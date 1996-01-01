В предвкушении большой нефти

Вот уже несколько лет не утихают споры вокруг строительства нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО). Глобальный проект призван не только диверсифицировать рынки сбыта российской нефти и усилить геополитическое влияние России в Тихоокеанском бассейне, но и вовлечь в промышленное использование запасы нефти Якутии, Иркутской области, Красноярского края, Эвенкии, изменив таким образом "экономическое лицо" Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Саму идею поддерживают и правительство, и власти территорий, и широкие слои населения. Споры разворачиваются вокруг способов ее реализации. "ДК" неоднократно освещал эту тему, предлагая вниманию читателей мнения экономистов, политиков, экологов и социально активной общественности. Трансформация проекта в процессе продвижения к практической реализации - яркий пример происходящих в стране изменений. Как верно подметил один из экспертов "ДК", в этой ситуации задача правительства "принять стратегически верное решение в борьбе регионов за нефтегазовые доходы и задавить региональный эгоизм для получения более сильных эффектов".

Удалось ли это? Ответ на вопрос пока остается открытым. Все станет ясно через несколько лет, когда начнется его эксплуатация. А пока немного истории и о том, как продвигается проект ВСТО.

Нефтепроводные хроники

История проекта полна интриг и драматических поворотов. В июле 2001 г. президент Владимир ПУТИН подписал поручение о необходимости создания нового направления экспорта нефти из Восточной Сибири - на рынок АТР. Чуть позже ЮКОС и "Транснефть" объявили о намерениях построить нефтепровод Ангарск-Дацин, но ориентация его только на одну страну вызвала немало возражений, и в апреле 2002 г. "Транснефть" сообщила, что будет тянуть трубу до Находки, откуда возможен выход на рынок нефти в АТР.

Досье ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть", учрежденная по указу Президента РФ N1403 от 17.11.1992 и постановлению Правительства РФ от 14.08.1993 №810, - правопреемник Главного производственного управления по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Миннефтепрома СССР. Крупнейший акционер - Министерство имущественных отношений РФ (75,0% акций). Транспортирует 93% добываемой в России нефти.

В марте 2003 г. правительство приняло принципиальное решение: строить нефтепровод Ангарск-Находка, но с ответвлением на Дацин. Летом государственная экологическая экспертиза Минприроды забраковала оба варианта маршрута, требуя доработать их в части прохождения трассы в районе озера Байкал и через особо охраняемые природные территории. Пока шла доработка проекта, в октябре 2003 г. арестовали главу ЮКОСа Михаила ХОДОРКОВСКОГО, и китайский маршрут потерял "актуальность" (как оказалось, на время). Через месяц "Транснефть" представила в Министерство природных ресурсов (МПР) новый вариант трассы: Тайшет (Иркутская область) - Сковородино (Амурская область) - бухта Перевозная (Приморский край).

31 декабря 2004 г. глава Правительства РФ Михаил ФРАДКОВ подписал распоряжение №1737-р о строительстве нефтепровода ВСТО, а в апреле 2005 г. Минпромэнерго РФ утверждены этапы его строительства. Но все оказалось сложнее: намерения "Транснефти" проложить трассу на расстоянии 800 м от уреза берега Байкала и в районе заповедника в бухте Перевозная подняли на борьбу экологов, ученых и общественность. Сплоченные действия дали свои результаты, и, несмотря на активное сопротивление и заверения "Транснефти" о беспрецедентных мерах безопасности проекта, в апреле 2006 г. президент Владимир Путин лично попросил компанию увести нефтепровод подальше от Байкала.

Уйти можно только на север, в сторону Якутии, а тот маршрут, по словам президента "Транснефти" Семена ВАЙНШТОКА, был признан экономически нецелесообразным, так как трассу надо прокладывать в незаселенных и неосвоенных местах, где нет дорог, электричества и другой необходимой для строительства инфраструктуры. Но президент ясно выразился: "Если есть хотя бы ничтожная доля опасности загрязнения Байкала, мы, думая о будущих поколениях, должны эту опасность исключить..."

В итоге принято решение начать строить нефтепровод на участке Тайшет - Усть-Кут - Казачинское (Иркутская область) - Тында - Сковородино (Амурская область) и нефтетерминал в бухте Козьмина возле Находки, куда нефть из Сковородино на первом этапе возить железнодорожным транспортом.

Досье Общая протяженность ВСТО - более 4 тыс. км, длина первой очереди (новый вариант) - 2680 км. Первый этап должен быть завершен в 2008 г. Со II полугодия здесь будет перекачиваться 30 млн тонн нефти в год. На втором этапе нефтепровод будет продлен до бухты Козьмина.

