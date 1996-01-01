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НК "Альянс" начинает размещение процентных облигаций

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ОАО "Нефтяная компания "Альянс" 20 сентября начнет размещение дебютного облигационного займа объемом 3 млрд руб.

Размещение пройдет на Московской межбанковской валютной бирже путем открытой подписки. Всего будет размещено 3 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 номиналом 1 тыс. руб. каждая. Предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Срок обращения облигаций составит 5 лет. Ставка 1-го купона определяется на конкурсе по определению размера процентной ставки в дату размещения облигаций. Ставки купонов со второго по шестой включительно равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом.

По облигациям выставлена трехлетняя оферта по цене 100% от номинала.

Организаторами выпуска облигаций являются ЗАО АБ "Газпромбанк" и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Андеррайтером выпуска облигаций является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", платежным агентом для погашения и по выплате доходов по облигациям - Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".

Целью размещения облигаций является привлечение денежных средств на развитие деятельности НК "Альянс" и реструктуризацию кредитного портфеля компании.

Досье

ОАО "НК "Альянс" создано в 2001 г. Компания входит в "Группу Альянс", контролирует Хабаровский и Херсонский нефтеперерабатывающие заводы, сети сбыта, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов на Дальнем Востоке России и на Украине.
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