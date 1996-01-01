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Язык мой - друг мой
Знание иностранных языков - вещь полезная не только на переговорах с иностранными партнерами. Тем более что полиглот-бизнесмен постепенно превращается из чудаковатого оригинала в норму. Свободное владение разговорным языком соседних с нами стран АТР или повсеместно распространенным английским способно избавить и туриста от множества бытовых проблем. Ко всему полученные знания целиком и полностью принадлежат бизнесмену и не зависят от инфляции и курсов валют.
Сегодня в краевой столице существует несколько школ и центров, предлагающих свои услуги по обучению иностранным языкам. Основные направления, по которым они работают, - широко востребованные восточные языки (японский, китайский или корейский), а также международный бизнес-язык - американский английский.
"Небольшой, но устойчивый спрос существует на испанский язык. Как только мы найдем хорошего преподавателя, то, наверное, сможем предложить нашим студентам программу изучения испанского. Итальянский спрашивают значительно меньше. Однажды приходил человек и интересовался греческим языком", - рассказывает директор школы "V.I.P." Рубина ПОТАРОЧА. Впрочем, этот слабый интерес к европейским языкам, не входящих в "базовый комплект", вполне объясним и в силу географического положения Хабаровского края.
Американский или английский
Распространенная тенденция, когда обучение английскому языку в Хабаровске осуществляют преподаватели из Британии, тогда как повсеместным языком мирового бизнес-общения давно уже является американский вариант, на поверку объясняется просто. Как заметила директор центра иностранных языков "Лингоу" Евгения КОСТРИКОВА, "традиционно для России классическим является обучение именно островному английскому языку. И большинство учебных программ и пособий также созданы в Англии. Когда вы приедете в Америку со знанием английского варианта языка, вас поймут. Так же и в Австралии, Канаде и других странах Содружества. Но естественно, когда человек твердо намерен переехать на ПМЖ в США, мы будем обучать его американскому варианту английского языка".
Впрочем, в других школах на этот счет есть свое мнение. Некоторые, напротив, считают, что обучение различным диалектам и вариантам английского языка может лучше подготовить человека, выезжающего за рубеж, и ссылаются на экзамен IELTS, где в учебных заданиях иногда специально даются разные акценты английского.
Каждая школа или учебный центр специализируются на отдельных программах. Кто-то делает упор на обучение восточным языкам, кто-то предпочитает работать с европейскими. В школе ELC обучение ведется по так называемым "оксфордским программам", специализация которых - Business English. Школа "Дарсия" основную работу строит на подготовке к экзамену IELTS, организуя регулярные выездные сессии Британского Совета. Практически все учебные заведения практикуют подготовку к экзамену TOEFL.
Среди них и Российско-американский учебно-научный центр, обучение в котором ведут сотрудники ДВГУПС, а принимает экзамен авторизованный американский преподаватель.
Вообще, преподаватели всех школ имеют достаточную степень квалификации (зачастую это работники городских вузов), однако понятно, что самые лучшие результаты способны обеспечить носители языка. Меньше всего проблем, как и ожидалось, с преподавателями китайского, японского и корейского языков. Также в Хабаровске работают американцы, англичане и немцы. В некоторых школах английский язык преподают жители Австралии и Новой Зеландии.
Давно и успешно функционирует американский образовательный центр в Дальневосточной научной библиотеке. Как таковых курсов там не проводят, но встречи с носителями языка (немцами, японцами и американцами) при поддержке консульств и представительств в ДВНГБ - явление регулярное. Наибольшую заинтересованность в таких мероприятиях проявляют студенты, преподаватели хабаровских вузов.
Уроки французского. 300 рублей в час
Как рассказал заместитель директора по маркетингу школы "Ин Лайн" Алексей ТУЧИН, "основной контингент школы составляют, как правило, студенты и служащие, среди которых преобладают женщины". Корпоративные клиенты, разумеется, также есть, но эта практика в Хабаровске распространена пока не так масштабно. В любом случае, были бы деньги - рассмотреть ваше предложение готовы во всех школах.
Средняя цена одного часа обучения английскому языку обойдется примерно в 250-300 руб., и особого разброса здесь не наблюдается. Зато когда речь идет о "фирменных" программах, то выбор ограничен только вашими финансовыми возможностями и временем, которое есть в распоряжении. В сумму обучения, как правило, входят и учебные материалы - аудио- и видеокассеты, учебники и рабочие тетради.
Практика "групп выходного дня" в Хабаровске также не получила широкого распространения, хотя большинство языковых школ в краевом центре работают и по субботам. Бизнесмену, не имеющему возможности посещать школу системно (из-за частых командировок, например), всегда готовы пойти навстречу.
"Мы практикуем такие занятия в основном в летнее время, когда в городе есть свободные аудитории, - говорит Алексей Тучин. - С началом учебного года нагрузка возрастает, и подобные уроки могут стать для наших клиентов "золотыми", ведь специально арендовать помещение для одного-двух человек большого смысла нет".
Курсы японского языка проводит Японский центр в Хабаровске. Рассчитанные на начинающих в возрасте от 18 до 45 лет, занятия проходят два раза в неделю, по два часа каждое, с сентября по июль. После успешного завершения годичного курса слушатели могут дополнительно заниматься на старшем курсе. Немаловажно и то, что обучение - бесплатно.
Для поступления на курсы необходима анкета, фотография 3х4 и рекомендательное письмо на имя директора Японского центра в Хабаровске Маэда ТОСИДЗИ, в котором помимо прочего требуется указать причину, по которой кандидата рекомендуют для обучения на языковых курсах. Отбор абитуриентов проводится на основании рассмотрения документов, тестирования и интервью. Обучение проводят двое японских преподавателей, выпускники российских и японских университетов, а также россияне, в свое время успешно окончившие курсы японского языка.
Помимо лицензированных учебных заведений, свои услуги по обучению иностранным языкам готовы предоставить и частные лица. Соответствующие разделы в газетах бесплатных объявлений, например, "французский язык для детей от 5 лет от 100 руб. за 20 минут обучения", нередко занимают до половины страницы. Переводы документов и инструкций к бытовой технике, помощь в звонках за границу и переписке с деловыми партнерами пользуются у хабаровчан постоянным вниманием. Особенностью частного репетиторства в Хабаровске является широкий выбор носителей языка (в основном китайцев). Правда, их средний уровень, увы, оставляет желать лучшего, ведь преподаватели китайских учебных заведений в наш город в массовом порядке пока еще не едут.
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