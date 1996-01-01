НПЗ выгоднее строить в портах

- Ситуация на мировом рынке нефти очень изменилась за последние 5-6 лет и изменила всю систему мировой экономики. Раньше переработка нефти была приближена к рынкам потребления: дешевую нефть возить к местам переработки было рентабельно, хотя, конечно, добывающие страны строили заводы и для нужд внутреннего рынка.

А сейчас стремительно растет цена на нефть. Думаю, к 2010 г. она приблизится к $100. И теперь невыгодно отдалять НПЗ от мест добычи. Причин тому несколько, но основная в том, что крупных месторождений нефти с низким содержанием серы (в основном она добывается на Ближнем Востоке) и запасами на 20-30 лет в мире осталось мало, а как раз под такую нефть в 70-80-е годы строили НПЗ развитые страны. В перспективе до 2050 г. будет расти доля средних и мелких месторождений с менее качественной нефтью. Вот и наши месторождения, в том числе шельфовые, и те, что попадают в зону действия ВСТО, тоже имеют повышенное содержание серы. Переработка такой нефти (сорт Urals) требует больших затрат на экологию и больших производственных издержек, поэтому развитые страны стремятся переместить такое производство на "чужую" территорию, то есть к нам.

Япония и Южная Корея заинтересованы диверсифицировать поставки нефти, снизив долю ближневосточного экспорта, поэтому готовы выступить соинвесторами строительства НПЗ в Приморье. На их территориях нет технологических мощностей под нашу нефть, и они не видят смысла строить их у себя при окупаемости 8-10 лет, при том что Россия не может гарантировать сроки и объемы поставок, а также абсолютно одинаковое и нужное качество нефти (она будет идти с разных месторождений!). Все это повышает риски, связанные со строительством и эксплуатацией НПЗ, поэтому, нужно это осознавать, им выгодно перенести их к нам, войти в управление производством и экспортировать готовую продукцию, ведь здесь короткое транспортное плечо.

Китай строит собственный рынок переработки, и у них ниже издержки. Но НПЗ в Амурской области вполне может быть рентабельным, если ориентироваться на рынок Китая. Тогда автоматически возникает железнодорожный мост, о котором столько лет говорят. Но я считаю, что завод нужно строить в Сковородино. На китайский рынок может попасть и продукция с НПЗ Хабаровского края, а вот из Приморья и Читинской области - нереально.

Но, конечно, нам практически невозможно самостоятельно выйти на международный рынок готовой нефтепродукции. Торговать ею сложнее, чем сырой нефтью. Это особый бизнес! Для этого нужно строить сеть дистрибуции, а ее нам никто не отдаст - ни Япония, ни Южная Корея, ни США, хотя ЮКОС в свое время предпринимал такие попытки, покупая в Штатах автозаправки. И на сегодняшний день нет такого российского бизнеса, который бы контролировал значимые сегменты азиатского рынка нефтепродуктов.

Модели хозяйствования так быстро меняются, что практически любые прогнозы устаревают быстрее, чем их озвучивают! Что будет с рынком нефтепродуктов через 5-8-10 лет, сегодня никто вам не скажет, но абсолютно всем ясно - эпоха дешевой нефти прошла! Стоимость морских перевозок растет опережающими темпами. Возить сырье становится невыгодно. В этих условиях НПЗ выгоднее строить в портах, куда можно протянуть магистральные трубопроводы, объединяющие подобно большой реке мелкие и средние месторождения. На фоне роста цен на нефть сверхвыгодным становится строительство АЭС. Именно по этому пути в ХХI веке планирует идти большинство стран АТР.