Решение по байкальскому участку еще не принято, но уже известно, что он пройдет на 350-400 км севернее озера. Насколько удлинится трасса нефтепровода, станет ясно после дополнительных исследований. Но северный маршрут трубы обойдется значительно дороже, и тарифы на транспортировку нефти будут выше планируемых ранее - примерно $86 за тонну нефти из Восточной Сибири (данные "Транснефти", приведенные в журнале "Профиль", №9 за 2006), что также отразится на окупаемости проекта.

Кстати, в начале сентября Владимир Путин встретился с главой Российской академии наук Юрием ОСИПОВЫМ, который сообщил, что академия наук передала "Транснефти" обоснование нового маршрута нефтепровода в обход Байкала. По его словам, он охватит все открытые нефтеносные регионы и в то же время минует сейсмически опасные районы, что удешевит строительство. Примет ли его компания, неизвестно, но ранее ее представители неоднократно заявляли, что разработают новый маршрут самостоятельно.

Требуются новые ресурсы

Не все так просто и с ресурсами. Говорить о рентабельности ВСТО можно только в том случае, если он выйдет на мощность в 80 млн тонн, где взять эти объемы? Пока большой вопрос. Хотя президент "Роснефти" Сергей БОГДАНЧИКОВ в интервью "Коммерсанту" заявил, что, по оценкам "Роснефти", запасов Восточной Сибири достаточно, чтобы наполнять трубу не только на первом этапе, но и при выходе проекта на полную мощность.

Досье В 2006 г. "Роснедра" планируют передать недропользователям 47 углеводородных участков в Восточной Сибири (в 2005 г. - 15 участков), которые прилегают к трубопроводам - подключениям зон нефтегазонакопления к магистрали ВСТО. В 2006 г. за счет средств федерального бюджета в рамках программы геологического изучения месторождений углеводородного сырья Восточной Сибири и Якутии планируется практически удвоить финансирование и провести геологоразведочные работы в объеме 2,5 млрд руб. (в 2005 г. - 1,305 млрд руб.).

Он заявил также, что его компания готова на первом этапе обеспечить до 70% объемов нефти для ВСТО и подала соответствующую заявку в "Транснефть", но необходимо ускорить геологоразведочные работы в Восточной Сибири.

После того как президент Владимир Путин велел "Транснефти" передвинуть трассу от Байкала к северу, наступил праздник для Республики Саха (Якутия). Для нее с ее запасами нефти на западе всегда имел принципиальное значение маршрут нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. То, что выбор был сделан в пользу северного варианта, стимулирует не только нефтедобычу республики, но и смежные отрасли: строительство, транспорт, сельское хозяйство и пр.

Досье По оценке Института геологии нефти и газа СО РАН, начальные извлекаемые ресурсы углеводородов территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также шельфа омывающих этот регион морей составляют порядка 85-90 млрд тонн условного топлива, в том числе нефти 20-22 млрд тонн, попутного газа 1,5-2 трлн кубометров, свободного газа 58-61 трлн куб. м, конденсата 3-5 млрд тонн.

Кстати, правительство Якутии предлагает построить вдоль нефтепровода ВСТО еще и газопровод. Вряд ли в ближайшее время такое возможно (уж больно затратно!), но свои резоны в этом есть. В регионе 29 нефтегазоконденсатных месторождений, и если построить только нефтепровод, придется сжигать газ нефтяных месторождений, а, по мнению якутских чиновников, месторождения республики могут в течение 50 лет давать ежегодно не менее 35 млрд кубометров газа. Именно на газ делают ставку в будущем энергетика Южной Кореи, США, Китая и др. При одновременном строительстве нефте- и газопровода возможно снижение некоторых затрат, но тут надо договариваться всем заинтересованным сторонам. Пока же предложение Республики Саха рассматривается в профильных министерствах.

Стройка началась

Кредит на финансирование первого этапа строительства ВСТО выделил Сбербанк РФ. Он открыл "Транснефти" рамочную возобновляемую кредитную линию с лимитом в 65 млрд руб. сроком на 6 лет.

Компания приступила к строительству трубы со стороны Тайшета 28 апреля 2006 года. На конец августа на участке первой очереди Тайшет - Усть-Кут (570 км) сварено в нитку более 235 км, уложено в траншею и засыпано 214 км нефтепровода. К работе привлечены 11 подрядных организаций, около 2300 человек и задействовано 970 единиц техники.

