Современный продавец смазочных материалов: торговец или служба сервиса?

Последние годы транспортные, лесопромышленные и горные предприятия Дальнего Востока непрерывно обновляют парк используемых машин. Новая техника обладает и новыми качествами, которые увеличивают ее производительность и мощность. Уже не являются новинкой мощные дизельные двигатели Евро-2 и Евро-3; экскаваторы, колесные погрузчики с гидросистемами большой производительности, более мощными трансмиссиями. Закономерно, что для таких агрегатов машин требуются масла и смазки нового поколения.

Современные смазочные материалы разрабатываются в тесном сотрудничестве с производителями техники еще на стадии проектирования и стендовых испытаний узлов или агрегатов. И зачастую их результаты диктуют свойства новых смазочных материалов. Вот несколько примеров того, как изменялись требования к смазочным материалам.

С 1990 по 2005 годы Американский институт нефти (API) разработал и ввел 5 новых стандартов масел для дизельных двигателей: CF-4 (1990 г.), CG-4 (1994 г.), CF (1994 г.), CH-4 (1998 г.), CI-4 (2002 г.) вместо достаточно долго применявшихся стандартов CD (1955 г.) и CЕ (1984 г.). Сейчас из всех этих стандартов соответствуют требованиям API и сертифицируются масла CG-4, CH-4 и СI-4.

В Европе также интенсивно вводились новые стандарты. В 1991 г. была создана Ассоциация европейских автопроизводителей ACEA, заменившая действующий с 1972 г. Комитет изготовителей автомобилей Общего рынка (ССМС). В 1996 г ACEA ввела стандарты Е1, E2, E3. В 1998 г. был введен новый стандарт E4, в 1999 г. - стандарт Е5 и пересмотрены требования к Е4. В 2004 г. были введены стандарты Е6 и Е7 и исключена спецификация Е3.

Такое изменение требований к свойствам моторных масел в сторону повышения эксплуатационных характеристик обусловлено, в первую очередь, ужесточением экологических требований к двигателям машин по токсичности выхлопных газов, уменьшению их шумности. Не менее важную роль играет эволюция конструкций двигателей в сторону увеличения мощности при сохранении или уменьшении их размеров. Как следствие, более высокие требования разработчиков и производителей двигателей к характеристикам моторных масел.

Другим специфичным примером является развитие конструкций гидросистем строительных машин. Современные конструкторские решения позволили уменьшить их объем, увеличивая рабочее давление и производительность за счет перехода от насосов шестеренного типа к аксиально-поршневым (насосам переменного объема) и улучшения качества фильтрации масла в системе.

Это определяет более высокие требования к противоизносным свойствам, термической и вязкостной стабильности гидравлических масел, высокой способности к отделению от них воздуха и воды, фильтруемости и, как следствие, приводит к увеличению интервалов замены масел. Например, в гидросистеме экскаваторов Komatsu серии Dash-7 интервал замены качественных гидравлических масел составляет 5000 моточасов при интервале замены масляного фильтра 1000 моточасов.

Стоит иметь в виду, что в отличие от требований стандартов моторных масел основные используемые спецификации для гидравлических масел (ISO 11158 и DIN 51524) определяют минимальный требуемый уровень свойств и слабо учитывают изменение характеристик масла в течение срока его эксплуатации. Так, Mannesmann Rexroth, подразделение Bosch по производству гидрооборудования, в рекомендациях рабочих жидкостей для гидронасосов и гидромоторов (инструкция N RRS 07 075) обращает внимание на то, что стандарт DIN 51524 часть 2 HLP определяет только минимальные требования.

Производители гидравлического оборудования разрабатывают тесты для масел либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с производителем масел. Но долговечность работы узлов гидросистемы зависит и от чистоты масла в ней, поэтому следует соблюдать требования производителей систем фильтрации.

Пример совместной работы - комплекс испытаний гидравлических масел Mobil DTE серии 10M. При их разработке в дополнение к стандартным тестам был разработан ряд тестов для оценки практических свойств.

Mobil Antiwear Retention Test оценивает противоизносные свойства масла в присутствии воды (весовой износ пластин и колец насоса Vickers 35VQ25), изменение расхода насоса (%) и величину его вибрации. Условия теста: высокая температура масла в баке, высокое давление нагнетания, добавление 0,5 л воды в бак каждые 50 часов.

Mobil Mobil Hydraulic Fluid Durability Test оценивает: сопротивление деградации и формированию отложений; защиту сервоклапанов (залипание) и фильтра (блокировка); деэмульгируемость при высоком давлении, при присутствии воды и высокой температуре масла в картере для уменьшенного объема масла; отложения на металлических фильтрах, вязкость, кислотность, загрязнение масла.

Mobil Hydraulic Fluid Fitration Test оценивает фильтруемость гидравлического масла в присутствии воды. Позволяет оценить скорость деградации присадок в присутствии воды; качество сгущающих присадок для избежания блокирования фильтра загустителем; качество базового масла, особенно для высоковязких.

Конечный продукт - серия масел Mobil DTE 11M, Mobil DTE 13M, Mobil DTE 15M, DTE 16M - отлично работает в присутствии воды, влияющей на распад пакета присадок, запирание клапанов, износа насосов (особенно аксиально-плунжерных и пластинчатых) и блокировку фильтра очистки масла.

Низкотемпературные свойства гидравлических масел Mobil DTE серии 10M достигаются глубокой очисткой масла, а не введением в него присадок, препятствующих кристаллизации парафинов при низких температурах.

Новые требования к смазочным материалам предъявляют и повышенные требования к поставщикам: продажа любой высокотехнологичной продукции обязательно должна сопровождаться сервисным обслуживанием.

Досье ООО "Далмис" (Дальневосточный морской инженерный сервис) основано в 1991 г. на базе Дальневосточного государственного проектно-конструкторского института "Дальгипрорыбфлот". Учредителями ООО "Далмис" являются ОАО "Дальрыба", ОАО ХК "Дальморепродукт", фонд имущества Приморского края. ООО "Далмис" выполняет инженерные работы по проектирования и модернизации судов и их оборудования. Коммерческой деятельностью является разработка решений применения смазочных материалов и сервисное обслуживание смазочными материалами Mobil предприятий Дальнего Востока, производственные машины и механизмы которых требуют масел высокого качества. В 1992 г. был заключен первый договор консигнации с компанией Mobil. В 2001 г. договор консигнации был переоформлен в договор дистрибьюции с производителем - компанией ExxonMobil, производителем масел Mobil и ESSO, действующий в настоящее время.

Вячеслав Емаков, инженер ООО "Далмис"