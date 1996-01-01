Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
НПЗ выгоднее строить в портах
- Ситуация на мировом рынке нефти очень изменилась за последние 5-6 лет и изменила всю систему мировой экономики. Раньше переработка нефти была приближена к рынкам потребления: дешевую нефть возить к местам переработки было рентабельно, хотя, конечно, добывающие страны строили заводы и для нужд внутреннего рынка.
А сейчас стремительно растет цена на нефть. Думаю, к 2010 г. она приблизится к $100. И теперь невыгодно отдалять НПЗ от мест добычи. Причин тому несколько, но основная в том, что крупных месторождений нефти с низким содержанием серы (в основном она добывается на Ближнем Востоке) и запасами на 20-30 лет в мире осталось мало, а как раз под такую нефть в 70-80-е годы строили НПЗ развитые страны. В перспективе до 2050 г. будет расти доля средних и мелких месторождений с менее качественной нефтью. Вот и наши месторождения, в том числе шельфовые, и те, что попадают в зону действия ВСТО, тоже имеют повышенное содержание серы. Переработка такой нефти (сорт Urals) требует больших затрат на экологию и больших производственных издержек, поэтому развитые страны стремятся переместить такое производство на "чужую" территорию, то есть к нам.
Япония и Южная Корея заинтересованы диверсифицировать поставки нефти, снизив долю ближневосточного экспорта, поэтому готовы выступить соинвесторами строительства НПЗ в Приморье. На их территориях нет технологических мощностей под нашу нефть, и они не видят смысла строить их у себя при окупаемости 8-10 лет, при том что Россия не может гарантировать сроки и объемы поставок, а также абсолютно одинаковое и нужное качество нефти (она будет идти с разных месторождений!). Все это повышает риски, связанные со строительством и эксплуатацией НПЗ, поэтому, нужно это осознавать, им выгодно перенести их к нам, войти в управление производством и экспортировать готовую продукцию, ведь здесь короткое транспортное плечо.
Китай строит собственный рынок переработки, и у них ниже издержки. Но НПЗ в Амурской области вполне может быть рентабельным, если ориентироваться на рынок Китая. Тогда автоматически возникает железнодорожный мост, о котором столько лет говорят. Но я считаю, что завод нужно строить в Сковородино. На китайский рынок может попасть и продукция с НПЗ Хабаровского края, а вот из Приморья и Читинской области - нереально.
Но, конечно, нам практически невозможно самостоятельно выйти на международный рынок готовой нефтепродукции. Торговать ею сложнее, чем сырой нефтью. Это особый бизнес! Для этого нужно строить сеть дистрибуции, а ее нам никто не отдаст - ни Япония, ни Южная Корея, ни США, хотя ЮКОС в свое время предпринимал такие попытки, покупая в Штатах автозаправки. И на сегодняшний день нет такого российского бизнеса, который бы контролировал значимые сегменты азиатского рынка нефтепродуктов.
Модели хозяйствования так быстро меняются, что практически любые прогнозы устаревают быстрее, чем их озвучивают! Что будет с рынком нефтепродуктов через 5-8-10 лет, сегодня никто вам не скажет, но абсолютно всем ясно - эпоха дешевой нефти прошла! Стоимость морских перевозок растет опережающими темпами. Возить сырье становится невыгодно. В этих условиях НПЗ выгоднее строить в портах, куда можно протянуть магистральные трубопроводы, объединяющие подобно большой реке мелкие и средние месторождения. На фоне роста цен на нефть сверхвыгодным становится строительство АЭС. Именно по этому пути в ХХI веке планирует идти большинство стран АТР.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке