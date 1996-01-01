Крыша "под ключ"

Чего не хватает дальневосточникам - так это уважения к самим себе. Многие из нас поражены комплексом неполноценности. Обслуживаем, дескать, Большую землю, которая расположена на запад от Уральского хребта: туда неошкуренное бревно, замороженный минтай и очень редко - "Черную акулу"; оттуда - "набор аборигена" для поддержания скромного существования: зерно, табак-водка, спички-гвозди-топоры... Благо, еще Китай с Японией под боком, хотя пользование их кроссовками и подержанными авто тоже вряд ли повышает нашу гражданскую самооценку.

Сделано на Дальнем Востоке

Один из верных способов ее поднять - создание собственных производств. На этот путь встают десятки местных предприятий, которые еще недавно работали по принципу торговой лавки: "купил дешевле - продал дороже, а разницу положил в карман".

Показательный пример здесь - Дальневосточный филиал Новолипецкого металлургического комбината - НЛМК-ДВ. 10 полных лет эта фирма со штаб-квартирой во Владивостоке занималась исключительно поставкой и сбытом черных металлов. Освоив значительный сектор регионального рынка (по некоторым видам изделий - до 70%), топ-менеджеры НЛМК-ДВ и созданной при их поддержке компании "RUSTEEL - Вся Русская Сталь" озаботились проблемой технической доводки завозимого проката - чтобы клиент получал на руки уже готовый к употреблению продукт, нужного сорта, размера и качества. С этой целью складские комплексы во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске были оборудованы специальными станками для гибки, рубки и резки металла. Здесь на практике реализуется отлично показавшая себя в развитых странах Запада модель сервисного металлоцентра, СМЦ.

Однако в НЛМК-ДВ решили пойти еще дальше, "замахнувшись" на выпуск уже не просто полуфабрикатов, а конечной продукции. Первым опытом стала организация лицензированного производства стальных строп для грузоподъемных механизмов. Потребность в этом виде изделий очень серьезная, учитывая масштабы погрузо-разгрузочных работ на тех же базах или, допустим, в портах, на стройках и т.д. Сегодня Уссурийский СМЦ обеспечивает качественными стропами десятки предприятий региона.

Но самым большим успехом Дальневосточного филиала можно считать открытие цеха по выпуску металлочерепицы.

Как известно, металлочерепицу относят к продукции высоких технологий. И по праву. Представьте себе, сразу пять слоев различного назначения покрывают стальной лист, защищая его от вредных воздействий! Изобретатели нового кровельного материала - англичане и финны - очень постарались, чтобы по своим характеристикам металлочерепица далеко опередила традиционные жесть, шифер, рубероид, битум. Ее отличают легкость и вместе с тем высокая прочность. Не подвержена коррозии. Стойкость цвета - более 45 лет, даже при суровом климате. Архитектурно выразительна и эстетична. Очень просто монтируется. И при этом доступна по цене. Не удивительно, что у нас на Дальнем Востоке уникальный материал стал быстро набирать популярность. Этим кое-где воспользовались шустрые самодельщики, которые в условиях, приближенных к гаражно-полевым, наладили штамповку контрафактной продукции. Разумеется, по своим свойствам она отличается от оригинала, как бормотуха от бургундского.

Настоящая металлочерепица в регион тоже завозится, хотя и не в тех объемах, что требует возрождающаяся строительная отрасль. Среди традиционных производителей-поставщиков называют Магнитку, Северсталь, НЛМК. Причем продукция липецких металлургов занимает ведущие позиции на рынке. Говорят, в силу своих замечательных характеристик, ведь для ее изготовления комбинат использует самые качественные материалы и новейшее оборудование финской фирмы "Самесор" - мирового лидера в "черепичном" бизнесе. Знак признания дальневосточных потребителей - золотая медаль межрегиональной выставки, проходившей в Хабаровске. За минувший год только через сбытовую сеть НЛМК-ДВ и RUSTEEL было реализовано около тысячи тонн готовых изделий.

Однако гонять вагоны за Урал и обратно не очень-то здорово. Мало того, что транспортная составляющая закладывается в цену товара, добавьте сюда маржу посредника, долгий период ожидания груза - и станет понятно, почему общие поставки на Дальний Восток довольно скромны, а выбор у местных потребителей невелик.

По мнению директора НЛМК-ДВ Игоря КОСТЮКОВА, с началом производства черепицы в Уссурийске многие проблемы отойдут в прошлое. Мощность установленной здесь линии "Самесор" - 10 000 тонн в год. Этого достаточно, чтобы покрыть... 1 700 000 квадратных метров, или 170 гектаров крыш.

Не конкуренты, а партнеры

Цифры наверняка повергнут в уныние руководителей металлоторговых компаний, снабжающих регион кровельным материалом: их прибыльный бизнес под угрозой! Обычно в таких случаях от предприятия-конкурента не ждут ничего хорошего. Мол, теперь будет демпинг, будет экспансия, будет вытеснение соперников с рынка: Игорь Николаевич Костюков между тем настроен крайне миролюбиво.

- Мы демпинговать не собираемся, - успокаивает коллег директор. - Цены на нашу продукцию останутся на уровне среднерыночных, хотя и есть соблазн поскорее вернуть затраченные на строительство цеха средства, без малого 24 млн рублей. Но сегодня мы преследуем другую стратегическую цель: максимально приблизить покупателя - и частника, и оптовика - к производителю. Это откроет для всех такие возможности, которые до сих пор были немыслимы на Дальнем Востоке.

- Вот смотрите, - продолжает Костюков, - во Владивостоке и Приморье действуют 10-12 крупных трейдеров, продающих черепицу. К примеру, "RUSTEEL" "Крона", "Вимарс", "Восток-Инвест Сталь", "Профнастил" и прочие. Все компании везут металл по железной дороге. Обычно это вагонная партия, где листы зачастую одного размера и цвета. Другой минус - отвлечение денег из оборота на продолжительное время, учитывая, что от размещения заказа до поставки продукции проходит около двух месяцев. Но, допустим, товар пришел, реализован, а потребителям вдруг требуется еще пара тонн. Такое сплошь и рядом! Значит, что? - опять звони на комбинат, опять проходи весь круг: предоплата, изготовление, отгрузка... Организация собственного производства металлочерепицы в Уссурийске снимает эти больные вопросы. В зависимости от объема мы можем выполнить заказ уже на следующий день или через неделю, в любом ассортименте и с приличной скидкой для оптовика. Сделал предоплату - завтра забирай товар. Не хватило материала - прокатаем еще. Но самая "изюминка" - мы делаем черепицу по размеру заказчика. То есть любой человек может прийти с точными размерами крыши, и мы просчитаем, сколько листов и какой длины нарезать. С точностью до сантиметра. Абсолютно безотходное производство! А ведь когда делаешь в размер, экономится до 30% материала.

Первая - школа

Среди первых клиентов - администрация Уссурийского городского округа с эксклюзивным заказом: оперативно изготовить 30 тонн кровельной металлочерепицы нестандартных размеров для центральной школы города. Результатом сегодня может полюбоваться каждый.

...27 сентября на Уссурийской металлобазе НЛМК-ДВ состоялось официальное открытие Цеха по производству металлочерепицы. Вместе с хозяевами радость события наверняка разделят тысячи дальневосточников, перед которыми открылась новая возможность сделать свою жизнь комфортнее, красивее, достойнее.

Телефон +7 (4232) 22-68-43.