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Производство по делу о банкротстве ЛуТЭКа прекращено

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Арбитражный суд Приморского края прекратил производство по делу о признании банкротом ЗАО "Лучегорский топливно-энергетический комплекс" (ЛуТЭК).

Случилось это вопреки воле заявителя - московской компании "Гидромашкомплект-М", которая продолжала настаивать на своем даже после того, как ЛуТЭК погасил большую часть задолженности. По состоянию на 14 сентября размер выплат составил 18,1 млн руб. при общем объеме требований 34,7 млн. Кредитор между тем полагал, что полученные деньги покрывают прежде всего проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 11,8 млн и только частично - основной долг. При таком раскладе остаток основного долга более чем втрое превышал бы сумму, необходимую для признания организации-должника банкротом в соответствии с законом "Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных монополий ТЭК".

Однако представители должника и администрации Приморского края с подобной системой подсчета не согласились. По их мнению, ЛуТЭК произвел платежи именно в счет погашения основного долга, в результате чего тот и сократился до 4,8 млн руб. А такой суммы уже недостаточно для начала процедуры банкротства. На этом основании они просил суд отказать во введении наблюдения в отношении ЗАО "ЛуТЭК" и, соответственно, прекратить производство по делу. Разбиравший спор судья Владимир САЛОМАЙ согласился с правовой позицией должника, посчитав доводы компании "Гидромашкомплект-М" противоречащими закону. Но у кредитора есть 10 дней на обжалование вынесенного по делу судебного акта.

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