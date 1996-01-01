Дальневосточный лес отдадут китайцам

На днях глава МЭРТ Герман ГРЕФ сообщил прессе о новом шаге в развитии сотрудничества с Китаем. И шаг этот будет касаться святая святых отечественных богатств - российского леса.

То что Китай со своими технологиями рвется в леса Сибири и Дальнего Востока России, факт известный. На прошлой неделе состоялось девятое заседание подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. На встрече была достигнута договоренность об обнулении таможенных пошлин на ввоз лесоперерабатывающего оборудования из Китая.

Греф отметил необходимость выработки совместного плана по сотрудничеству в области глубокой переработки леса. "Нас в первую очередь интересуют приход китайских инвесторов и переработка древесины на российской территории", - сказал глава МЭРТ.

Предложение об обнулении таможенных пошлин на лесоперерабатывающее оборудование высказал в ходе заседания министр коммерции Китая Бо СИЛАЙ. Также он отметил заинтересованность китайских инвесторов в участии в проектах по переработке целлюлозы в России. "Китайские компании готовы вкладывать сотни миллионов долларов в создание заводов по переработке целлюлозы в Хабаровском крае", - добавил он.

О том, какие макроэкономические выгоды принесет намечающееся сотрудничество, мы попросили рассказать заместителя министра лесной промышленности Хабаровского края Валерия ГУРЬЕВА.

- Общая позиция такова - нам нужно развивать свое собственное машиностроение, - пояснил Гурьев. - В том числе выпуск лесоперерабатывающего оборудования. Вот говорится о том, что нужно обнулить пошлины, чтобы как можно больше обрабатывать лес в России. Возможно, это принесет какую-то экономическую выгоду. Но только в том случае, если поставляемое оборудование будет высокого качества, намного отличающимся от отечественного оборудования. Китайское оборудование, по моему мнению, уступает качеству отечественного оборудования. Поэтому делать для одной страны послабление нецелесообразно. При отмене таможенных пошлин мы поставим в условия серьезной конкуренции наши деревообрабатывающие станки. И еще один важный момент - на китайском оборудовании могут работать только китайские рабочие, поскольку все инструкции на китайском языке и рабочие специально обучены, так что желаемого социального эффекта этот шаг не принесет.

Планируемый шаг по обнулению пошлин на ввоз китайского лесоперерабатывающего оборудования прокомментировал генеральный директор Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Хабаровского края Валерий ПИЛИПЕНКО:

- Оборудование производства Китая реально ниже по качеству, чем оборудование других производителей. Не понятно, почему именно этому производителю нужно отдавать приоритет. Конечно, Китай предлагает нам поставки техники по более низким ценам, чем компании с мировой известностью. Но скупой платит дважды. И может оказаться, что затраты на текущий ремонт и содержание этого оборудования покроют разницу в цене. На мой взгляд, этот шаг может иметь и макрополитические последствия. Уезжают китайские рабочие - оборудование простаивает. Вероятно, открытие беспошлинного канала для ввоза китайской техники спровоцирует и большой приток китайской рабочей силы на наши территории. Хотите наше оборудование - берите и наших граждан. Здесь уже встает вопрос глобального заселения китайскими гражданами территории Сибири и Дальнего Востока. А это уже политика.