Идут работы и в Амурской области. Подписано соглашение о сотрудничестве администраций Сковородинского и Тындинского районов, Тынды и подрядчика - ОАО "Краснодарстройтрансгаз". Кроме 137 км нефтепровода здесь будут построены насосная станция и другая инфраструктура. Подрядчик обязался привлекать к работе местные предприятия, организации и трудовые ресурсы. Расчищено почти 80% трассы - около 110 км, проводится аттестации технологии сварки. В районе поселка Большой Невер строится трубосварочная база, обустраиваются другие базы строителей, началось массовое поступление техники. Основные работы по прокладке развернулись в сентябре. На строительстве занято около тысячи человек.

К 2008 г. в Сковородинском районе будет построен нефтеналивной железнодорожный терминал мощностью 12 млн тонн нефти в год. Как сообщает SeaNews, соглашение об этом подписано в начале августа руководством Амурской области и подрядчиком - компанией "Энерготерминал".

Несмотря на многочисленные сложности, стройка разворачивается, а там, где ТЭО проекта еще не готово, проходят общественные слушания. Кстати, в одном из недавних выступлений президент "Транснефти" Семен Вайншток заявил, что "к октябрю 2006 г. будет разработано ТЭО второй очереди ВСТО".

Даешь нефтепереработку!

Сначала субъекты Федерации, по чьим землям должна пройти нефтяная магистраль, радовались самому факту приобщения к нефтедоходам, созданию рабочих мест на строительстве и обслуживании трубы, но потом вошли во вкус и стали мечтать о нефтепереработке. На сегодняшний день НПЗ на Дальнем Востоке есть только в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске (Сахалин не в счет), и, в принципе, они могут полностью закрыть потребности региона в продуктах нефтепереработки. Но идеями создания нефтеперерабатывающих производств загорелись власти Амурской области и Приморского края. И, надо заметить, нашли поддержку.

Амурская область сообщает о строительстве как минимум двух НПЗ. Один из них появится в Тындинском районе. Его планируют строить в 18 км от Тынды, на территории бывшего военного хранилища ГСМ в поселке Восточный. Как сообщила пресс-служба администрации, интерес к нему проявляют китайские бизнесмены.

Еще один завод по глубокой переработке нефти "привязан" к селу Березовка Ивановского района. Контракт о его строительстве подписали компании "Сириус" (КНР) и "Ланта-Петролеум" (Москва). Потребность в инвестициях оценивается в $250 млн. Завод будет специализироваться на выпуске керосина, дизельного топлива и мазута. Китайская сторона заявила, что завод заработает к началу 2009 г.

Кстати, специалисты "СахалинНИПИморнефть" по заказу ООО "Амурская энергетическая компания" определили параметры трубопровода Благовещенск - КНР. Предполагается, что его протяженность будет около 60 км, производительность - 5,1 млн тонн в год. Необходимо проложить несколько ниток диаметром от 200 до 400 мм. По словам директора "СахалинНИПИморнефть" Юрия ЩУКИНА, он предназначен для транспортировки в Китай нефтепродуктов.

Не менее грандиозные планы, правда, в обстановке строжайшей секретности, вынашивает администрация Приморского края. В каком состоянии эти планы находятся сейчас, "ДК" официального ответа не получил, но в апреле прошлого года, когда Приморье посетили представители японского бизнеса из ROTOBO, им представляли проект создания нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 20 млн тонн нефти в год: на первом этапе - 5 млн тонн нефти с получением двух-трех видов светлых нефтепродуктов, на втором - 15 млн тонн с выходом 3-5 наименований продукции нефтехимии.

Сейчас, когда конечный пункт нефтепровода и нефтепирс будут в бухте Козьмина, видимо, где-то поблизости разместят и НПЗ. Возможно, на выделенной когда-то площадке под строительство несостоявшегося корейского промышленного парка. Интерес к проекту проявляют Япония и Южная Корея.

В строительстве НПЗ будет участвовать консорциум, среди возможных участников которого называют "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "ЛУКойл". Документы с этими планами переданы в правительство, то есть начат диалог о государственно-частном партнерстве в проекте, сообщил генеральный директор ОАО "НК "Роснефть-Находканефтепродукт" Николай ПЕТЕЛИН. Он сообщил, что первая очередь НПЗ общей производительностью 20 млн тонн и глубиной переработки до 90%, составит 10 млн тонн (для справки: Хабаровский НПЗ производит 4 млн, а Комсомольский НПЗ - 6,5 млн).

