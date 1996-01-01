Желтые арбузы

Многие приморцы с недоверием относятся к китайским овощам и фруктам, предпочитая сельхозпродукцию местного производства. Но даже если продавцы не соврут, учтите: те же спасские арбузы или уссурийские баклажаны вполне могут быть выращены китайцами. В Приморье.

У китайцев земли не меряно

Сколько сельхозпродукции производится заботливыми руками наших соседей на нашей территории, как оказалось, не знает никто. В департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края корреспонденту "ЗР" пояснили, что сделать такие расчеты практически невозможно. Почему? Вопрос об участии китайцев в сельхозпроизводстве распадается на две части. Первая - это сельхозпредприятия, созданные китайцами и зарегистрированные на территории Приморского края, которые берут в аренду земли сельхозназначения. Вторая часть - граждане КНР, которые трудятся в сельском хозяйстве в качестве наемной рабочей силы.

Начнем с первой части. Регистрация предприятий и оформление аренды происходит на уровне муниципальных образований. В краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что общей статистики по Приморскому краю не ведется. (Для сравнения: в Еврейской автономной области такая статистика есть - чиновники с гордостью сообщают, что в текущем году в аренду китайцам было отдано 33 тыс. га сельхозугодий. Стало быть, в ЕАО региональные власти проявляют интерес к этому вопросу, а в Приморье нет).

Но даже если затребовать информацию из всех муниципальных образований края, картина все равно будет неполной. Бывает, что фактически предприятие создается китайцами, а регистрируется на россиян, известны и такие случаи, когда предприятие регистрирует вчерашний гражданин КНР со свеженьким, только что оформленным российским паспортом.

Работники - загляденье

Если же говорить о наемной рабочей силе, то в этом вопросе можно оперировать хоть какими-то цифрами. По данным Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, ежегодно для работы в сельском хозяйстве привлекается порядка 3 тыс. граждан КНР.

Из года в год цифра практически не меняется, причем подавляющее большинство китайцев занято в растениеводстве на овощных и бахчевых культурах, и только 3-4 хозяйства в крае привлекают граждан КНР для выращивания свиней. Разумеется, сельхозработы носят сезонный характер, но в последние годы некоторые хозяйства стали использовать рабочую силу из Поднебесной даже зимой - для постройки и оборудования теплиц. Лидерами по привлечению китайцев в сельскохозяйственное производство являются Уссурийский и Октябрьский районы.

Иностранных работников могут нанимать - и нанимают - не только сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, но и физические лица. Чтобы получить разрешение, нужно обосновать необходимость привлечения рабочей силы из-за рубежа и представить заключение Управления ФГСЗН по Приморскому краю о целесообразности ее использования (чтобы не получилось так, что китайцы получили вакантные рабочие места, которые могли бы занять российские граждане). Проблем здесь, как правило, не возникает, ведь желающих работать в сельском хозяйстве в Приморье, прямо скажем, немного - на селе ощущается острый недостаток рабочих рук. И если многие местные жители неохотно идут на зарплату в 4-5 тыс. руб., то работники из Поднебесной соглашаются и на меньшие деньги, ведь по китайским меркам (и ценам) на такую зарплату можно жить - не тужить.

"Я знаю такие фермерские хозяйства, которые нанимают китайцев уже более 10 лет, - рассказывает Таисия РОЖАНСКАЯ, начальник отдела внешней трудовой миграции, вынужденных переселенцев и беженцев Управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю. - Фермеры говорят, что без китайцев их хозяйства давно бы прекратили свое существование. В сельской глубинке найти работников - большая проблема, а если найдешь, то придется мириться с запоями. А на китайцев фермеры не нарадуются: в 5 утра они уже выходят на поле, трудятся добросовестно, поля, где работают китайцы, видно сразу - выглядят они идеально".

Но даже располагая цифрами о привлечении иностранных рабочих, определить долю сельхозпродукции, произведенной с участием рабочей силы из Китая, не представляется возможным.

Во-первых, в Приморье широкое распространение получили интернациональные хозяйства: если, скажем, на предприятии работают 70 россиян и 20 китайцев, то куда записывать те овощи, которые они производят? Во-вторых, 3 тыс. за год - это официальные цифры, сюда входят те китайцы, которые получили рабочие карточки и трудятся в сельском хозяйстве Приморья на легальных основаниях. А сколько работает нелегально - тайна, покрытая мраком.

"Предположим, туристическая компания завозит во Владивосток группу туристов из КНР, которые якобы интересуются нашими красотами, - рассуждает Таисия Рожанская. - Положа руку на сердце, для осмотра наших достопримечательностей достаточно трех дней. Если же тур рассчитан на месяц или даже на две недели, высока вероятность, что китайцы приехали не полюбоваться столицей Приморья, а заработать себе на жизнь".

Получается, что главная часть айсберга скрыта под водой и оценить ее масштабы местному (особенно городскому) населению достаточно сложно - только на уровне догадок. И догадки эти нерадостные.

Нахимичили?

Что же касается качества продукции, то случаи отравления продукцией "приморско-китайского" производства есть. Кроме того, в ходе проверки, проведенной Приморским референтным центром Россельхознадзора, в ряде хозяйств были обнаружены пестициды и агрохимикаты, не внесенные в государственный каталог препаратов, разрешенных к применению на территории РФ (подобные нарушения караются штрафом до 40 тыс. руб.).

Такая акция в 2006 г. состоялась впервые (да и сам Россельхознадзор - структура молодая), но в будущем плановые проверки будут проводиться раз в два года, а по жалобам и особым указаниям - чаще. А значит, есть надежда, что ситуация изменится к лучшему.

Виктор ЛОГВИНЧУК, возглавляющий упомянутый референтный центр, рассказал, что в начале 2006 г. в некоторых партиях овощей и фруктов, завезенных из КНР, регистрировалось превышение ПДК по агрохимикатам, но последние проверки показали, что ПДК практически везде в пределах нормы - китайцы отреагировали должным образом. Как выяснилось, в подобных случаях предусмотрены серьезные санкции, вплоть до уничтожения сельхозпродукции, что для любого нормального бизнеса неприемлемо. Наши соседи поняли: раз уж хочешь реализовать свою продукцию на территории России, надо играть по правилам. Если проверки станут регулярными, быть может, и те китайцы, что производят овощи и фрукты на территории Приморья, возьмутся за ум.