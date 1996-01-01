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Хабаровск станет логистическим центром региона

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровск станет одним из пятнадцати российских городов, где будет реализован проект Международной ассамблеи столиц и крупных городов "МАГ-логистика". Об этом шел разговор на встрече и. о. мэра Хабаровска Валерия КАЗАЧЕНКО с генеральным директором МАГ Михаилом СОКОЛОВЫМ и руководством британской компании Raven Mount, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

По словам президента Raven Mount Антон БИЛТОНА, по проекту планируется построить логистические центры в пятнадцати городах России, их общая площадь превысит миллион квадратных метров, а стоимость инвестиций составит около миллиарда долларов. В числе выбранных городов - Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург. В северной столице уже началось строительство.

Вначале планировалось возводить так называемые логопарки только в городах-миллионниках, затем в список было решено включить Хабаровск как центр Дальневосточного региона, обладающий благоприятным инвестиционным климатом и преимуществами крупного транспортного узла. Реализация проекта будет осуществляться группой компаний "Авалон" (Россия) и финансово-инвестиционным фондом Raven Russia Holding. Инвестиционные возможности британской компании оцениваются в сумму свыше $2,5 млрд, в России она работает полтора года, и за это время вложения в строительство складской недвижимости превысили 600 миллионов долларов.

В Хабаровске планируется построить логистический центр площадью 50 тыс. квадратных метров, финансовые вложения составят около 30 миллионов долларов, заявил генеральный директор объединения "Группа компаний "Авалон" Алексей ГУЩА. Это будет большой складской комплекс с транспортной структурой, парковочными местами, гостиницей и другой инфраструктурой.

Если все разрешительные документы будут получены, в апреле будущего года планируется начать строительство, а в первом квартале 2008 года - уже сдать в эксплуатацию. Помимо развития транспортных перевозок, краевой центр получит еще один плюс - это 650 рабочих мест, а также дополнительные доходы в бюджет. По предварительным расчетам, отчисления в бюджеты всех уровней составят около трех миллионов долларов. По словам Алексея Гущи, внедрение современных логистических технологий, удобные услуги по транспортировке товаров позволят сократить издержки товарообращения на 20%, что привлечет предпринимателей. Переговоры с потенциальными пользователями будущего комплекса показали, что при наличии налаженной инфраструктуры ряд российских компаний, представителей крупных мировых компаний готовы разворачивать свою деятельность, используя сеть логистических центров.

На встрече гостям была представлена презентация более двадцати инвестиционных проектов хабаровских предприятий.

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