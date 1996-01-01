НМРП меняет совет директоров

Акционеры ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (НМРП) на внеочередном собрании 15 ноября рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава совета.

В действующий совет директоров входят Юрий ПОДГОРНЫХ (председатель), гендиректор АО "НМРП" Александр ДМИТРИЧЕНКО, административный директор АО "НМРП" Владимир ЗИНОВАТНЫЙ и четыре менеджера ООО "Восточная Азия" - и.о. гендиректора Людмила СЛЕСАРЕНКО, заместитель гендиректора Александр СЛУЧЕНКОВ, юрисконсульт Альбина ПОНОМАРЕНКО, менеджер по продажам Ольга КРАМЫНИНА.

В повестку дня собрания также включены вопросы о досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии и избрание нового состава комиссии, утверждение аудитора.