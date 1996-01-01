Владивостокский морской торговый порт ставит на автомобили

Владивостокский морской торговый порт является сегодня основным портом перевалки импортной техники и средств транспорта, в том числе и легковых автомобилей, импортируемых через Дальневосточный регион.

В прошлом году в Россию было ввезено 761 тыс. автомашин. Через пункты пропуска Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) прошло 247 тыс. авто, что составляет 32,5% от общего количества автомашин, ввезенных в РФ. При этом 80% дальневосточных объемов, или 25% от всего количества автомашин, ввезенных в РФ, переработал ВМТП.

Четверть объема - весьма внушительная цифра, при том, что за последние четыре года количество перерабатываемой колесной техники через Владивостокский морской торговый порт увеличилось более чем в 3 раза - с 80 тыс. единиц в 2002 г. до 250 тыс. в 2006 г. (по оценкам специалистов порта).

Порт обслуживает 3 ролкерных линии, на которых работают специализированные суда типа "ро-ро" и паромы-автомобилевозы. Условия перевозки техники обеспечивают полную сохранность автомобилей.

Размещение груза в порту - одна из основных задач, связанных с увеличением количества перегружаемых автомобилей. В 2005 г. было принято решение о создании на базе 3 и 4 причалов первого на Дальнем Востоке специализированного перегрузочного комплекса по переработке автомобильной техники.

С этой целью в порту ведется строительство 10-этажной многофункциональной стоянки-склада для автомобилей. Сдача объекта планируется в ноябре текущего года. Это будет уже третья, самая вместительная стоянка для хранения автомобилей.

Такие специализированные склады уникальны в плане условий размещения и хранения техники. Идет строительство железнодорожной рампы для погрузки автомобилей в специализированный подвижной состав и сдача в эксплуатацию железнодорожных подъездных путей.