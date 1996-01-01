На Амуре началась операция "Путина"

8 сторожевых кораблей пограничной службы начали патрулирование в районе слияния рек Амур и Уссури в рамках операции "Путина". Здесь ожидается поход осенней кеты. По словам пограничников, китайцы уже готовы к лову ценной промысловой рыбы.

С сопредельной стороны уже развернуто около 30 рыболовецких станов. Пограничники насчитали только на одном из них 40 джонок с мелкоячеистыми сетями. Задача экипажей пограничных кораблей - не позволить китайским и российским браконьерам вести незаконный лов рыбы, дать возможность кете попасть в нерестовые реки.