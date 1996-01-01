В Хабаровске стартует "МАГ-логистика"

Хабаровск станет одним из 15 российских городов, где будет реализован проект Международной ассамблеи столиц и крупных городов "МАГ - логистика". Об этом шел разговор на встрече и.о. мэра Хабаровска Валерия КАЗАЧЕНКО с генеральным директором МАГ Михаилом СОКОЛОВЫМ и руководством британской компании Raven Mount.

По словам президента Raven Mount Антон БИЛТОНА, проектом планируется построить логистические центры в 15 городах России, их общая площадь превысит 1 млн кв. м, а размер инвестиций составит около $1 млрд. В числе выбранных городов Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург.

Вначале планировалось возводить так называемые логопарки только в городах-миллионниках, затем в список было решено включить Хабаровск как центр ДВФО, обладающий благоприятным инвестиционным климатом и преимуществами крупного транспортного узла. Реализация проекта будет осуществляться группой компаний "Авалон" (Россия) и финансово-инвестиционным фондом Raven Russia Holding.

В Хабаровске планируется построить логистический центр площадью 50 тыс. кв. м, финансовые вложения составят около $30 млн, - заявил генеральный директор объединения "Группа компаний "Авалон" Алексей ГУЩА. Это будет большой складской комплекс с транспортной структурой, парковочными местами, гостиницей и другой инфраструктурой.

Если все разрешительные документы будут получены, в апреле будущего года планируется начать строительство, а в первом квартале 2008 года - уже сдать в эксплуатацию.