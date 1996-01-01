Приморью "Золотое звено" без надобности

Фонд имущества Приморского края 2 октября проведет аукцион по продаже 17 650 обыкновенных акций (2,72% от уставного капитала) ОАО "Золотое звено" (Хабаровск), находящихся в собственности Приморского края.

Нормативная цена выставляемых на аукцион акций - 249 050 руб., начальная цена - 880 000 руб. Кредиторская задолженность АО на 1 июля 2006 г. составляла 13,863 млн руб.