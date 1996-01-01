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Планируем выйти на качественно новый уровень обслуживания
Металлоконструкции - основа основ любой масштабной стройки. В большинстве строительных объектов, ставших визитной карточкой Хабаровска, есть продукция 455 металлообрабатывающего завода. Поделиться секретами успеха мы попросили начальника завода Сергея БЫКАДОРОВА.
- Сергей Николаевич, в прошлом году ваш завод отметил свое 40-летие. С чего все начиналось?
- Сорок лет назад завод был создан для обеспечения военного строительства. У нас было два военно-строительных отряда, работала тысяча человек, мы снабжали все стройки Дальневосточного военного округа, трудились в три смены. Трубный цех производил заготовки для монтажа теплоцентралей, тепловых разводов. Котельно-сварочный цех выпускал котлы, собирал модули. Ежедневно с завода уходило до 10 вагонов готовой продукции. В 70-80-е годы строилось большое количество жилых домов. И именно тогда завод развивался ускоренными темпами. После перестройки объемы строительства в Дальневосточном военном округе резко сократились.
- Однако за последнее десятилетие численность сотрудников завода увеличилась, с чем это связано?
- В первую очередь - с ростом объема производства. Наш завод как оборонное предприятие прошел все этапы диверсификации военно-промышленного комплекса. И прошел довольно успешно. В 1996 году, когда я пришел на предприятие, в цехах работало менее ста человек. Мы начали искать решение и нашли его.
За счет увеличения ассортимента и количества выпускаемой продукции возросли объемы производства. Завод производит металлические конструкции любой сложности, электротехническое оборудование. На сегодняшний день налажены изготовление и монтаж вентиляционных заготовок, также запущено новое производство - деревообрабатывающий цех, который выпускает широкий ассортимент продукции, такой, как плинтус, обналичку, дверные и оконные блоки.
Еще один новый вид производства - брусчатка. У нас открылся цех по ее изготовлению. Мы освоили производство 18 видов дорожной газонной и пешеходной брусчатки. В этом году заключили контракт с Дальнереченском на 2 млн руб. на поставку им 6 тыс. кв. м плитки. Кроме того, оказываем услуги по хранению материалов, оборудования, отгрузке металлолома. Это тоже новый для завода вид деятельности. Удвоение произошло и по финансовым показателям. Если раньше выполняли работ на 50-60 млн руб., то сегодня благодаря росту реализации продукции осваиваем около 100 млн.
Наш лозунг, он, между прочим, украшает территорию завода, - "Надежность, качество, обязательность!", и мы стремимся соответствовать ему. Ведь металлоконструкции - это "скелет" любой стройки, и они должны быть высокого качества, выполнены четко в срок. Мы всегда выезжаем на место работы, проводим анализ объекта, разрабатываем проект и техническую документацию.
Хорошие отношения сложились у нас с Дальспецстроем. Наш завод принимает активное участие во многих проектах, реализуемых этой компанией. Активно участвуем в строительстве новых жилых домов. Принимали участие в строительстве молодежного жилищного комплекса в переулке Трубном.
- В каких еще крупных проектах принимал участие ваш завод?
- Один из наших последних проектов - это строительство конечной точки газопровода на Хабаровск в селе Ильинка. Принимали участие в строительстве здания управления гаража и т.д. Комплектующие металлоконструкции и эксплуатация систем - наше собственное изготовление. Монтаж готового оборудования и вентиляционных систем производили тоже наши специалисты. Работы провели с хорошим качеством и в срок.
Другие наши крупные проекты - это участие в строительстве духовной семинарии. Для этого объекта мы сделали балки, крупные металлические конструкции. Большое количество металлических конструкций на Краевой клинической больнице №2. Участвовали и в производстве и монтаже систем вентиляции на этом объекте.
Наш завод - участник губернаторской программы по возрождению сельского хозяйства. Один из проектов, в котором мы участвовали, - коровник в селе Котиково. Вентиляционные системы, оборудование смонтировали в коровнике поселка Сергеевка.
- Какова география работы завода?
- 455 металлообрабатывающий завод является филиалом государственного предприятия "Строительное управление Дальневосточного военного округа Министерства обороны РФ", поэтому работаем мы по всему ДВФО. Наши конструкции можно найти и в Хабаровском крае, и в Амурской области, и в Приморье.
- Каковы перспективы завода, планы на будущее?
- Сегодня мы разрабатываем программу переоснащения завода, покупки нового оборудования. Возможно, это будут какие-то лизинговые схемы. В настоящее время ведется поиск оптимальных финансовых инструментов для обновления нашего производственного парка. Программа рассчитана не на один год. Замена оборудования будет постепенной, но уже в ближайшие пять лет мы планируем выйти на качественно новый уровень обслуживания наших клиентов.
ДосьеВклад завода в строительный комплекс города Хабаровска: изготовление и монтаж системы вентиляции Хабаровского комбината детского питания, изготовление и установка металлоконструкций, катающихся подмостков мостового перехода через реку Амур, ограждение, вентиляционные системы Перинатального центра, цирка, Онкологического центра, изготовление звонниц, обходной площадки, балок, выдвижных стоек Преображенского кафедрального собора, вентиляционной системы, каркасов плоских пространственных конструкций Успенского собора и многое другое.
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