А в Хабаровском крае активно идет модернизация двух существующих НПЗ. Сейчас Хабаровский НПЗ (входит в группу НК "Альянс") планирует построить установки гидроочистки керосина и дизельного топлива мощностью около 1,2 млн тонн в год, гидрокрекинга мощностью 500 тыс. тонн в год, а также реконструировать установку риформинга с увеличением ее производительности до 450 тыс. тонн.

В связи с тем, что решение о повороте проекта трубы на север принято недавно, проработанных до стадии ТЭО проектов нефтепереработки в Якутии еще нет. Тем не менее в перспективных планах правительства до 2025 г. говорится о целесообразности строительства вблизи месторождений НПЗ малой и средней мощности (1-3 млн тонн в год), производящих отдельные виды продукции. Это позволит кардинально решить проблемы завоза жидкого топлива и повысить эффективность и безопасность систем жизнеобеспечения населения.

Международный аспект

Когда говорят о рынке потребителей нефти в АТР, чаще всего под ними подразумевают Китай, США, Южную Корею и Японию. Так, в материалах Оценки воздействия на окружающую среду проекта ВСТО, представленных "Транснефтью" в сентябре 2006 года во Владивостоке, приведены такие прогнозные цифры по экспорту нефти на первом этапе: США - 3,75 млн тонн, Южная Корея - 5,6 млн тонн, Япония - 9,35 млн тонн, КНР - 11,3 млн тонн.

Очевидно, кто будет основным потребителем нефти. КНР даже выделила "Транснефти" грант в $400 млн, чтобы ускорить разработку ТЭО и строительство ответвления к своей границе. И работа кипит с обеих сторон границы. В августе "Транснефть" представила администрации Амурской области декларацию намерений о возведении ответвления от трубопровода ВСТО к границе КНР. На первом этапе предполагается поставлять из Сибири в Китай 15 млн тонн нефти в год, а затем удвоить объем экспорта. (В 2005 г. КНР использовала для нужд своей экономики 341 млн тонн нефти - 9% общемирового потребления). Рассматриваются 5 вариантов прокладки трассы от Сковородино до берега Амура и 3 варианта подводного перехода. Кстати, от Сковородино до границы с КНР в районе поселка Джалинда - 70 км.

Проект ответвления еще не прошел все стадии утверждения в Правительстве РФ, а Пекин уже приступил к разработке проекта нефтепровода от российской границы и, как сообщает RBC daily, готов принять нефть в 2008 году! "Китайцы не согласовывали с нами проект своего участка трубопровода, поскольку строят на своей территории и на свои деньги, - сообщил вице-президент "Транснефти" Сергей ГРИГОРЬЕВ. - Видимо, после того как конкретное место было выбрано, они приняли решение строить свой участок. На строительство трубопровода от Сковородино до границы с КНР мы получили грант в $400 млн и делаем ТЭО, после чего начнем строительство. При этом владеть этой трубой будем мы".

Ни одна российско-японская встреча на высшем уровне за последние два года не проходила без обсуждения темы нефтесотрудничества. Страна восходящего солнца рассчитывает до конца года заключить с Россией соглашение об участии в проекте ВСТО и развитии ресурсов Восточной Сибири, причем ее больше интересует второй этап прокладки нефтепровода, то есть от Сковородино до побережья Тихого океана, а также возможное участие в строительстве НПЗ в Приморье. Речь идет как о японском содействии в подготовке ТЭО ВСТО, кредитовании строительства, так и о поставках необходимого технологического оборудования. Но при этом около 90% нефти Япония импортирует с Ближнего Востока и из Индонезии, так что вряд ли российские энергоносители в ближайшие годы будут доминировать в ее импорте.

А правительство не видит смысла в подписании межправительственных соглашений по ВСТО. "Проект трубопровода является чисто коммерческим, и государство не должно нести обязательства, связанные с его реализацией", - заявил Владимир Путин на пресс-конференции в Стрельне.

Не меньший интерес к проекту проявляет и Республика Корея. И ее тоже больше интересует второй этап строительства, когда труба приблизится к побережью Тихого океана.

Наши ориентиры на внешнем рынке озвучил весной на IV Всероссийском энергетическом форуме министр промышленности и энергетики Виктор ХРИСТЕНКО: "Восточное направление в энергетической стратегии России - адекватный ответ на существующие вызовы и риски. Диверсификация приведет к серьезной трансформации сырьевых экспортных потоков: к 2020 г. ежегодный экспорт нефти на страны АТР увеличится в 10 раз - до 100 млн тонн. И около четверти объемов экспорта российского природного газа против нынешних 5% будет приходиться на АТР".