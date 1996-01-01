ДВМП купило актив на Балтике

Акционеры ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) на внеочередном собрании 6 октября, которое пройдет в заочной форме, рассмотрят вопрос о поручительстве для привлечения кредита для модернизации флота.

Пароходство также приобрело петербургскую транспортно-логистическую компанию ЗАО "Инкотек-Групп", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании. По его словам, сумма сделки составила до $10 млн.