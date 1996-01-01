Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Современный продавец смазочных материалов: торговец или служба сервиса?
Последние годы транспортные, лесопромышленные и горные предприятия Дальнего Востока непрерывно обновляют парк используемых машин. Новая техника обладает и новыми качествами, которые увеличивают ее производительность и мощность. Уже не являются новинкой мощные дизельные двигатели Евро-2 и Евро-3; экскаваторы, колесные погрузчики с гидросистемами большой производительности, более мощными трансмиссиями. Закономерно, что для таких агрегатов машин требуются масла и смазки нового поколения.
Современные смазочные материалы разрабатываются в тесном сотрудничестве с производителями техники еще на стадии проектирования и стендовых испытаний узлов или агрегатов. И зачастую их результаты диктуют свойства новых смазочных материалов. Вот несколько примеров того, как изменялись требования к смазочным материалам.
С 1990 по 2005 годы Американский институт нефти (API) разработал и ввел 5 новых стандартов масел для дизельных двигателей: CF-4 (1990 г.), CG-4 (1994 г.), CF (1994 г.), CH-4 (1998 г.), CI-4 (2002 г.) вместо достаточно долго применявшихся стандартов CD (1955 г.) и CЕ (1984 г.). Сейчас из всех этих стандартов соответствуют требованиям API и сертифицируются масла CG-4, CH-4 и СI-4.
В Европе также интенсивно вводились новые стандарты. В 1991 г. была создана Ассоциация европейских автопроизводителей ACEA, заменившая действующий с 1972 г. Комитет изготовителей автомобилей Общего рынка (ССМС). В 1996 г ACEA ввела стандарты Е1, E2, E3. В 1998 г. был введен новый стандарт E4, в 1999 г. - стандарт Е5 и пересмотрены требования к Е4. В 2004 г. были введены стандарты Е6 и Е7 и исключена спецификация Е3.
Такое изменение требований к свойствам моторных масел в сторону повышения эксплуатационных характеристик обусловлено, в первую очередь, ужесточением экологических требований к двигателям машин по токсичности выхлопных газов, уменьшению их шумности. Не менее важную роль играет эволюция конструкций двигателей в сторону увеличения мощности при сохранении или уменьшении их размеров. Как следствие, более высокие требования разработчиков и производителей двигателей к характеристикам моторных масел.
Другим специфичным примером является развитие конструкций гидросистем строительных машин. Современные конструкторские решения позволили уменьшить их объем, увеличивая рабочее давление и производительность за счет перехода от насосов шестеренного типа к аксиально-поршневым (насосам переменного объема) и улучшения качества фильтрации масла в системе.
Это определяет более высокие требования к противоизносным свойствам, термической и вязкостной стабильности гидравлических масел, высокой способности к отделению от них воздуха и воды, фильтруемости и, как следствие, приводит к увеличению интервалов замены масел. Например, в гидросистеме экскаваторов Komatsu серии Dash-7 интервал замены качественных гидравлических масел составляет 5000 моточасов при интервале замены масляного фильтра 1000 моточасов.
Стоит иметь в виду, что в отличие от требований стандартов моторных масел основные используемые спецификации для гидравлических масел (ISO 11158 и DIN 51524) определяют минимальный требуемый уровень свойств и слабо учитывают изменение характеристик масла в течение срока его эксплуатации. Так, Mannesmann Rexroth, подразделение Bosch по производству гидрооборудования, в рекомендациях рабочих жидкостей для гидронасосов и гидромоторов (инструкция N RRS 07 075) обращает внимание на то, что стандарт DIN 51524 часть 2 HLP определяет только минимальные требования.
Производители гидравлического оборудования разрабатывают тесты для масел либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с производителем масел. Но долговечность работы узлов гидросистемы зависит и от чистоты масла в ней, поэтому следует соблюдать требования производителей систем фильтрации.
Пример совместной работы - комплекс испытаний гидравлических масел Mobil DTE серии 10M. При их разработке в дополнение к стандартным тестам был разработан ряд тестов для оценки практических свойств.
Mobil Antiwear Retention Test оценивает противоизносные свойства масла в присутствии воды (весовой износ пластин и колец насоса Vickers 35VQ25), изменение расхода насоса (%) и величину его вибрации. Условия теста: высокая температура масла в баке, высокое давление нагнетания, добавление 0,5 л воды в бак каждые 50 часов.
Mobil Mobil Hydraulic Fluid Durability Test оценивает: сопротивление деградации и формированию отложений; защиту сервоклапанов (залипание) и фильтра (блокировка); деэмульгируемость при высоком давлении, при присутствии воды и высокой температуре масла в картере для уменьшенного объема масла; отложения на металлических фильтрах, вязкость, кислотность, загрязнение масла.
Mobil Hydraulic Fluid Fitration Test оценивает фильтруемость гидравлического масла в присутствии воды. Позволяет оценить скорость деградации присадок в присутствии воды; качество сгущающих присадок для избежания блокирования фильтра загустителем; качество базового масла, особенно для высоковязких.
Конечный продукт - серия масел Mobil DTE 11M, Mobil DTE 13M, Mobil DTE 15M, DTE 16M - отлично работает в присутствии воды, влияющей на распад пакета присадок, запирание клапанов, износа насосов (особенно аксиально-плунжерных и пластинчатых) и блокировку фильтра очистки масла.
Низкотемпературные свойства гидравлических масел Mobil DTE серии 10M достигаются глубокой очисткой масла, а не введением в него присадок, препятствующих кристаллизации парафинов при низких температурах.
Новые требования к смазочным материалам предъявляют и повышенные требования к поставщикам: продажа любой высокотехнологичной продукции обязательно должна сопровождаться сервисным обслуживанием.
ДосьеООО "Далмис" (Дальневосточный морской инженерный сервис) основано в 1991 г. на базе Дальневосточного государственного проектно-конструкторского института "Дальгипрорыбфлот". Учредителями ООО "Далмис" являются ОАО "Дальрыба", ОАО ХК "Дальморепродукт", фонд имущества Приморского края. ООО "Далмис" выполняет инженерные работы по проектирования и модернизации судов и их оборудования. Коммерческой деятельностью является разработка решений применения смазочных материалов и сервисное обслуживание смазочными материалами Mobil предприятий Дальнего Востока, производственные машины и механизмы которых требуют масел высокого качества. В 1992 г. был заключен первый договор консигнации с компанией Mobil. В 2001 г. договор консигнации был переоформлен в договор дистрибьюции с производителем - компанией ExxonMobil, производителем масел Mobil и ESSO, действующий в настоящее время.
Вячеслав Емаков, инженер ООО "Далмис"
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей