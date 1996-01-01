Европейский стандарт для малого бизнеса

С 2006 года в компании "Август" действует департамент сервисного внутригородского обслуживания. Его основная задача - формирование грузопотоков внутригородских перевозок, нацеленных на доставку продуктов питания и хозтоваров для городских торговых точек, магазинов и супермаркетов. Также департамент готов оказать услуги в случае переезда из квартиры в квартиру, из офиса в офис.

"Внутригородские перевозки - средство оптимизации бизнеса", - считают специалисты ООО "Август". Это новое направление транспортных перевозок, аналогов которому на Дальнем Востоке еще нет. В основе его работы лежит оптимизация затрат, связанных с содержанием транспорта и специализированного персонала. Ведь не секрет, что за годы своей работы многие предприятия обросли автопарками и штатом водителей, что за частую не только не развивает, но даже тормозит работу. Лишние структуры и искусственное раздувание штата, издержки и необязательные действия, связанные с транспортировкой товара, сковывают бизнесменов, отнимают силы и время. В этом случае немаловажен и социальный аспект. Ведь наряду с крупными предприятиями и фирмами, являющимися партнерами "Августа", к логистам обращаются сотни предпринимателей из сектора малого бизнеса.

Перечисленные проблемы исчезают при обращении в "Август". Специалисты компании разрабатывают наиболее оптимальные схемы доставки продукции по нужному адресу, а операторская группа диспетчеров обеспечивает клиента необходимым автотранспортом и контролирует доставку. "Нет ни одного предпринимателя, который не хотел бы сократить издержки, и мы готовы пойти им навстречу",- говорит руководитель департамента внутригородских перевозок компании "Август" Дмитрий ПАЛАМАРЧУК.

Оптимизация затрат клиента - приоритетное направление деятельности фирмы. В распоряжении компании "Август" автопарк, состоящий более чем из полутора тысяч единиц автотранспорта грузоподъемностью от 3 до 32 тонн. И свой штат водителей-экспедиторов, отлично знающих город, что имеет значение, когда на счету каждая минута.

"Кроме того, наши специалисты знакомы в деталях с требованиями законодательства, что особенно важно во взаимодействии с тем же ГИБДД", - замечает Дмитрий Паламарчук. "Мы предоставляем полную гарантию и несем ответственность за вверенные грузы. При этом благодаря появлению качественной логистики предприниматели учатся экономить", - подчеркивает он. А один из клиентов ООО "Август" добавляет: "Оказывая свои услуги, "Август" поддерживает нас и помогает вести бизнес по-европейски".

Досье Созданная три года назад компания "Август" очень быстро вышла на лидирующие позиции дальневосточного рынка транспортных перевозок. Имея обширную сеть контрагентов в регионах, ООО "Август" выполняет полный спектр услуг, доставляя товар "от двери до двери". Компания осуществляет доставку грузов по стране железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом, работает с речными и морскими перевозчиками, организует экспортные, импортные, транзитные и мультимодальные перевозки, а также предоставляет услуги по страхованию и охране грузов, консультирует по таможенным платежам, заполнению ГТД.

С компанией сотрудничают такие крупные предприятия, как ОАО "Мегафон ДВ", "Евго", "Хабаровский ликеро-водочный завод", ОАО "Владпиво", ОАО "Балтика" и др. В этом году договор о сотрудничестве с "Августом" заключило правительство Хабаровского края.

Сегодня действует филиал компании во Владивостоке, который готов принять груз на складское хранение или складскую переработку и отправить его любым видом транспорта в любом направлении. У "Августа" есть удачный опыт международных перевозок из Японии, Германии, США, Монголии, КНР и Республики Корея, Малайзии, а также Казахстана.