Миграционная арифметика

Вопрос, гастарбайтеры - зло или благо, не стоит. Если их на территории оптимальное число - хорошо, если много или мало - возникают экономические и социальные сложности, нарушается ход реализации краевых программ, например по борьбе с бедностью, и пр. Но в том-то и дело, как считать.

В самый раз

Административный комитет АПК посчитал, что иностранной рабочей силы (ИРС) в Приморье много. При определении АПК оптимального количества гастарбайтеров на 2006 г. в 16,5 тыс. человек, в этом году в крае с прошлого года находилось более 19 тыс. плюс выдано заключение о целесообразности привлечения еще 33 тыс. Выходит, российские граждане вытесняются с рабочих мест иностранной рабочей силой, а работодатели не заинтересованы в увеличении зарплаты (белая зарплата у иностранцев 2-3 тыс. руб.). Найти строителей-отделочников из числа жителей края уже большая проблема, а торговля на рынках практически монополизирована выходцами из КНР и Вьетнама. По версии АПК, привлечение ИРС объясняется отнюдь не дефицитом специалистов на внутреннем рынке труда, оно обусловлено желанием получить сверхприбыль, во-первых, от дешевой рабочей силы, во-вторых, от неуплаты налогов на прибыль и доходы физлиц.

Есть и другая арифметика. По отчетным данным УФМС России и УФГСЗН по ПК, с начала 2006 г. в крае выдано заключений о целесообразности привлечения иностранных работников на 17,4 тыс. человек. Но 4,2 тыс. из них - граждане СНГ, а не дальнего зарубежья. К эсэнгэшникам счет особый, о них чуть ниже. Путем несложного вычитания получаем - именно иностранной рабочей силы нынче в крае чуть более 13 тыс. человека.

Квота, определенная на текущий год, не выбрана. Координировать процесс, сколько ИРС и какого рода Приморью надо, призвана Межведомственная комиссия при АПК. Она и определила квоту, но практика привлечения ИРС такова: УФМС продлевает или выдает рабочую визу, основываясь на заключении УФГСЗН. А у того своя логика - раз в конкретном МО есть дефицит специалистов определенных профессий и жители этого МО на эти должности не идут, да и работодатель просит иностранцев, чего ж просьбу не удовлетворить. При этом УФГСЗН не берет во внимание число иностранных граждан из СНГ (на них нет квот), а квоты на иностранцев из дальнего зарубежья - это как закон.

Иностранец иностранцу - рознь

Ситуацию прокомментировал Сергей ПУШКАРЕВ, долгое время возглавлявший в крае миграционную службу, сейчас гендиректор миграционной трудовой биржи. "Я полагаю, что взаимные упреки, кто больше виноват в том, что в Приморье много или мало иностранной рабочей силы, если вообще эти тезисы принимать за аксиому, в определенной мере спровоцированы нашими законодателями, принявшими в, общем-то, неплохой ФЗ-115 "О правовом положении иностранных граждан в РФ" со своими новыми понятиями и подходами. Но при этом остался в силе Указ Президента РФ "О порядке привлечения иностранной рабочей силы в РФ" со своими нюансами, во многом отличающимися от установленных новым законом. Вот отсюда и пошел раздрай между федеральными и краевыми органами власти", - объяснил Сергей Пушкарев.

При этом следует подчеркнуть, что Указ-то действует почему-то избирательно. К примеру, в крае действует норма, предусматривающая выдачу разрешений на привлечение иностранной рабочей силы по предложениям органов исполнительной власти краев, областей... А процедура получения разрешений ФМС России на привлечение иностранных работников четко прописана в Приказе Минтруда РФ №175, которая не предусматривает согласований с местными администрациями.

В то же время не действует норма о том, что "Привлечение иностранных граждан из числа высококвалифицированных специалистов осуществляется без оформления разрешения в случаях найма работодателями для работы на предприятиях с иностранными инвестициями или в качестве руководителей подразделений этих предприятий". При этом аналогичная статья ФЗ-115 не действует. А ведь применение этой нормы закона гораздо важнее, так как ею определяется привлекательность края для предпринимателей с инвестиционным капиталом.

И, наконец, по гражданам СНГ. Заключения о целесообразности привлечения ИРС из стран СНГ не входят в квоту, так как эти граждане въезжают на территорию России в безвизовом порядке. Это предусмотрено Постановлением Минтруда №23, при этом стоит отметить, что ужесточение порядка получения разрешений на работу для граждан СНГ ничего, кроме роста незаконной миграции и потерь бюджета от неуплаты налогов, не дадут. Именно поэтому и ГД РФ, и Президент России пошли на то, чтобы упростить этот порядок, внеся соответствующие изменения в ФЗ-115.

К нам едут работать, и этому нужно радоваться.