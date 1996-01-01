Планируем выйти на качественно новый уровень обслуживания

Металлоконструкции - основа основ любой масштабной стройки. В большинстве строительных объектов, ставших визитной карточкой Хабаровска, есть продукция 455 металлообрабатывающего завода. Поделиться секретами успеха мы попросили начальника завода Сергея БЫКАДОРОВА.

- Сергей Николаевич, в прошлом году ваш завод отметил свое 40-летие. С чего все начиналось?

- Сорок лет назад завод был создан для обеспечения военного строительства. У нас было два военно-строительных отряда, работала тысяча человек, мы снабжали все стройки Дальневосточного военного округа, трудились в три смены. Трубный цех производил заготовки для монтажа теплоцентралей, тепловых разводов. Котельно-сварочный цех выпускал котлы, собирал модули. Ежедневно с завода уходило до 10 вагонов готовой продукции. В 70-80-е годы строилось большое количество жилых домов. И именно тогда завод развивался ускоренными темпами. После перестройки объемы строительства в Дальневосточном военном округе резко сократились.

- Однако за последнее десятилетие численность сотрудников завода увеличилась, с чем это связано?

- В первую очередь - с ростом объема производства. Наш завод как оборонное предприятие прошел все этапы диверсификации военно-промышленного комплекса. И прошел довольно успешно. В 1996 году, когда я пришел на предприятие, в цехах работало менее ста человек. Мы начали искать решение и нашли его.

За счет увеличения ассортимента и количества выпускаемой продукции возросли объемы производства. Завод производит металлические конструкции любой сложности, электротехническое оборудование. На сегодняшний день налажены изготовление и монтаж вентиляционных заготовок, также запущено новое производство - деревообрабатывающий цех, который выпускает широкий ассортимент продукции, такой, как плинтус, обналичку, дверные и оконные блоки.

Еще один новый вид производства - брусчатка. У нас открылся цех по ее изготовлению. Мы освоили производство 18 видов дорожной газонной и пешеходной брусчатки. В этом году заключили контракт с Дальнереченском на 2 млн руб. на поставку им 6 тыс. кв. м плитки. Кроме того, оказываем услуги по хранению материалов, оборудования, отгрузке металлолома. Это тоже новый для завода вид деятельности. Удвоение произошло и по финансовым показателям. Если раньше выполняли работ на 50-60 млн руб., то сегодня благодаря росту реализации продукции осваиваем около 100 млн.

Наш лозунг, он, между прочим, украшает территорию завода, - "Надежность, качество, обязательность!", и мы стремимся соответствовать ему. Ведь металлоконструкции - это "скелет" любой стройки, и они должны быть высокого качества, выполнены четко в срок. Мы всегда выезжаем на место работы, проводим анализ объекта, разрабатываем проект и техническую документацию.

Хорошие отношения сложились у нас с Дальспецстроем. Наш завод принимает активное участие во многих проектах, реализуемых этой компанией. Активно участвуем в строительстве новых жилых домов. Принимали участие в строительстве молодежного жилищного комплекса в переулке Трубном.

- В каких еще крупных проектах принимал участие ваш завод?

- Один из наших последних проектов - это строительство конечной точки газопровода на Хабаровск в селе Ильинка. Принимали участие в строительстве здания управления гаража и т.д. Комплектующие металлоконструкции и эксплуатация систем - наше собственное изготовление. Монтаж готового оборудования и вентиляционных систем производили тоже наши специалисты. Работы провели с хорошим качеством и в срок.

Другие наши крупные проекты - это участие в строительстве духовной семинарии. Для этого объекта мы сделали балки, крупные металлические конструкции. Большое количество металлических конструкций на Краевой клинической больнице №2. Участвовали и в производстве и монтаже систем вентиляции на этом объекте.

Наш завод - участник губернаторской программы по возрождению сельского хозяйства. Один из проектов, в котором мы участвовали, - коровник в селе Котиково. Вентиляционные системы, оборудование смонтировали в коровнике поселка Сергеевка.

- Какова география работы завода?

- 455 металлообрабатывающий завод является филиалом государственного предприятия "Строительное управление Дальневосточного военного округа Министерства обороны РФ", поэтому работаем мы по всему ДВФО. Наши конструкции можно найти и в Хабаровском крае, и в Амурской области, и в Приморье.

- Каковы перспективы завода, планы на будущее?

- Сегодня мы разрабатываем программу переоснащения завода, покупки нового оборудования. Возможно, это будут какие-то лизинговые схемы. В настоящее время ведется поиск оптимальных финансовых инструментов для обновления нашего производственного парка. Программа рассчитана не на один год. Замена оборудования будет постепенной, но уже в ближайшие пять лет мы планируем выйти на качественно новый уровень обслуживания наших клиентов.