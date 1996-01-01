Дорогие сотрудники

Нехватка квалифицированного персонала ощущается практически во всех сферах бизнеса и по всей стране. На Дальнем Востоке она усугубляется постоянным оттоком лучших кадров в центральные города России и развитием отраслей, в которых требуются редкие специалисты. Для того чтобы привлечь в регион профессионалов своего дела, в том числе и из других регионов, работодатели вынуждены предлагать привлекательные условия. В первую очередь - высокую заработную плату.

Нефтегазовый локомотив

Основное влияние на развитие рынка труда Дальневосточного региона за последние несколько лет оказали нефтегазовые проекты Сахалина. На Дальний Восток пришло множество крупных западных компаний, чей бизнес связан с нефтегазовой отраслью. Вслед за ними пришли сервисные компании, которые должны обеспечивать создание инфраструктуры. Как отмечает директор компании АНКОР в Южно-Сахалинске Александра АГАЕВА, сейчас здесь стремительно развивается гостиничный бизнес. Свое присутствие стали усиливать компании FMCG (продажа товаров широкого потребления с высокой оборачиваемостью рынка). Все это обусловливает сильнейший дефицит квалифицированных кадров. Поэтому многие компании идут по пути привлечения специалистов из других регионов.

Наиболее востребованными за последнее время на Сахалине были позиции инженеров с опытом работы в нефтегазовой отрасли. Постоянно требуются компаниям специалисты в области управления персоналом, в финансовой области, специалисты планово-экономических отделов.

В Хабаровске наибольшего развития достиг индустриальный сектор и рынок B2B (бизнес для бизнеса). По словам специалистов компании АНКОР в Хабаровске, эти направления сегодня уже опережают привычного лидера - FMCG. Это связано, прежде всего, с активным строительством, которое отмечается в Хабаровском крае. Оно требует привлечения большого количества различных поставщиков - от стройматериалов и инструментов до сложного технологического оборудования, а это создает большое поле для деятельности компаний-производителей. Собственно, они и обусловливают интенсивность развития рынка. Также в компании АНКОР отмечают всплеск потребностей в специалистах среди компаний фармацевтического рынка. "Как правило, крупные иностранные компании-производители фармацевтических препаратов заинтересованы в найме медицинских представителей для продвижения своих продуктов, что связано с общей тенденцией развития инфраструктуры Хабаровска и других городов края и со строительством нескольких крупных медицинских объектов", - говорит Валерия ШЕВЕЛЕВА, директор АНКОР в Хабаровске.

В Приморье увеличивается спрос на производственников и топ-менеджеров. "Основной дефицит, который на сегодняшний день ощущается особенно остро, - это менеджерский состав. Людей, имеющих опыт руководства людьми, достижения поставленных целей и задач, не так уж много. А настоящих управленцев вообще можно по пальцам пересчитать, - считает директор компании АНКОР во Владивостоке Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА. - Многие компании постепенно переходят на новый уровень развития, а людей, которые могли бы управлять этой новой формацией, нет".

Именно поэтому компании вынуждены перекупать специалистов, увеличивая компенсационный пакет. Именно эта ситуация и породила рост заработных плат в регионе.

Повышая жалованье

"Зарплаты специалистов крупных производственных и торговых компаний Владивостока выросли на 11% по сравнению с предыдущим годом, - говорит консультант компании АНКОР во Владивостоке Анна АРТЮК. - Рост обусловлен как индексацией зарплат в связи с инфляцией, так и традиционным пересмотром размеров оплаты труда".

Больше всего, по данным компании АНКОР во Владивостоке, подорожали услуги специалистов в области информационных систем и технологий. Рост зарплат в этом сегменте составил 21%. На втором месте по уровню положительной динамики заработных плат по сравнению с 2004 г. - специалисты в области логистики (+20%). А вот самый незначительной рост уровня денежных компенсаций за выполненную работу отмечается у специалистов в области маркетинга. Хотя, как отмечают в компании АНКОР, внутри каждой группы динамика для каждой конкретной позиции может существенно различаться. Например, рост доходов рядовых бухгалтеров составил всего 9,0%, а увеличение зарплаты финансовых директоров - 56,5%).

Хабаровские рекрутеры говорят о том, что стремительного роста заработных плат в течение последнего года не наблюдалось ни в одном из секторов рынка. "Можно лишь отметить планомерный рост с учетом инфляции практически во всех сферах, однако выделить стоит сегменты FMCG и B2B как самые развитые. При этом выделяются иностранные компании, в которых повышение заработных плат происходит в связи с четким ежегодным планом бюджета (учитывается официальный уровень инфляции и результаты аттестации специалистов), - говорит Валерия Шевелева. - Наибольший интерес у работодателей, а вместе с ним и готовность повышать уровень оплаты труда вызывают топ-менеджеры. Однако это не просто руководители общего формата, а глубокие профессионалы в определенных областях бизнеса с компетенциями и навыками управления. Например, опытный руководитель отдела маркетинга в сфере телекоммуникаций или в нефтеперерабатывающей области. Таких специалистов - управленцев с опытом, накопленным в узком рынке, обычно не много, и поэтому компании вынуждены привлекать их более высокими компенсационными пакетами".

Кроме этого специалисты хабаровского АНКОРа отмечают повышенный интерес к техническим специалистам с инженерным образованием и опытом, владеющим навыками прямых продаж или продвижения на рынке товаров и услуг. При этом часто от них требуется свободное владение английским/немецким языками. Это вызвано бурным развитием рынка B2B и особенно активным интересом к нашему региону иностранных компаний, заинтересованных в продвижении различного оборудования, техники. Соответственно, такие работодатели, испытывая количественный и качественный недостаток подходящих специалистов, готовы "перекупать" персонал.

На Сахалине наибольший рост заработных плат наблюдается в нефтегазовом секторе. Как отмечает Александра Агаева, рост зарплат можно отметить также в области управления персоналом и на финансовых и инженерных позициях. Как правило, на высокий уровень заработной платы здесь могут рассчитывать специалисты со знанием английского языка. "Например, если сравнить двух бухгалтеров одного профессионального уровня, но один из них будет обладать знаниями английского языка, а другой нет, то заработная плата первого может быть в два раза больше, чем у второго", - говорит директор АНКОР в Южно-Сахалинске.

Жизнь без затрат

Кроме этого, эксперты рынка труда отмечают, что при имеющемся дефиците профессионалов и постоянном росте заработных плат время работы человека в одной компании или на одном месте за последние годы существенно сократилось. Поэтому руководители компаний вынуждены пересматривать вопросы мотивации. Помимо материального стимулирования все большее значение приобретает компенсационный пакет, который компании предлагают специалистам. Например, еще в 2004 г. в Приморье лишь 86% опрошенных компаний компенсировали сотрудникам расходы на мобильную связь. По итогам 2005 г. количество таких компаний увеличилось до 100%. Такая льгота, как субсидии на занятия спортом, в прошлом году присутствовала только у 5% компаний, в 2005 г. физической формой своих сотрудников озаботилось значительно большее число опрошенных компаний (20%). "По нашим прогнозам, в перспективе все большую роль в мотивации персонала будет играть компенсационный пакет, а также способность компании представлять "белую" заработную плату", - говорит Анна Артюк.

"Классический компенсационный пакет подразумевает следующее: оклад + бонус + медицинская страховка + компенсация питания/проезда + компенсация использования автомобиля (амортизация и ГСМ) + компенсация сотовой связи. Такой полный пакет, как правило, могут позволить себе иностранные работодатели. Значительно реже такой пакет предлагают работникам крупные российские компании национального масштаба. Среди большинства российских компаний за последние два года наметилась тенденция к стремлению работать в рамках ТК РФ. Это уже большой позитивный шаг к развитию рынка, - считает Валерия Шевелева. А вот на Сахалине компенсационный пакет для сотрудников имеет свою специфику. "Так как к нам сегодня приезжает очень много специалистов из других регионов России, то здесь ко всем прочим составляющим пакета прибавляется компенсация расходов на переезд и предоставление жилья за счет работодателя. Кроме этого, работодатели здесь компенсируют расходы на мобильный телефон, обеды, проезд, предоставляют медицинское страхование. Некоторые компании предоставляют ряд дополнительных бонусов. Например, посещение сотрудником и членами его семьи спортклуба, возможна страховка от несчастных случаев, оплачиваемый проезд в отпуск сотруднику и членам его семьи один или два раза в год, - говорит Александра Агаева.

Догоняя Москву

В общем, несмотря ни на что Дальний Восток остается тем регионом, куда специалисты едут не только для участия в интересных проектах, но и для того, чтобы заработать. Уровень заработных плат в регионе можно смело ставить на третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Так, по данным компании АНКОР, уровень зарплат во Владивостоке (по отношению к Москве) составляет 63,4%, в Санкт-Петербурге - 74,2%, в Ростове-на-Дону - 57,2%, в Краснодаре - 52,7%, в Самаре - 48,6%, в Хабаровске - 61,9%. Причем эксперты отмечают, что разрыв уровня заработных плат в Москве и экономически активных регионах постепенно сокращается. Особенно эта тенденция касается среднего и высшего менеджмента.

"На сегодняшний день по многим позициям наши специалисты имеют такие же зарплаты, как и их московские коллеги. Причем отмечают это именно московские работодатели, когда начинают искать сотрудников для регионального офиса, - говорит Марина Железнякова. - Иногда работодатель из Москвы, из европейской части России, бывает поражен тем, какие запросы у владивостокских кандидатов. И нам нередко приходится вести переговоры о повышении компенсационного пакета. Потому что, к примеру, на Урале, в Новосибирске пакет предлагается намного меньше. Выходя с таким же пакетом на Владивосток, трудно найти нужного специалиста, соответствующего требованиям компании. Сегодня уже совершенно очевидно, что, к примеру, сотрудники на позиции регионального менеджера в Москве и во Владивостоке получают одинаковую зарплату. При этом прожиточный минимум в Москве, как известно, намного выше. Получается, что, работая в регионах, специалисты имеют более выгодные условия, чем их московские коллеги".

Все выше, и выше, и выше...

Что касается прогнозов относительно дальнейшего роста заработных плат в регионе, то они особенно оптимистичны для высококвалифицированных специалистов и руководителей, ответственных за бизнес, - ожидается, что заработные платы на этих позициях будут расти быстрее, чем в среднем по рынку.

"Мы неизменно остаемся позитивными в любой рыночной ситуации, тем более что объективная картина настоящего времени этому явно способствует. По нашим прогнозам на ближайший год, рынок Хабаровского края продолжит развитие в индустриальном, B2B и фармацевтическом секторах. А в последующие годы к ним присоединится и рынок гостиничного сервиса (hospitality). В общем, перспектива есть!" - считает Валерия Шевелева.

В целом, согласно прогнозам компании АНКОР, по итогам 2006 г. зарплаты вырастут в среднем на 13%. Никуда не исчезнет и дефицит кадров, о котором участники рынка труда говорят уже не первый год. Следовательно, работодатели будут вынуждены пересматривать зарплаты и компенсационные пакеты своих сотрудников лишь в сторону увеличения. А значит, на Дальний Восток будут приезжать высококлассные специалисты не только "за туманами", но и за высокой заработной платой.