Черно-желтый поход

Дальний Восток - единственный федеральный округ, на который у ОАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") нет лицензии. Один из лидеров сотовой связи России вышел на местный рынок 30 июня 2004 г., купив оператора сотовой связи ОАО "Даль Телеком Интернэшнл" (Хабаровск), имеющего лицензии на оказание услуг сотовой связи в Амурской области, Хабаровском крае и на Камчатке. 13 июля 2005 г. в состав группы компаний "Вымпелком" вошел "Сахалин Телеком Мобайл" с лицензией на Сахалин.

За выход в остальные 9 регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье, "ВымпелКом" бьется с 2002 г. - именно тогда он приобрел ЗАО "Восток-Запад Телеком" (ВЗТ), которому годом ранее Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила частоты в 30 дальневосточных городах. Но воспользоваться частотами "ВымпелКом" не смог: регулятор под разными предлогами не оформлял лицензию. Тогда "ВымпелКом" обратился в суд и выиграл дело 14 августа 2006 г. Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение Россвязьнадзора об отказе в выдаче ВЗТ лицензии на ряд территорий Дальнего Востока и обязал Россвязьнадзор выдать ВЗТ, правопреемником которого является "ВымпелКом", заветную лицензию.

Как рассказал на встрече с журналистами региональный директор ОАО "Вымпелком" Дальневосточного региона Булад СУБАНОВ, 19 сентября Арбитражный суд Москвы признал незаконным бездействие ГКРЧ, выразившееся в нерассмотрении заявления "ВымпелКома" от 13 сентября 2005 г. о возможности использования полос радиочастот в диапазоне GSM-1800 на всей территории Дальневосточного региона. Суд обязал ГКРЧ в течение 15 дней со дня вступления в законную силу вердикта выдать оператору решение о возможности использования соответствующих полос радиочастот.

Получение дальневосточной лицензии для "ВымпелКома" не только дело принципа: она нужна ему еще и для того, чтобы претендовать на получение лицензии на услуги сотовой связи третьего поколения (3G). Дело в том, что 3G-лицензию Мининформсвязи обещает выдавать только полноценным национальным операторам, а без Дальнего Востока "ВымпелКом" таковым не считается.

"В решении нашей дальневосточной проблемы мы долгое время пытались действовать во внесудебной плоскости, апеллируя к принципам справедливой конкуренции, доводам разума и российскому законодательству. К сожалению, безуспешно. Поэтому для нас особенно ценно, что судебные инстанции уже вторично подтвердили законность наших притязаний на получение лицензий и частот, необходимых для работы на территории Дальнего Востока. Думаю, мы сделали еще один большой шаг навстречу нашим будущим абонентам на Дальнем Востоке", - прокомментировал решение суда генеральный директор компании Александр ИЗОСИМОВ.

"ВымпелКом" мог бы решить проблему уже испытанным способом - купив одного из двух местных операторов - ОАО "Новая телефонная компания" (НТК) и ЗАО "Акос", но предпочел судебную тяжбу. Отвечая на вопрос "ЗР", Булад Субанов заявил, что ОАО "Вымпелком" не ведет переговоры о покупке НТК.

"Переговоры о покупке мы не ведем, потому что покупка компании, принадлежащей сопредельному государству (72,48% акций АО "НТК" принадлежит южнокорейской телекоммуникационной компании Korea Telecom. - "ЗР"), это уже другая сфера отношений. Мы вели переговоры с НТК по роумингу и о совместном давлении на ФАС. Причем на уровне высшего руководства. Поэтому, может быть, информация о нашем интересе (к НТК) и появилась, - рассказывает Б.Субанов. - Могу сказать так - с НТК нам было бы интересней работать, потому что это не государственная, а частная компания. Но, с другой стороны, если компания имеет инвестиции от правительства Кореи, то сколько бы мы ни предлагали за эту компанию, это будет очень дорого, а мы не хотим переплачивать просто за то, чтобы выйти в Приморье".

