Знай наших!

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Создание собственных производств - на этот путь сегодня встают десятки приморских компаний, которые еще недавно работали по принципу торговой лавки: "купил дешевле - продал дороже, а разницу положил в карман".
Сделано в Уссурийске
Пример - Дальневосточный филиал Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК-ДВ). 10 лет эта фирма со штаб-квартирой во Владивостоке занималась исключительно поставкой и сбытом черных металлов. Освоив значительный сектор регионального рынка (по некоторым видам изделий - до 70%), топ-менеджеры НЛМК-ДВ и созданной при их поддержке компании "RUSTEEL - Вся Русская Сталь" озаботились проблемой технической доводки завозимого проката - чтобы клиент получал на руки уже готовый к употреблению продукт нужного сорта, размера и качества. С этой целью складские комплексы во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске были оборудованы специальными станками для сгибания, рубки и резки металла. Теперь здесь на практике реализуется отлично показавшая себя в развитых странах Запада модель сервисного металлоцентра (СМЦ).
Однако в НЛМК-ДВ решили пойти еще дальше, "замахнувшись" на выпуск уже не просто полуфабрикатов, а конечной продукции. Первым опытом стала организация лицензированного производства стальных строп для грузоподъемных механизмов. Потребность в этом виде изделий очень высока, учитывая масштабы погрузо-разгрузочных работ на базах, стройках, в портах и т.д. Сегодня Уссурийский СМЦ обеспечивает качественными стропами десятки предприятий нашего края.
Но самым большим успехом НЛМК-ДВ можно считать открытие цеха по выпуску металлочерепицы.
Как известно, металлочерепица относится к продукции высоких технологий. И по праву. Представьте себе, сразу пять слоев различного назначения покрывают стальной лист, защищая его от вредных воздействий! Изобретатели нового кровельного материала - англичане и финны - очень постарались, чтобы по своим характеристикам металлочерепица далеко опередила традиционные жесть, шифер, рубероид, битум. Ее отличают легкость и вместе с тем высокая прочность. Она не подвержена коррозии и не теряет цвета более 45 лет, даже в морском климате. Архитектурно выразительна и эстетична. Очень просто монтируется. И при этом - доступна по цене. Не удивительно, что у нас в Приморье уникальный материал стал быстро набирать популярность. Этим кое-где воспользовались шустрые самодельщики, которые в условиях, приближенных к гаражно-полевым, наладили штамповку контрафактной продукции. Разумеется, по своим свойствам она отличается от оригинала, как бормотуха от бургундского.
Настоящая металлочерепица в регион тоже завозится, хотя и не в тех объемах, что требует возрождающаяся строительная отрасль. Среди традиционных производителей-поставщиков можно отметить Магнитку, Северсталь и НЛМК. Причем продукция липецких металлургов занимает ведущие позиции на рынке. Говорят, в силу своих замечательных характеристик, ведь для ее изготовления комбинат использует самые качественные материалы и новейшее оборудование финской фирмы "Самесор" - мирового лидера в "черепичном" бизнесе. Знак признания дальневосточных потребителей - золотая медаль межрегиональной выставки в Хабаровске. За минувший год только через сбытовую сеть НЛМК-ДВ и RUSTEEL было реализовано около тысячи тонн готовых черепичных изделий.
Однако гонять вагоны за Урал и обратно не очень-то здорово. Мало того, что транспортная составляющая закладывается в цену товара, добавьте сюда маржу посредника, долгий период ожидания груза - и станет понятно, почему общие поставки на Дальний Восток довольно скромны, а выбор у местных потребителей невелик.
По мнению директора НЛМК-ДВ Игоря КОСТЮКОВА, с началом производства черепицы в Уссурийске многие проблемы отойдут в прошлое. Мощность установленной здесь линии "Самесор" - 10 тыс. тонн в год. Этого достаточно, чтобы покрыть... 1 700 000 квадратных метров или 170 гектаров крыш.
