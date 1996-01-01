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Рынок электроэнергии ждут новые правила

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Правительство РФ в течение двух-трех месяцев утвердит правила функционирования рынка электроэнергии для Дальнего Востока. Об этом сообщила начальник департамента рынка РАО "ЕЭС России" Лариса ШИРЯЕВА в ходе интернет-пресс-конференции на сайте РБК.

По словам Ширяевой, "в отношении территорий, входящих в неценовые зоны (Дальний Восток, Коми, Архангельск и Калининград), правительством будут приняты отдельные правила функционирования оптового рынка. Что касается изолированных энергорайонов, то там вообще не будет оптового рынка, там будет просто розничный рынок".

"Правила, которые будут приниматься, это не сами правила, а изменения в существующие нормативные документы, - сказала Ширяева. - Регулируемый рынок останется регулируемым рынком, тарифы тарифами. Будут несколько изменены подходы к тому, по каким тарифам будут покупать электроэнергию. Что касается Дальнего Востока, есть идея ввести там единого закупщика. Надеемся, что правительство примет эти правила как можно скорее, в течение 2-3 месяцев. Это не значит, что участники, которые расположены на данных территориях, не могут и не будут участвовать в оптовом рынке. Будут и смогут".

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