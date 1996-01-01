Строительным организациям продлят срок действия лицензирования

В ближайшее время в Госдуме будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в Закон "О лицензировании отдельных видов деятельности". Эти изменения предполагают продление срока действия лицензирования в строительной отрасли.

Как сообщил генеральный директор Федерального лицензионного центра при Росстрое Александр ТОЛКАЧЕВ, "предполагается последующая корректировка установленных правил игры для всех участников строительного рынка".

По словам Толкачева, "за полтора десятка лет в России лицензирование стало эффективным рычагом государственного регулирования в условиях рыночной экономики. "В ближайшее время российский строительный комплекс по новым правилам работать не готов, - считает руководитель ФЛЦ. - Необходим постепенный переход к новой нормативной базе, регулирующей строительную отрасль".