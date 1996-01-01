Американцы хотят построить алюминиевый завод

В правительстве Хабаровского края состоялись переговоры с представителями американской компании Аlkoa, которая намерена построить на территории края алюминиевый завод.

Как сообщили в пресс-центре краевого правительства, делегацию американской компании Alkoa возглавил менеджер по коммерческому развитию Лоренс КАСТНЕР.

По словам Лоренса Кастнера, в случае успешной реализации проекта на территории Хабаровского края выпуск алюминия составит 300-350 тыс. тонн в год, а в перспективе - до 600 тыс. тонн. Технология производства алюминия требует большого количества электроэнергии, поэтому американская сторона высказала озабоченность в связи отсутствием в крае энергетических мощностей, необходимых для максимального развития производства.

Руководство края предложило три варианта размещения завода: в порту Де-Кастри, в порту Ванино и в Комсомольске-на-Амуре. По словам зампредседателя правительства Хабаровского края Владимира ПОПОВА, все три варианта имеют свои преимущества. Де-Кастри располагает топливными ресурсами - рядом проходит магистральный газопровод на Хабаровск. В порту Ванино имеется хорошая транспортная инфраструктура, но здесь нет надежных источников электроэнергии. Наиболее благоприятна для строительства площадка в Комсомольске-на-Амуре, однако и здесь для полной загрузки будущего завода придется инвестировать в развитие имеющихся энергетических мощностей.

Последний вариант показался американской стороне наилучшим. Стороны договорились, что в ближайшее время при содействии министерства экономического развития и внешних связей края представители компании побывают на всех трех точках, предложенных руководством края.

Напомним, что с аналогичными целями в мае этого года Хабаровск посетила делегация представителей компаний Hydro Aluminium (Норвегия), "СУАЛ-холдинг" (Россия) и Европейского банка реконструкции и развития.

Hydro Aluminium также выразила намерение возвести на территории края алюминиевый завод. Его мощность составит 1200 тыс. тонн металла в год. Предполагаемый срок строительства (от начала ТЭО и до выпуска первой продукции) - 48 месяцев. В рамках визита на Дальний Восток делегация ознакомилась с работой Бурейской ГЭС и посетила потенциальные строительные площадки в районе Завитинска (Амурская область), Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Ванино. По словам членов делегации, решение о выборе площадки для строительства алюминиевого завода будет принято до конца 2007 года.