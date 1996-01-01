Сентябрьский кризис ударил по россиянам

В начале осени все мы, отдохнувшие и загоревшие после летних отпусков, вышли на работу. Кажется, сейчас только трудись на благо родины. Как бы не так - производительность труда именно в этом месяце часто начинает падать.

Специальная статистика на этот счет пока не ведется, но работодатели крупных компаний хорошо знакомы со спадом трудовой активности после летнего сезона. Причина кроется в человеческой психике - нам часто бывает трудно адаптироваться к новому рабочему году. Психотерапевты отмечают резкое увеличение числа обращений по поводу нервных расстройств, синхронных с расстройством погоды в первые недели сентября.

Осенняя хандра настигает трудящихся в строго определенный момент - при встраивании в рабочий режим. Снова монотонный трудовой день, никаких тебе летних удовольствий. В результате в нас начинает накапливаться недовольство, раздражительность и даже усталость. Запущенная форма может выливаться в различные виды нервных расстройств: депрессию, стресс или апатию. Самое распространенное из них, конечно, депрессия.

Психологами подмечено, что психика особенно уязвима именно в это время. Вот из осени в зиму россияне переключаются без особых проблем, потому что к этому моменту мы физиологически привыкли работать по 8-10 часов в день, смирились с коротким световым днем и холодной погодой.

Весну с летом после зимнего сезона вовсе встречаем с радостью, хоть и на фоне авитаминоза. Причем даже те, кто любят зиму, положительно реагируют на приход теплого сезона. По крайней мере, так говорят специалисты.

Адаптация у всех происходит по-разному. Считается, что сезонное нервное расстройство должно улетучиваться по мере втягивания в рабочий процесс. Но бывает, что из состояния депрессии сразу выйти не удается. Такому несчастному прямая дорога к психотерапевту, потому что это, скорее всего, связано не с изменением режима работы и отдыха, причина может лежать глубже. Остальным же самое время научиться справляться с негативными последствиями переходного периода.

Московский психолог, гештальт-терапевт Марина ХОМЕНКО дала несколько практических советов по выходу из "сентябрьского кризиса".

Итак, необходимо больше слушать себя и обязательно давать выход негативным эмоциям. Звучит несколько необычно, но разрешите себе быть недовольным, злиться и обижаться. Делайте это осознанно. Тогда организм не станет накапливать отрицательную энергию. В выходные, когда есть время и возможность, можно позволить себе чего-нибудь лишнего, о чем давно мечтали. Станет значительно легче. Давать выход чувствам надо не для того, чтобы окончательно отравить жизнь окружающим вас людям, предупреждает психолог, а лишь во имя постепенного успокоения нервов. Умейте правильно направлять свои отрицательные эмоции. Если кто-то раздражает вас в эти уязвимые для психики дни, можно рассказать ему о своих чувствах. Но истинную причину своих расстройств надо пытаться донести как можно мягче.

Главное - не стоит заставлять себя работать через силу. Куда эффективнее все-таки признаться себе, что трудиться сегодня лень. И только после этого мужественного акта можно начинать потихоньку вползать в рабочий режим. Вообще, проговаривание причин - первый шаг к адаптации. А вот увлекаться успокоительными препаратами полезно далеко не всегда. Лекарственное средство давит проявления стресса или беспокойства, но не устраняет причины.

Ну а напоследок можно отметить, что в России все не так уж и плохо. Особенно по сравнению с другими государствами. В куда более богатой и благополучной Европе феномен осенне-зимней депрессии охватывает до трети населения. Правда, там ее пик приходится на конец октября-ноябрь. В Скандинавии число впадающих в депрессивные состояния еще выше. Объясняется это климатическими условиями - у наших северных и западных соседей еще меньше солнечных дней. К тому же культуры этих стран более индивидуалистичные, чем российская. Мы всегда готовы поделиться радостями и горестями с друзьями или близкими, а там человек остается один на один со своими переживаниями. Так что дружно дали волю своим негативным эмоциям и за работу!