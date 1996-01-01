НТК попала в десятку

"Новая телефонная компания" (НТК) входит в десятку крупнейших компаний России по абонентской базе.

По данным исследовательской компании AC&M Consulting, на конец августа НТК обслуживала 681,45 тыс. абонентов, что позволило корейской компании замкнуть десятку лидеров российского рынка. Количество абонентов ОАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) в РФ на конец августа составило 49,59 млн человек, ОАО "Вымпелком" - свыше 47,49 млн, ОАО "Мегафон" - 27,45 млн. Количество абонентов сотовой связи в РФ в августе 2006 г. выросло на 1,44% по сравнению с июлем и составило 145 млн 135 тыс. человек, сообщается в отчете.