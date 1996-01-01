- Мы не живем по диким законам.

Один из самых влиятельных и независимых бизнесменов Приморья Александр КИРИЛИЧЕВ из 55 лет своей жизни 35 отдал Приморскому морскому пароходству (ПМП). При нем бывшее нефтеналивное подразделение Дальневосточного морского пароходства в короткий срок превратилось в показательно капиталистическое предприятие, четвертое пароходство страны. Сегодня ПМП, пожалуй, единственный приморский актив без участия московского капитала. А сам Александр Дмитриевич утверждает, что скупить его детище невозможно.

- ПМП завершило эмиссию, в ходе которой был увеличен уставный капитал и количество акций. Вы добились того, чего хотели?

- Конечно. Я уже говорил, что эмиссия носила чисто технический характер, и на ее проведение мы пошли исключительно в интересах акционеров. Думаю, по ее окончании сомневающихся в этом не осталось. Сейчас на счетах-депо каждого акционера появляется коэффициент 36, соответственно количество акций возрастает во столько раз и, по нашим подсчетам, акционер станет богаче в два раза. Если до эмиссии одна акция ПМП номиналом 25 руб. стоила $8, то стоимость новой акции номиналом 1 руб. мы надеемся поднять до 50 центов. Акционерам это не стоило ни копейки - мы перевели в уставный капитал около $10 млн добавочного капитала. Отмечу, что выиграли не только акционеры, но и сама компания - выросла капитализация, а значит, и отношение к пароходству со стороны банков и инвесторов изменилось только в лучшую сторону. Хотя нам на это и без того грех жаловаться. Еще один несомненный плюс - уже в этом году мы будем выводить полностью консолидированный баланс, что также сыграет на повышение капитализации и, даст бог, стоимость наших акций дойдет и до $1.

Досье В августе 2005 г. акционеры ПМП на внеочередном собрании приняли решение увеличить уставный капитал с 553,05 млн руб. до 796,392 млн руб. путем повышения номинальной стоимости обыкновенных акций с 25 до 36 руб. Увеличение уставного капитала произошло за счет добавочного капитала. 1 декабря 2005 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска. 22 июня ФСФР зарегистрировала выпуск акций ОАО "ПМП" для проведения сплита с коэффициентом 36:1. Пароходство конвертировало 22 млн 122 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 36 руб. каждая в 796 млн 392 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая.

- Были среди акционеров те, кто голосовал против предложенного советом директоров варианта?

- Ни одного. Все серьезные акционеры, в том числе и американские фонды, которые держат наши акции, сейчас буквально воспряли духом. Не так давно у меня раздался звонок: Александр Дмитриевич, а вы не планируете выбрасывать свои акции на рынок? Отвечаю: конечно. Если нам потребуются средства под строительство флота, почему бы процентов 5 и не выбросить на рынок. Правда, только после того, как нас будет устраивать предлагаемая цена. Почему не получить $30-40 млн и заказать на них, допустим, пару тех же самых "афрамаксов" (крупнотоннажные танкеры дедвейтом от 100 тыс. тонн. - Прим. авт.).

- Кстати, в последнее время среди российских компаний становится модно проводить IPO, то есть публичное размещение акций путем выхода на биржу. Как вы относитесь к подобного рода инвестициям?

- Только положительно. Другое дело, что нам эта схема не подходит - как вы знаете, у ПМП уже несколько лет действует программа АДР (американские депозитарные расписки. - Прим. авт.) первого уровня, которая позволяет бумагам пароходства ходить на внебиржевом мировом фондовом рынке. Поэтому выходить на IPO нам просто нет необходимости. ПМП больше интересуются не сторонние инвесторы, а партнеры - и банки, и фрахтователи, поэтому покупатели на наши акции всегда будут. И если мы предложим пакет в те же 5% - заберут с удовольствием. Кстати, буквально месяц назад поступило предложение выкупить 29 тыс. АДР за довольно серьезную цену. Это направление мы держим под постоянным контролем.

- Несколько лет подряд среди кандидатов в совет директоров присутствует Михаил КОБИЩАНОВ, представляющий интересы миноритарных акционеров в ряде крупных АО, к примеру, в "Дальсвязи". Чьи интересы он представляет в ПМП?

- Ничьи.

- Но чтобы попасть в список кандидатов, необходима поддержка минимум 2% акционеров?

- Он ее получает и только лишь. Вы правы, он время от времени нас навещает, за что-то борется, постоянно пытается набрать необходимое количество голосов. Американские фонды его поддерживают. Видимо, это его работа. Но ничего у него не получится. 6-7% - это предел, а с ними в совет директоров не пройдешь. Собственно, мы не против конкретно Кобищанова. Нам неинтересно, когда он или кто-то другой сидят в Москве. К примеру, через неделю я провожу заседание совета директоров и уже сегодня знаю, что минимум 5 человек на нем присутствовать будут. Кворум есть - значит, решение будет принято. А вот чужой нам представитель в Находку дважды в месяц вряд ли будет приезжать. За 9 тысяч км можно раз в год прилететь, два и все. А нам нужно решать текущие вопросы без промедления. Вот входит в наш совет директоров Юрий КОЛЕСНИЧЕНКО, человек еще с той закалкой. Его присутствие для нас очень важно. Вот и все. А этот парень заезжает к нам, ужинаем иногда вместе. Не более того.

- У вас сейчас есть активы, с которыми вы можете расстаться?