По словам Б.Субанова, "Вымпелкому" пока не поступало предложений о покупке ЗАО "Акос" (дочерняя компания ОАО "Дальсвязь". - Прим. авт.). "Я думаю, что они в любом случае могут это предлагать после того, как пройдет приватизация "Связьинвеста", - сказал он.

Б.Субанов сообщил, что "Вымпелком" может развернуть сеть в Приморье уже через пол-года после того, как получит разрешение. "Качественный запуск официальной сети занимает примерно от 6 до 9 месяцев. 9 месяцев - это со строительством башен связи. А в течение 1-1,5 лет компания разворачивает уже полноценную сеть с покрытием большей части населения региона".

По словам регионального директора, при строительстве сети "Вымпелком", как правило, рассматривает вариант партнерских отношений с другими операторами.

"Со всеми участниками рынка (сотовой связи) в разных регионах у нас имеется опыт обмена позициями. Например, мы должны закрыть дорогу длиной 10 или 12 км. Для этого, грубо, нужно поставить там 12 башен. Мы обычно предлагаем любому из конкурентов - участников рынка строить поровну - 6 башен мы, 6 - они. Через одну их поставим и разместим на каждой оборудование вместе. Для всех компаний это выгодно. Во-первых, каждый экономит на капитальных затратах в строительстве, во-вторых, это быстрее. Среди сотовых связистов есть такое правило - строители должны дружить, а маркетологи пусть воюют. Фактически мы, сотовые компании, строим ту часть инфраструктуры, которая нужна для наших абонентов. Наша оценка - на Дальнем Востоке сетевая инфраструктура слаборазвита. Либо в нее инвестируют мало, либо она невыгодна. Это как раз тот разговор, который мы ведем сейчас с Дальсвязью. С ними приятно общаться, тем более что они сами имеют сотовые активы, тот же "Акос" или "Дальсвязь GSM" на Камчатке", - сказал Б.Субанов.

Он также сообщил, что после получения лицензии "Вымпелком" рассчитывает на привлечение на Дальнем Востоке за два года минимум полмиллиона новых абонентов.

"Это, как минимум, 500 тыс. новых абонентов "Билайн" через два года. Понятно, мы будем перетягивать (абонентов). Фактически мы придем в Приморье пятыми (после ОАО "МТС", "МегаФон", "НТК" и ЗАО "АКОС". - Прим. авт.). Нет проблем. Приход на самый конкурентный рынок - на "родину" "МегаФона" в Санкт-Петербург - это показывает. Приходим третьими, на эту тему не страдаем, спокойно работаем, предлагаем нормальные цены, условия покрытия, спонсорство мероприятий. И имеем нормальную долю рынка. Понятно, что компании хорошо работать, когда она приходит на рынок первой и захватывает большую часть абонентов. Но сейчас абонентам настолько легко переходить, что они меняют оператора именно с точки зрения долгосрочной выгоды" - считает Б.Субанов.

По его словам, "ВымпелКом" не ставит задачи хорошо зарабатывать на Дальнем Востоке уже на первом этапе.

"В среднем на привлечение одного абонента мы тратим порядка 3 тыс. рублей. То есть если мы хотим 100 тыс. абонентов, то, беря в среднем по $100, будем тратить $10 млн. На старте есть расчетная модель ARPU (показатель, используемый компаниями телефонии и сотовой связи и означающий среднюю выручку (обычно за месяц) в расчете на одного абонента). Я думаю, что если ARPU будет как минимум 50% от существующего среднего ARPU по Приморью - это будет нормально на первый период. Это понятно - сеть строится, абонент приходит более "легкий". Пример Питера и Урала показывает, что любая компания, приходящая третьей-четвертой на конкурентный рынок, ARPU держит в среднем по рынку через 3 года. Будет неправдой сказать, что мы зайдем, и сразу ARPU будет таким же как у лидеров рынка. Нет проблем. Мы будем заходить пятыми и строить сеть и для существующих абонентов, и для будущих, и для приезжающих" - подытожил региональный директор "ВымпелКома".