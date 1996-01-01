ГОК оспаривает продажу ЛГРК

Продолжается тяжба между сторонниками и противниками распродажи Лермонтовской горнорудной компании (ЛГРК). Вслед за Федеральной налоговой службой, уже проигравшей дело в суде первой инстанции, с иском о признании недействительными состоявшихся торгов и отмене их результатов обратилось ОАО "Приморский горно-обогатительный комбинат".

Как уже сообщал "ЗР", 13 июня во Владивостоке прошел аукцион по реализации имущества ОАО "ЛГРК", победителем которого признана московская фирма "Вист-Авто Центр". Сумма сделки составила 104,9 млн руб. при начальной цене лота 104 млн руб. Вырученных денег явно недостаточно для погашения всех требований кредиторов предприятия-банкрота. Возможно, это и вызвало горячее недовольство противников сделки. Прежде всего, ФНС, претендующей более чем на 95% кредиторской задолженности. Попытка налоговиков переломить ситуацию удачей не увенчалась - Арбитражный суд Приморского края отклонил их иск как необоснованный.

Наблюдатели полагают, что подобная судьба может ждать и Приморский ГОК. Вместе с тем, предвосхищать результат нового судебного процесса не стоит. Если ГОК докажет, что своими действиями ответчики (ОАО "ЛГРК", ООО "Пилот", ООО "Вист-Авто Центр") нарушили закон и, в частности, помешали предприятию участвовать в торгах, спор вполне может разрешиться в его пользу.