- Сейчас мы готовим к реализации оставшиеся проекты, связанные с деревообрабатывающим бизнесом. У нас было три деревообрабатывающих завода, в подмосковных Мытищах, Карелии и Находке. Два первых уже проданы, третий на очереди. Деревообработкой мы больше заниматься не будем. Причина проста - столь специфический бизнес очень тяжело контролировать. Сырьевая база - это что-то с чем-то, других слов не найду. Надо постоянно "работать" с местными властями. Ни в Карелии, ни в Подмосковье мы просто не можем пройти коридоры власти. В Приморье нисколько не лучше. Ну не наше это все. Раньше сырья было навалом, сейчас ситуация изменилась. Изменился и государственный подход - понемногу берут отрасль под контроль. С лесом работа очень серьезная и мы, надо признаться, ее не тянем. Поэтому лучше отдадим мощности серьезным игрокам. Другого непрофильного бизнеса у ПМП нет.

- Сергей ГЕНЕРАЛОВ, чьи структуры контролируют Морбанк, желает видеть среди клиентов банка крупные пароходства. Есть интерес к сотрудничеству, или вам достаточно возможностей "Приско Капитал Банка"?

- Мы, кстати, в свое время были среди учредителей Морбанка. Структура поначалу выстраивалась очень сильная, но подвели те, кто стоял у руля. Так разбазарили, столько вывели из него средств. Жаль, но сегодня от банка, задумывавшегося как отраслевой, осталось лишь громкое имя. С уходом структур Росморпорта, в свое время приведенных чуть ли не силой, у Морбанка практически не осталось крупных клиентов. Да, числится Дальневосточное морское пароходство, но и оно предпочитает работать через Дальневосточный банк и Внешторгбанк.

У нас все по-другому - большую часть финансовых потоков ПМП мы стараемся проводить через "Приско Капитал Банк". Для нас это скорее вспомогательный бизнес. В нем хранят сбережения, получают ссуды на квартиры наши работники, кредитуются рыболовецкие компании Дальнего Востока. Сейчас, например, планируем развивать в Находке собственную ипотечную программу, на что направим около $10 млн. Наш банк чувствует себя неплохо. А Сергею (Генералову. - Прим. авт.), если он будет нас зазывать, я знаю как ответить. В конце 90-х я несколько лет был председателем наблюдательного совета Морбанка и своими глазами видел, что там на самом деле происходило. Например, пытался вернуть миллион долларов, который был взят якобы на реставрацию сгоревшего здания Морбанка в Москве, а потрачен на реставрацию здания министерства транспорта. Можно сказать, на совесть давил, верните деньги, но... Не побоюсь этого слова, из банка в свое время сделали очередную кормушку. Поэтому, на мой взгляд, ничего у Сергея с Морбанком не получится, если он не переведет туда потоки ДВМП. Никто к нему, в том числе и я, не придет.

- Подводя итоги прошлого года, вы заявили, что среди приоритетов ПМП строительство новых современных судов под грузовую базу сахалинских проектов, а также грузовую базу, которая формируется на Балтике и в арктических морях России. Планы не изменились?

- Я считаю, что на ближайшие пять лет в приоритетах у нас не пополнение флота, а кадры и безопасность мореплавания. В строительстве судов у PRISCО обороты и без того серьезные - в конце августа, например, подписали с южнокорейской верфью пакет заказов на строительство 7 танкеров усиленного ледового класса. А в целом до 2013 г. планируем получить 13 судов. Система отработана и сбоев не дает. Так что флот мы наращивать будем. Подготовка кадров куда более больной вопрос. Уже к 2010 г., хотим мы этого или не хотим, но будем испытывать кадровый голод. К сожалению, с началом перестройки российские женщины стали меньше рожать. Уже в следующем году мы это ощутим, когда в наших академиях и училищах не будет хватать мальчишек. Будем искать их по всей России. Скоро, например, откроем лицейский класс на Сахалине. Даже на западе, в Нижегородской области, планируем открыть лицей, чтобы его выпускники далее шли в тамошнюю академию водного транспорта и училища Санкт-Петербурга. Плюс серьезно подходим к переподготовке плавсостава под требования тех мощностей, которые в скором времени придут на Дальний Восток. В том числе и под будущий нефтетерминал.

- В мае прошлого года пост гендиректора ПМП по собственному желанию оставил Сергей ПОПРАВКО, сделав выбор в пользу "Совкомфлота". Человек, на которого вы делали особую ставку. Не жалеете, что потеряли его?

- А кто сказал, что мы его потеряли? Сережа - классный парень, хороший менеджер. Для "Совкомфлота" он стал настоящей "палочкой-выручалочкой". Но для нас он не потерян. Все равно мы работаем в одном бизнесе и пересекаемся очень часто.

- И это в столь конкурентном бизнесе, как ваш?

- Мы не живем по диким законам.

- Кстати, а назначение гендиректором Александра МИГУНОВА себя оправдало?

- На все сто. А ведь первоначально была другая кандидатура. Предложение было сделано другому менеджеру, также очень высокого класса. Но он отказался в последний момент. Там действительно были особые обстоятельства. Пришлось всем советом уговаривать Александра Семеновича. Он тоже мне очень близок. Несомненно, ему пришлось тяжело. На первых порах буквально разрывался между Сингапуром и Находкой (до назначения гендиректором Мигунов руководил оффшорными компаниями, в которых сосредоточен основной флот ПМП. - Прим. авт.). Но он тянет, и меня это устраивает.

- Еще свеж в памяти скандал с противостоянием ПМП и "Дальэнерго" с одной стороны, и частной компании "Находкинская электросеть" и местных властей - с другой. Может, для защиты бизнеса пришло время вернуться в политику?

- Нет, ребята, увольте. Большая политика для меня закрыта. Во-первых, я не вижу в этом, пусть это и громко звучит, предназначения. Во-вторых, в политике нужно полностью отключиться, а без пароходства я себя не мыслю. Я всегда считал, если ты политик - то и занимайся политикой. А не так, как в нашем Законодательном собрании, где модно сидеть по совместительству. В моем понимании, это уже не работа.