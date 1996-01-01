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Чиновники "тормозят"
Доказано: - административные барьеры подавляют предпринимательскую инициативу. В Хабаровском крае с этой напастью уже несколько месяцев борются радикально. При краевом правительстве работает телефон доверия, по которому предприниматели могут, в том числе анонимно, сообщить о неправомерных действиях той или иной госструктуры, того или иного чиновника. Чиновнику после такого звонка выдается предписание в семидневный срок разобраться с вопросом. Однако делают это не все.
Из 30 обращений граждан по поводу административных барьеров, как доложила на совете заместитель краевого министра экономических связей Елизавета ТЕЛУШКИНА, только 15 были рассмотрены надлежащим образом. Некоторые из тех вопросов, по которым сроки рассмотрения были затянуты, а ответами предприниматели остались неудовлетворены, чиновники разобрали прилюдно.
Тише едешь... - на совете будешь
Так, в поселке Лидога администрация несколько месяцев готовила отказ местному предпринимателю на право покупки земли, которую в настоящий момент он арендует. В официальном письме, направленном бизнесмену, значилось, что "продажа арендуемой земли невозможна из-за отсутствия генерального плана развития поселка". Глава Лидогинского сельского поселения Эдуард БЕХТОЛЬД, призванный дать ответ, почему это письмо составлялось два месяца, пояснил, что время ушло на поиск ответа. Однако, подробно описывая муки поиска, обмолвился, что сейчас предприятие 105 тыс. руб. арендных платежей платит, а после приобретения земли стало бы только 6 тыс. платить.
- Но договор аренды может быть пересмотрен, - возразил председательствующий на совете первый заместитель председателя правительства края Геннадий АПАНАСЕНКО.
- В 2010 году, когда он истекает, пусть и приходит, - парировал Эдуард Бехтольд.
- Есть законодательство, по которому землю, находящуюся в муниципальной или поселковой собственности, надо продавать, - заметил вице-мэр Хабаровска Валерий КАЗАЧЕНКО.
- Но тогда мы же лишимся бюджета, - возразил расстроенный Эдуард Бехтольд.
- У вас аренда уменьшиться, но налог на имущество, на землю предприниматели будут платить, - произнес Апанасенко и подвел итог: - Это ваша задача - заказать генеральный план развития поселка и найти средства для этого. Мы посоветуем предпринимателю обратиться в суд.
Следующим держал ответ, также за задержку срока рассмотрения документов, заместитель межрегионального теруправления Ростехнадзора по ДВФО Владимир БОЛТРУШКО. К ним еще в апреле поступили документы от компании "Алконост" - проект перехода на автономную систему отопления. Однако до сих пор они в производстве. Это Болтрушко объяснил высокой загруженностью персонала. На каждого специалиста в Ростехнадхоре сегодня приходится примерно 500 дел. Обоснование повышения численности персонала, со слов Болтрушко, они направляли в Москву неоднократно, но безрезультатно. Доказательство этого первый запред правительства потребовал представить на совет.
Однако после Болтрушко слово взял директор ООО "Алконост" Петр ДРОЖЧАНЫЙ и заявил, что в его случае проект по закону не подлежит экспертизе, на которой настаивает Ростехнадзор, бойлеры уже прошли ее на заводе-изготовителе, и все, что требуется от Ростехнадзора, - это сделать бумагу. Тем более что уже сейчас, хотя установлен всего один бойлер, предприятие платит налог на экологию за три. "Ваше право обратиться в суд",- сказал после этого Апанасенко Дрожчаному. "И по вашему ведомству мы всем будем давать именно такой совет, - продолжил он, адресуя слова Болтрушко. - Вы тормоз в работе".
Не помощь - вымогательство
Сбор денег с предпринимателей на организацию, проведение каких-либо мероприятий или строительство социальных объектов сейчас модно называть государственно-частным партнерством. Однако порой это "партнерство" перерождается в вымогательство. Так, по телефону доверия поступил звонок от предпринимателя, которому администрация центрального округа Хабаровска взамен на оформление нужных ему документов предложила оказать спонсорскую помощь в 50 тыс. руб.
Как пояснил на совете муниципальный чиновник, сегодня укладывается брусчатка по ул. Ленина и т. к. на ней есть участки, закрепленные за бюджетными организациями, чтобы их замостить, требуются дополнительные средства. Участки тротуара, закрепленные за коммерческими структурами, мостятся за их счет. Именно поэтому комитет по управлению центральным округом просил оказать "настучавшего" предпринимателя спонсорскую помощь в обмен за услугу. "Такой практики не должно быть", - ответил за подчиненного Валерий Казаченко и пообещал "определиться по таким фактам".
О брусчатке шла речь и в четвертом деле, рассмотренном на совете.
ДосьеВ первой половине этого года конкурс муниципалитета на капитальный ремонт брусчатки на пр-те Мира в Комсомольске по нечетной стороне от Аллеи Труда до пл. Металлургов выиграло ООО "Магистраль", вторым стало ООО "Амур-Пластик". Так как "Магистраль" от выполнения работ отказалась, победителем признали "Амур-Пластик". С ними был заключен договор подряда, но позже к выполнению работ на оговоренной в документах территории были подключены другие исполнители.
При этом, со слов директора ООО "Амур-Пластик" Алексея ЧИЧУЛИНА, на просьбу указать точную площадь по лоту в договоре они получили отказ от администрации центрального округа города, а на просьбу указать твердую стоимость вовсе не дождались ответа. Приступили к работе без техзадания и получили две схемы, по одной из которых ширина улицы составляет 3,8 метра, а по другой - 7,4.
Кроме того, в июле заказчик заключил договор с "Магистралью" на проведение работ на одном из участков пр-та Мира, где должен был работать "Амур-Пластик". И сразу выплатил им аванс из бюджетных средств, в то время как "Амур-Пластик" не мог получить деньги с 26 июня. "Мы работаем на пр-те Мира, 25, у нас выходит 925 руб за кв. м, у Магистрали - 2600 руб. за кв. м. Улица одна и та же. Удорожание по закону должно составлять не более 5% от стоимости лота!" - возмущался предприниматель.
Геннадий Апанасенко предложил прокурору разобраться в этой ситуации. А Валерий Казаченко заметил, что конкурс был плохо проработан, отсюда и недоразумения. И тут как раз вовремя прозвучало сообщение о том, что правительство края собирается провести во второй половине октября семинар для работников местных органов самоуправления, чтобы помочь им ориентироваться в новом законодательстве. После этого, возможно, число "тормозов" сократится.
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