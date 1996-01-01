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ДВМП предлагает акционерам выгодную сделку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Cовет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) установил цену выкупа акций в размере 7,48 руб. за одну акцию номиналом 1 руб.

Как сообщалось ранее, акционеры ДВМП на внеочередном собрании 6 октября рассмотрят вопрос об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов АО.

Суть этих сделок такова: ОАО "ДВМП" выступает гарантом за две оффшорных компании, которые кредитуются (сумма кредита - до $300 млн) у Лондонского отделения ING Bank. В качестве обеспечения исполнения Договора промежуточной кредитной линии выступают 7 судов АО "ДВМП". Цель кредита: частичное финансирование или рефинансирование задолженности, включая займы внутри группы, возникшие в связи с приобретением активов.

Те акционеры АО "ДВМП", кто проголосует против принятия решения об одобрении крупной сделки или не примут участия в собрании акционеров, получат право требовать выкупа собственных акций.

Прием требований акционеров будет осуществляться с 7 октября по 20 ноября 2006 г., а выкуп акций будет осуществляться с 21 ноября по 20 декабря 2006 г.

"В последнее время для российских компаний становится традицией выкупать свои акции по ценам ниже рыночных, но это не касается ДВМП. Компания будет выкупать свои акции практически по рыночной цене, что идет на пользу акционерам пароходства, - считает аналитик инвестиционной компании "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ. - Естественно, что многие посчитают эту цену заниженной. Хотим предупредить тех акционеров, которые не имеют доступа на биржу "РТС" (именно там торгуются акции ДВМП), что по цене, аналогичной цене выкупа, предложенной советом директоров ДВМП, у вас не купит ни одна брокерская компания. Так что на данный момент это выгодная сделка. С другой стороны, процедура получения акционерами денежных средств за собственные акции, предложенные на выкуп, может затянуться надолго".

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