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ЛуТЭК платит по долгам
6 сентября ЗАО "Лучегорский топливно-энергетический комплекс" (ЛуТЭК) перечислило 17,2 млн рублей на счет московской фирмы "Гидромашкомплект-М", которая является инициатором возбуждения дела о несостоятельности ЛуТЭК.
Копии платежных поручений на эту сумму представитель ЗАО продемонстрировал 7 сентября в Арбитражном суде Приморского края, что стало весьма приятным сюрпризом для истца. Более того, ЛуТЭК обязался погасить остаток основного долга уже к 14 числу. Ровно на этот день судья Владимир Саломай и назначил продолжение слушаний. А теперь не исключено их успешное окончание.
Что побудило ЗАО форсировать события, можно только догадываться. На протяжении многих месяцев (только судебная тяжба по делу о банкротстве идет с января) предприятие не торопилось рассчитаться с кредиторами. Попытка взыскать долги с помощью отдела судебных приставов Пожарского района не принесла ощутимого результата. Выявленные приставами банковские счета компании оказались пусты. Не дал эффекта и арест, наложенный на принадлежащие обществу легковушки... Напомним, помимо москвичей требование обанкротить ЛуТЭК выдвинуло также ООО "Теплоэнергоремонт" из Лучегорска, которому энергокомпания задолжала 14 млн руб. Летом, впрочем, лучегорцы отозвали из суда свое заявление, очевидно, замирившись с земляками. Но московская фирма продолжала настаивать на своем - банкротство, и точка! Позиция же должника сводилась к тому, что для введения антикризисных мер нет достаточных оснований, так как сумма кредиторской задолженности ЗАО не превышает балансовую стоимость имущества предприятия.
Если 14 сентября акционерное общество представит доказательства уплаты "Гидромашкомплекту-М" основного долга в размере 23 млн руб. (полная сумма задолженности - 34,7 млн руб.), производство по делу будет прекращено.
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