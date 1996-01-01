"Сахалин-1" - выгоды России

"Сахалин-1" - один из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными инвестициями. Его потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа.

Только вот какие выгоды получит Россия от его совместной с иностранными компаниями реализации? Вопрос этот, обсуждавшийся еще до начала проекта, не потерял своей актуальности и сегодня. И дело тут даже не в деньгах от продажи нефти и газа. Эти деньги как раз сосчитать не трудно. Хотя бы примерно.

Прямые поступления в российский бюджет от реализации "Сахалина-1" должны составить более $40 млрд. В Фонд развития Сахалина в течение 5 лет должны быть перечислены еще $100 млн. На стадии добычи Проектом также будут выплачены бонусы в размере $45 млн.

Гораздо сложнее учесть выгоды косвенные, связанные с развитием инфраструктуры российского Дальнего Востока, передачей российским компаниям современных технологий, вовлечение в Проект в качестве подрядчиков и поставщиков российских компаний, создание рабочих мест и прочее. Не просто нам пока тягаться с иностранными коллегами. Да и квалифицированной рабочей силы на ДВ за последние 15 лет поубавилось.

Тем не менее первые результаты реализации "Сахалина-1" говорят о том, что он уже может претендовать на звание одного из самых мощных стимуляторов дальневосточной экономики.

Первый шаг - месторождение "Чайво"

Проект "Сахалин-1" объединяет три морских нефтегазовых месторождения: "Чайво", "Одопту" и "Аркутун-Даги". Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" - оператор международного консорциума "Сахалин-1" (доля участия "Эксон Мобил" - 30%). Ее партнерами по консорциуму являются японский консорциум "СОДЕКО" (30%); родственные организации российской государственной нефтяной компании "Роснефть" - "РН-Астра" (8,5%) и "Сахалинморнефтегаз-Шельф" (11,5%), а также индийская государственная нефтяная компания "ОНГК Видеш Лтд." (20%).

Добыча на "Чайво" началась 1 октября 2005 года. Сейчас там добывается до 6,3 тыс. т нефти и около 1,7 млн куб. м газа в сутки. По прогнозам, с введением в эксплуатацию Берегового технологического комплекса (БКП) в конце 2006 г. добыча нефти на проекте возрастет до 30 тыс. т в сутки. Предполагается, что вслед за первыми поставками газа на внутренний рынок его продажа выйдет на средний стабильный уровень 7,65 млн куб. м в сутки.

Разрабатываться "Чайво" будет с использованием как береговых, так и морских сооружений.

Специально для него в 2002 г. была построена наземная буровая установка "Ястреб". Не имеющая аналогов технология бурения скважин с больших отходом забоя от вертикали будет способствовать сокращению высоких капитальных и эксплуатационных затрат на крупные морские сооружения с одновременным резким сокращением отрицательного воздействия на экологически уязвимые прибрежные районы. На сегодняшний день БУ "Ястреб" пробурено одиннадцать скважин БОВ, достигших рекордных показателей по общей протяженности, длине горизонтального участка и скорости проходки.

Добыча нефти и газа на месторождении "Чайво" будет также вестись с морской платформы "Орлан". Эта сталебетонная конструкция, несущая одновременно буровой и жилой модули, рассчитана на бурение до 20 скважин. На сегодняшний день с платформы "Орлан" пробурено четыре скважины БОВ и одна скважина для закачки отходов с использованием прогрессивной технологии поэтапно-группового бурения.

Следующий этап "Сахалина-1" - разработка газовых запасов "Чайво" на экспорт, а также освоение месторождений "Одопту" и "Аркутун-Даги".

Какая выгода важнее денег?

В сентябре 2006 года консорциум по проекту "Сахалин-1" объявил о вводе в эксплуатацию системы экспорта нефти в рамках проекта "Сахалин-1". Это 24-дюймовый трубопровод протяженностью 225 км (140 миль), соединяющий через о. Сахалин и Татарский пролив скважины месторождения "Чайво" с недавно построенным нефтеотгрузочным терминалом в районе поселка Де-Кастри в Хабаровском крае.

Пресс-служба консорциума сообщила, что экспортный терминал в Де-Кастри располагает мощностями для хранения нефти объемом в 100 тыс. куб. м и выносным одноточечным причалом, которые обеспечат круглогодичную поставку нефти на международные рынки.

Примечательно, что более 80% стоимости контрактов на строительство терминала приходится на российские и, в том числе, дальневосточные компании. Российско-турецкое СП "Энка-Техностройэкспорт" выполнило работу по подготовке участка строительства терминала, включая проектирование, расчистку, выравнивание, трамбовку и окончательные земляные работы. Компания со 100-процентным российским участием "Коксохиммонтаж" построила резервуары для хранения нефти. "Дальмостострой", строительная компания из Хабаровского края, совместно с корейской компанией "Поонг Лим" выполнила работы по строительству самого терминала.

А общая стоимость контрактов с российскими компаниями по проекту "Сахалин-1" - $3,5 млрд. При этом рабочих мест для российских граждан, прямо или косвенно связанных с проектом, по результатам независимой оценки социально-экономических аспектов "Сахалина-1", только на начальной стадии его реализации ожидается более 13 тыс.

К выгодам для России также следует отнести поставку природного газа "Сахалина-1" в Хабаровский край. 26 сентября 2005 г. были подписаны договоры купли-продажи газа с ОАО "Хабаровскэнерго" и ОАО "Хабаровсккрайгаз". Они стали первыми соглашениями такого рода, заключаемыми между участниками инвестиционного проекта, реализуемого на основе соглашения о разделе продукции (СРП), и российскими покупателями на долгосрочные поставки газа по международным рыночным ценам и на коммерческих условиях.

Поставки газа в Хабаровский край начались 1 октября 2005 г., одновременно с началом добычи на месторождении "Чайво". Эти поставки уже вносят существенный вклад в реализацию программы газификации Дальнего Востока России.