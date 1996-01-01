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Газ пустят к форуму
Завершены сварочные работы на магистральном газопроводе Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. Об этом в интервью журналистам в четверг заявил губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ. "Газ по трубопроводу уже идет, труба заполнена до отметки 300 километров, идем даже с опережением графика", - рассказал Виктор ИШАЕВ. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
- Сдача в эксплуатацию объекта состоится, как и было намечено, 5 октября, в день открытия Дальневосточного международного экономического форума. Сегодня комиссия по приемке газопровода изучает документы и принимает объект поэтапно". В настоящее время выполнено 3 этапа гидравлических испытаний, построена линия технологической связи и линия электропередач вдоль трассы, обустроено 25 пунктов контроля и управления технологическим процессом, завершено строительство газораспределительной станции 1 в поселке Ильинка в районе Хабаровска. Как отметил губернатор края, на Дальнем Востоке это первый подобный проект. Мощность газопровода 4,5 млрд кубометров в год, пока край готов к освоению 2,5 млрд кубометров.
"Цены на газ установлены до 2025 года. Договор об этом подписан между Хабаровскэнерго, Хабаровсккрайгазом и Консорциумом по проекту "Сахалин 1". Для населения природный газ будет обходиться дешевле, чем сжиженный, цены на который возрастают с 1 октября. Повышение цен на сжиженный газ отразится, прежде всего, на жителях Хабаровска. В Комсомольске-на-Амуре более 80% горожан будут использовать газ с Сахалина", - сказал Виктор Ишаев.
На сахалинский газ уже в этом году будет переведена Хабаровская ТЭЦ-1. На ТЭЦ-3 в зимний период на газе будет работать водогрейная котельная, в перспективе - перевод на голубое топливо и Хабаровской ТЭЦ-2, однако кроме замены оборудования к ней необходимо еще построить отвод.
По словам Виктора Ишаева, обсуждается вопрос перевода на сахалинский газ ТЭЦ в Николаевске, которая ежегодно потребляет 140 тыс. тонн топочного мазута. Проектным институтам дано задание рассчитать ТЭО прокладки трубы в Николаевск. Губернатор сказал о необходимости газифицировать также и южные районы края. Это требует крупных затрат, например, чтобы построить трубу в поселок Хор необходимо около миллиарда рублей. Но единовременное вложение окупится за 2-3 года. Как отметил Виктор Ишаев, вопрос продажи газопровода еще не решен окончательно. Хабаровский край вложил в строительство 70% стоимости газопровода. "Покупатели есть, но мы не форсируем события. Среди заинтересованных компаний и "Газпром", и "Роснефть", и другие компании. Есть предложения создать акционерное общество. Было бы неплохо, чтобы край оставил за собой какой-то процент собственности, чтобы влиять на формирование цены", - подчеркнул губернатор. Строительство газопровода Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск началось в марте 2002 года. Его протяженность 445 километров. От Хабаровска планируется продолжить прокладку газопровода до Приморья.
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