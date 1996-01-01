Хабаровские власти не допустят открытия нефтеналивного терминала в порту Де-Кастри

Нефтеналивной терминал в порту Де-Кастри на берегу Охотского моря не готов к сдаче в эксплуатацию, поскольку полностью не завершены все необходимые строительно-монтажные работы. Об этом заявила Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

О сложившейся ситуации вокруг нарушения требований технологической и экологической безопасности Ростехнадзор проинформировал губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА и прокуратуру. Руководству компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" направлено предписание о недопустимости нарушений специальных технических условий, а также о запрете наполнения нефтью части магистральной трубы нефтепровода, ведущего на мыс Каменный. В случае невыполнения комплекса мер по предотвращению и ликвидации последствий разливов нефти в порту Де-Кастри, считают в Ростехнадзоре, компания не сможет начать там свою деятельность.