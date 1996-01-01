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Вывести бизнес из "тени"
Накануне открытия международной выставки-ярмарки состоялось заседание Совета по предпринимательству при губернаторе края. Традиционные мероприятия, посвященные Дню предпринимателя, должны были подчеркнуть особую значимость бизнес-сообщества для экономики Хабаровского края.
На предшествовавшей празднику пресс-конференции особо было отмечено то, что этот профессиональный день отмечается в России не везде. Но уж если где отмечается, как, например, "у нас, в Хабаровском крае, - это действительно праздник", - добавил министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ.
Апофеозом же слияния бизнеса и власти стал торжественный прием лучших предпринимателей в региональном отделении "Единой России", состоявшийся 8 сентября.
Что до совета, то как протокольное мероприятие он начался с доклада. Первым выступил заместитель министра пищевой промышленности, торговли и бытового обслуживания края, начальник управления потребительского рынка Александр ЯЦ. Приведенная им статистика о том, что в первом полугодии 2006 года оборот розничной торговли в Хабаровском крае составил 38,9 млрд руб., превысив показатели соответствующего периода прошлого года на 13%, и другие бодрые реляции, впрочем, тут же сменилась прозой жизни.
Несмотря на увеличение показателей товарооборота, краевой потребительский рынок испытывает ряд острых проблем. А социальная и экономическая эффективность торгового сектора остается низкой.
Высокие издержки обращения товаров и наличие многочисленных, но порой малоэффективных посредников ведут к постоянному и зачастую необоснованному росту цен. В результате снижения потребительского спроса многим предприятиям не хватает оборотных средств, отчего они переходят в разряд убыточных и неплатежеспособных.
Даже при постоянном контроле со стороны территориального управления Роспотребнадзора процент нарушений условий торговли достигает 70. Нерешенным остается и вопрос квалификации кадров. Система подготовки работников торговых профессий зачастую не удовлетворяет требования работодателей. Специалисты же высокой квалификации не хотят работать на торговых предприятиях из-за невысокой заработной платы (она ниже среднекраевой на 35%).
Тенденция к трансформации развитых фирм в сеть частных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, существующая сегодня в крае, также не способствует формированию здорового климата. Напротив, благоприятствует формированию теневого сектора потребительского рынка, уводя основной финансовый оборот из-под контроля государства. Естественно, экономя на налогах, "теневики" могут демпинговать, делая честную конкурентную борьбу невозможной.
Для того чтобы стимулировать интенсивное развитие предприятий торговли, а следовательно, повышать их бюджетную эффективность, участники совета по предпринимательству считают необходимым внедрять на торговых предприятиях края современные методы организации торговли, а также помогать предприятиям-производителям в продвижении продукции на потребительский рынок края. Вплоть до соответствующей поддержки в развитии их фирменной торговой сети.
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