Не конкуренты, а партнеры
Эти цифры наверняка повергнут в уныние руководителей металлоторговых компаний, снабжающих регион кровельным материалом: их прибыльный бизнес под угрозой! Обычно в таких случаях от предприятия-конкурента не ждут ничего хорошего. Мол, теперь будет демпинг, будет экспансия, будет вытеснение соперников с рынка... Игорь Костюков, между тем, настроен крайне миролюбиво.
- Мы демпинговать не собираемся, - успокаивает коллег директор. - Цены на нашу продукцию останутся на уровне среднерыночных, хотя и есть соблазн поскорее вернуть затраченные на строительство цеха средства: без малого 24 млн руб. Но сегодня мы преследуем другую стратегическую цель: максимально приблизить покупателя - и частника, и оптовика - к производителю. Это откроет для всех такие возможности, которые до сих пор были немыслимы на Дальнем Востоке.
- Вот смотрите, - продолжает Костюков, - во Владивостоке и Приморье действует 10-12 крупных трейдеров, продающих черепицу. К примеру, "RUSTEEL", "Крона", "Вимарс", "Восток-Инвест Сталь", "Профнастил" и прочие. Все компании везут металл по железной дороге. Обычно это вагонная партия, где листы зачастую одного размера и цвета. Другой минус - отвлечение денег из оборота на продолжительное время, учитывая, что от размещения заказа до поставки продукции проходит около двух месяцев. Но, допустим, товар пришел, реализован, а потребителям вдруг требуется еще пара тонн. Такое сплошь и рядом! Значит, что - опять звони на комбинат, опять проходи весь круг: предоплата, изготовление, отгрузка... Организация собственного производства металлочерепицы в Уссурийске снимает эти больные вопросы. В зависимости от объема мы сможем выполнить заказ уже на следующий день или через неделю, в любом ассортименте и с приличной скидкой для оптовика. Сделал предоплату - завтра забирай товар. Не хватило материала - прокатаем еще. Но самая "изюминка" - мы делаем черепицу по размеру заказчика. То есть любой человек может прийти с точными размерами крыши, и мы просчитаем, сколько листов и какой длины нарезать. С точностью до сантиметра.
Абсолютно безотходное производство! А ведь когда делаешь в размер, экономится до 30% материала. Если компании-оптовики считают деньги, если это выгодно им и выгодно конечному потребителю продукции - они наверняка оценят наше предложение. В общем, мы приглашаем их к сотрудничеству как наших потенциальных партнеров.
Крыша "под ключ"
Между тем отладка финской линии уже практически завершена. Получены все необходимые сертификаты и разрешения. Пока что новенький цех работает вполсилы, выполняя, можно сказать, случайные заказы. Рекламы-то никакой. Но молва пошла, и потянулись клиенты. Среди первых - администрация Уссурийского городского округа с эксклюзивным заказом: оперативно изготовить 30 тонн кровельной металлочерепицы нестандартных размеров для центральной школы города. Результатом сегодня может полюбоваться каждый. Точно так же обрели нарядные крыши десятки частных домовладений Уссурийска, Владивостока, близких и дальних окрестностей.
А в НЛМК-ДВ зреют новые замыслы. На очереди - цех по выпуску фасонных изделий, без которых при строительстве никак: коньки, фронтонные и карнизные планки, ендовы, снегозадержатели и прочие важные элементы современной крыши. В ближайших планах также организация мобильной кровельной бригады.
- Мы хотим, чтобы человек, приехавший к нам, мог купить не просто черепицу и другие материалы, а всю крышу "под ключ" вместе с услугой установки, - мечтает Игорь Костюков. - Думаю, скоро так и будет.
27 сентября на Уссурийской металлобазе НЛМК-ДВ состоится официальное открытие цеха по производству металлочерепицы. Вместе с хозяевами радость события наверняка разделят тысячи дальневосточников, перед которыми открылась новая возможность сделать свою жизнь комфортнее, красивее, достойнее.
Телефон НЛМК-ДВ:(4232) 22-68-43.
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