится тот факт, что после дела ЮКОСа российское правительство значительно увеличило налог на экспорт нефти, что снизило доходность и привлекательность экспортных операций для российских компаний.

Что касается газа, то "больным местом" остается цена вопроса. Россия хочет продавать китайцам природный газ по рыночной цене, вычисляемой по той же формуле, что и для экспортного газа в Европу. Китай из-за этого не спешит заключать долгосрочные контракты, так как эта цена, со слов Чжан Цзянпина, выше текущего уровня цен на газ в КНР. При этом потребность Китая в "голубом топливе" к 2020 году, как заметил ученый, достигнет 80 млрд куб. м в год.

Отвечая на вопрос "ДК" о возможном количестве и закупочной цене российской нефти и природного газа при поставках в Японию, управляющий директор Института экономики энергетики Японии Кэнсукэ КАНЭКИЕ был очень осторожен: "Япония акцептирует любую международную цену на газ и нефть. Японские компании сейчас покупают нефть по цене $70 за баррель. Для покупки газа мы можем одобрить формулу, по которой его стоимость зависит от стоимости сырой нефти на мировом рынке".

"В случае окончания строительства нефтепровода ВСТО Россия сможет поставлять 80 млн тонн нефти. Учитывая 20 млн тонн нефти с Сахалина, общий объем будет равен 100 млн тонн нефти в год., - продолжил господин Канэкие. - Япония ежегодно потребляет 250 млн тонн нефти. Таким образом, если цена будет конкурентной, Япония сможет взять все количество российской нефти. Но это нереалистично. Потому что если взять процентное отношение будущих поставок российской нефти ко всему текущему объему потребления Кореи, Японии и Китая, то это будет меньше 20%. В то же время российская нефть может пойти и в страны Юго-Восточной Азии и даже в США, куда сегодня нефть импортируется из стран Ближнего Востока".

В случае с газом ситуация выглядит по-другому. Для поставок российского газа в США, страны Юго-Восточной Азии или Японию необходимо строительство заводов по производству сжиженного природного газа. "Это затратно, но текущая цена на СПГ выше и продавать его выгоднее", - заметил Канэкие.